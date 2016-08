Home » Local Ciudad Rehabilitación deportiva de alto nivel Rehabilitación deportiva de alto nivel

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

En la clínica de rehabilitación Prosport & Health ofrecen rehabilitación con profesionales, tanto preventiva como correctiva, ya sea para deportistas jóvenes o para adultos mayores que requieran tratamientos antes, durante o después de una actividad física o una intervención quirúrgica.

A un año y medio de haber abierto sus puertas en esta ciudad en la cae Lisboa 175 colonia Versalles, la clínica fundada por el futbolista Rafael Márquez, cuenta con cinco cabinas de rehabilitación que tienen los más desarrollados equipos médicos como ultrasonido, radiofrecuencia, láser, ondas de choque y combos de electroestimulación, donde dan servicios de atención básica y especializada con tres terapeutas de planta.

Prosport & Health ofrece comodidad, accesibilidad, aparatos de vanguardia médica, instalaciones de primer nivel, calidad en el servicio y todas las atenciones que se merecen los pacientes para resolver sus dudas sobre su tratamiento.

EL ARANQUE

En entrevista, el kinesiólogo Luis Fossati, reconoció que el despegue de la clínica ha sido un poco más lento de lo esperado, porque la población local no estaba tan acostumbrada a los servicios de una clínica de rehabilitación con tanta tecnología; sin embargo cada vez hay más pacientes que descubren los múltiples beneficios de la atención en un centro especializado con equipamiento y profesionales de vanguardia, y que no tiene costos restrictivos, porque realmente, dijo, es una clínica accesible de acuerdo a lo que ofrece.

Hemos tenido que convencer a la gente que la rehabilitación es tan o más necesaria que la cirugía, que el yeso, las muletas o que la medicación, “la rehabilitación es una rama de la medicina que avanzó tanto que no solamente es para atender a un lesionado sino para preparar a un deportista que quiere iniciar, para preparar su cuerpo y que realmente sea un deporte y no una pesadilla por no tomar precauciones”.

Esto ha sido un aprendizaje mutuo, dijo, “hoy por hoy lo podemos catalogar como un éxito, tenemos capacidad para brindar mucho más atención y conocimiento a la gente, y experiencia nuestra”.

PACIENTES Y LESIONES

Sobre los pacientes, dijo que por los estudios de mercado sabían que iban a llegar pacientes del deporte y adultos mayores, “muchos buscan estar bien para poder caminar hacer aeróbicos, jugar tenis o golf aunque son pacientes de la tercera edad, eso está dentro de lo previsto”.

Explicó que aquí hay muchas lesiones inflamatorias como codo de tenista, contracturas crónicas, tendinitis de hombro o de tendón, espolón calcáreo, por los deportes que más se practican como golf, tenis, carreras, medio maratón, además se atienden pacientes de la tercera edad con prótesis en la cadera, la rodilla, de locomoción, para caminar.

El gimnasio se divide en un área de postura, elasticidad y otra área de fortalecimiento tanto preventivo como de reacción y el área de cardio con bicicleta, elíptica y banda.

“Se puede hablar de rehabilitación en un paciente que quiere volver a hacer un deporte, y que pasaron 10, 15 años sin que lo hiciera, aquí se trabaja de manera integral, tú pasaste 20 años sin hacer deporte, así solo tengas un kilo arriba ese kilo es de cambio de músculo en grasa, el problema es que tenemos una memoria residual y nos acordamos de lo que hacíamos, y si no tomamos en cuenta eso al mes estamos lastimados”.

TRABAJO INTEGRAL

El experto comentó que en Prosport hacen estudios integrales con el nutriólogo, con el cardiólogo y con base en lo que el paciente quiera hacer lo preparamos.

Precisó que hay que preparar a los pacientes que ya tienen una lesión que requiere de una intervención para que después de la cirugía luzca la cirugía, “porque si una persona con sobrepeso es operado y luego quiere hacer el esfuerzo no va a poder porque no tiene su cuerpo preparado para volver”.

La medicina ha avanzado tanto dijo el kinesiólogo que hoy mismo hay una gran cantidad de subespecialidades, “si alguien se frota con árnica y se alivia seguramente no tenía nada grave pero una lesión es otra cosa”.

Hay dos tipos de pacientes, la gente joven que le gusta el deporte, que va a empezar, la invitamos a que venga para tener una buena valoración y no llegar a una lesión, el paciente que se haya lastimado también es bienvenido, lo vamos a valorar y a proponer su rehabilitación de la fisioterapia con la reeducación del movimiento y la marcha porque toda lesión genera una alteración en movilidad.

“La buena rehabilitación es sacar el dolor y reeducar al paciente, reeducarlo es dejarlo mejor de cómo estaba antes para que no vuelva a lastimarse”.

Además, concluyó, invitamos a quienes tienen desgaste por la edad a que vengan, hay lesiones que dan mucha guerra por todo lo que soporta el peso, todos los pacientes de la tercera edad que quieran hacer una actividad o que ya la desarrollen no es necesario que estén lastimados.