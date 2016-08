Home » Jalisco En Chalacatepec el nuevo aeropuerto En Chalacatepec el nuevo aeropuerto

Por Marisela Muñoz

Guadalajara

Jalisco tendría otro aeropuerto además del de Puerto Vallarta y Guadalajara, una vez que se continúe la construcción en la zona del mega desarrollo turístico e inmobiliario de Chalacatepec, ubicado en el municipio de Tomatlán, en la llamada Costa Alegre, en el sur del estado.

Los terrenos, del Ejido José María Morelos, han sido ya liquidados en una cantidad que llega a los 15 millones de pesos y la obras del mencionado proyecto podrían comenzar ya para operar vuelos privados, de acuerdo con información proporcionada a Vallarta Opina por el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores.

Una vez realizado el pago correspondiente se podrá cercar el terreno de la pista, la que tendría una extensión de dos kilómetros y su construcción estaría a cargo de empresarios de la zona, quienes se comprometieron a liquidar el costo de dicha construcción.

El funcionario estatal agregó que este proyecto tiene todo el apoyo del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quien desde los inicios de su gobierno realizó el compromiso de consolidar el despegue de la costa sur de Jalisco, en donde está ya programada la construcción de tres hoteles de gran lujo como lo son uno de la marca Louis Vuitton, otro de la cadena Four Seasons que sería edificado en la zona del Tamarindo y un hotel One & Only, este último en el propio desarrollo de Chalacatepec.

Desde hace varios años el proyecto de Chalacatepec encabeza la lista de grandes inversiones que transformarán a la costa sur de Jalisco en el corto, mediano y largo plazo.

Chalacatepec es un proyecto de la corporación Rasaland, que maneja varios fondos de inversión nacionales y extranjeros y que es dirigida por el empresario Juan Cristóbal Bremer.

CARACTERÍSTICAS DEL IMPRESIONANTE DESARROLLO TURÍSTICO

Hay que recordar que con una millonaria inversión en dólares será construido el desarrollo turístico inmobiliario Chacalatepec. Para concretarlo la administración estatal realizó una serie de acciones para fortalecer la infraestructura de la Costa Alegre, al destinar recursos para la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto de Costa Alegre, la ampliación de la carretera 200 entre Puerto Vallarta y El Tuito, así como la construcción del segundo túnel del libramiento de Puerto Vallarta.

A la importancia que significa para el país atraer inversiones que fortalezcan su economía, se patentiza el enfoque ambientalista que caracteriza a Rasaland en sus proyectos de desarrollo, los cuales están respaldados por estudios e investigaciones de prestigiados expertos nacionales e internacionales en la materia.

Se plantea a México y el mundo, la construcción de un proyecto turístico sustentable, vinculado a los recursos naturales, a la comunidad y al mercado, sustentable y sostenible.

El desarrollo turístico de Chalacatepec será una versión moderna de lo que fue Cancún, pues el desarrollo turístico contará con mil 200 hectáreas, ocho kilómetros de playa, y que estará vinculado estrechamente a la comunidad; para que quienes ahí habitan también se beneficien, pues el proyecto generará dos mil 100 empleos directos y seis mil 200 indirectos.

Incluso, en su momento la Secretaría de Turismo federal reconoció que para el gobierno federal esta inversión es muestra clara de la confianza de los inversionistas, que los inversionistas ven en el sector turismo y en la economía del país, y una oportunidad de inversión muy rentable.

Al concluir la primera y segunda etapa del desarrollo turístico Chalacatepec, la inversión global será de mil 300 millones de dólares.

El conjunto de actividades turísticas en México contribuye con el ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, y en los meses de enero a noviembre del año pasado aportó más de 10 mil millones de dólares, cifra que coloca a la actividad turística como la cuarta fuente generadora de divisas de la República.