Home » Opinión Tercera Llamada Ingeniería para todos Ingeniería para todos

Por María José Zorrilla

marzoral@hotmail.com

En un momento dado Peña Nieto había realizado una declaración bastante lamentable de las muchas que ha realizado, al decir que la corrupción estaba enraizada en la cultura del mexicano. Dolió y caló hondo. No le toca a un presidente decir eso: “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Del sería imperdonable de Peña Nieto, a la corrupción somos todos, el trecho es bastante más sinuoso que el túnel del Altiplano por donde se fugó el último reducto de la seguridad nacional. De una manera mucho más elegante, Eduardo Caccia la define como cultura bribona del mexicano. Pareciera que en efecto hemos cimentado una sólida base de corrupción, como una medida desesperada de alcanzar la prosperidad de una manera rápida, eficaz y abundante.

Un amigo decía que las tres maneras de hacer dinero rápido en México eran la política, el narco o la lotería. El problema decía León Krauze a un Peña Nieto que hablaba sobre la cultura de la corrupción, está más orientado a un sistema gobernado por un solo partido por más de 70 años que lo ha creado, fomentado, alimentado y que no le ha podido poner freno alguno.

Ante la impunidad la corrupción va encontrando un terreno fértil que empieza a permear hasta en las zonas más áridas de la sociedad cada vez más orillada a entrarle al tema de la bribonería primero y a cosas de mayor alcance después.

Preocupa, y mucho que ante la situación que prevalece en el país, la cultura del narco nos ha ido permeando de tal manera que muchos ven con enorme simpatía que el Chapo haya logrado burlar al sistema tan o más corrupto que el propio delincuente que si asume su rol, mientras otros predican casi la santidad papal.

Y si, en efecto, el túnel del Chapo se ha convertido en la mejor válvula de escape del mexicano en su encarcelamiento político ante un sistema que ya no encaja ni responde a ninguna de las necesidades actuales.

El Chapo es el héroe que ha podido abatir al sistema no importa a qué costo. Y es que el sistema se ve ya inoperante y tomando medidas tardías para alcanzar la contemporaneidad.

Juan Pardinas del IMCO habla sobre lo tarde que ha llegado Pemex a su modernización, al grado que sólo 6 de los 14 proyectos de inversión propuestas a raíz de la reforma energética han tenido apenas un par de solicitudes para participar en el proceso de licitación de las tareas de exploración sobre aguas mexicanas. Ya con Irán en la mira norteamericana, la cosa se pone más delicada.

En el campo turístico parece que también estamos llegando tarde a las nuevas tendencias del viajero de hoy en día que busca lo diferente y el acercamiento a la naturaleza. México abre las inversiones a quien sea y como sea, propiciando conceptos de masificación turística y políticas de lo más por lo menos, come todo, paga poco, depreda lo que hay a tu derredor. Políticas que a través de los años han revelado inoperancia y daños irreversibles en las comunidades de acogida, casualmente siempre en países subdesarrollados.

En nuestro querido Puerto Vallarta no debemos permitir que sea el sistema el que nos acabe de cerrar las puertas a la supervivencia y a la regeneración de producto. Si las políticas públicas, y los grandes intereses no nos favorecen, particularmente a los negocios del centro, vamos generando nuestras propias inercias, presionando hasta que nos hagan caso para poder ofrecer un producto de calidad y valor, mucho más apreciado para quienes buscan algo diferente.

Creo a mi amigo se le olvidó decir que hay una cuarta forma de hacer dinero en México: La ingeniería. Al Chapo lo salvo un estudio de mecánica de suelos, a nosotros nos salvaría un estudio y puesta en marcha de una reingeniería de producto y sustentabilidad para nuestros suelos.

O usted ¿cómo la ve?