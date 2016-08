Home » Columnas La promoción de un destino Cuando se pierde el tino La promoción de un destino Cuando se pierde el tino

Por Héctor Pérez García (*)

sibarita1@gmail.com

En el mes de febrero del 2004, ofrecí una conferencia en esta ciudad a un grupo de personajes del turismo nacional, mismo que llevó el título del presente artículo. La plática versó sobre la evolución del mercado hotelero comenzando en los buenos tiempos de la década de los años 70´s.

“En aquella época el mango de la sartén la tenían los hoteleros. En los hoteles de calidad turística internacional la ocupación de los operadores mayoristas no llegaba al 15.0% del total de cuartos disponibles. Las tarifas hoteleras eran al menos el doble de lo que son ahora. (2004) La calidad en busca de la excelencia era el signo de la hotelería de Puerto Vallarta.

En la actualidad, (2004) la hotelería tradicional en Puerto Vallarta desaparece paulatinamente para dar paso a un híbrido entre hotelería y negocio de bienes raíces: El Tiempo Compartido. De las casi 10,000 habitaciones disponibles, aproximadamente la mitad son de tiempo compartido.

Durante los últimos dos años, <2002-03> el porcentaje de ocupación de los hoteles tradicionales de Puerto Vallarta, ha bajado 10 puntos porcentuales, mismos que han subido la de los proyectos de tiempo compartido. De seguir esta tendencia en pocos años Puerto Vallarta puede convertirse en un destino turístico de tiempos compartidos.

Un nuevo concepto apareció hace pocos años: el Todo Incluido. Aproximadamente el 50.0% de los hoteles en el área de Bahía de Banderas ofrece el concepto del todo incluido y comprende desde las hospederías más modestas hasta grandes hoteles de lujo.

El Todo Incluido: su escaso gasto en comparación con el que hace el huésped de la hotelería tradicional, no se derrama en los negocios de la ciudad. Se concentra más en los hoteles anfitriones.

El Tiempo Compartido: en cuanto a su comercialización, daña la imagen de la ciudad al ser abordados los turistas en calles y principales avenidas; en restaurantes y centros comerciales.

Tanto los establecimientos de Tiempo Compartido, como los hoteles que ofrecen Todo Incluido, tienden a convertirse en enclaves cerrados, ofreciendo a sus huéspedes, casi todo lo que necesitan en unas vacaciones.

Los comercios para turistas desaparecen poco a poco de la escena del centro histórico para dejar paso a tiendas y comercios dirigidos a la población local. El destino, <la ciudad> puede mantener una ocupación hotelera históricamente aceptable, solo que al ir cambiando de ese turismo por un patrón diferente de consumo, la comunidad como tal se beneficia menos de la distribución del ingreso ya que éste tiende a concentrarse en los grandes negocios hoteleros.

El negocio de los cruceros también descubrió a Puerto Vallarta. De alguna manera son gigantes hoteles flotantes que ofrecen tarifas bajas, <al menos los que arriban a nuestro puerto>. No aportan a las arcas municipales. Durante el año 2002 el ingreso al país por este segmento no llegó siquiera al 0.5% de los ingresos por turismo. Existen estudios serios que demuestran que un crecimiento sin control de esta actividad turística, acaba afectando negativamente al destino. La aviación comercial; es bien sabido que las líneas aéreas junto con la hotelería son los dos pilares del turismo. Una ecuación parecida a la del tiempo compartido y la hotelería tradicional. El turismo de calidad; de alto poder adquisitivo prefiere la comodidad que brindan las líneas aéreas de itinerario.

El turismo, sabemos, es un fenómeno social altamente discriminatorio. En la misma medida en que el turismo popular <masivo> arriba a un destino, el turismo de calidad encuentra otro lugar a donde emigrar.

Como resultado Puerto Vallarta es un destino turístico mal comunicado por las principales líneas aéreas nacionales y viajar desde los principales mercados naturales, es difícil y dispendioso.

La Promoción: para el mercado nacional fue famosa y duradera la promoción de Mexicana de Aviación: VTP o viaje todo pagado, que generalmente incluía el boleto de avión, el hospedaje y una o dos comidas dentro del hotel. La promoción paraguas la hacía el Consejo Nacional de Turismo.

En años recientes, en el ámbito federal se creó el Consejo de Promoción Turística de México. También se impulsó la creación de fideicomisos de turismo. Así nació el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Desafortunadamente, tanto el FIDETUR como la OCV no han cumplido cabalmente con su misión y el destino ha sufrido la falta de publicidad y de presencia en muchos foros nacionales e internacionales.

Nuevos segmentos de mercado: El Centro de Convenciones. La idea de construir un centro de convenciones y usos múltiples se ha manejado por años. La ubicación del centro de convenciones en los terrenos de la actual Unidad Deportiva: caminando podrían acceder los convencionistas a tiendas, galerías y restaurantes de todo tipo y a toda clase de servicios. Nuevos negocios abrirían en el centro y la zona turística se extendería se extendería hacía el sur.

Si fuésemos a aceptar que el corazón de Puerto Vallarta como destino turístico es su centro histórico, tendría que tomarse la decisión de hacer todo lo necesario para revitalizarlo económicamente y apuntalarlo con inversiones y actividades que lo favorezcan.

Sustentabilidad; en la actualidad es poco probable que nuestra ciudad pudiera calificar como Destino Sustentable. Existen ya países cuyos operadores de turismo están vetando destinos por no reunir los requisitos de una Calificación Verde.

Se presume que la bahía se comienza a contaminar al norte del río Ameca y eso afectará a todo el destino que a los ojos del mercado internacional identifica un solo aeropuerto y un solo nombre.

Los nuevos desarrollos inmobiliarios; la mayor parte de los proyectos de tiempo compartido y todo incluido se encuentran en Nuevo Vallarta. La región disfruta de una buena ocupación sin al parecer importarles mucho la tarifa promedio, y por ende la clase de turismo que atraen. El turismo de bajo poder adquisitivo no es precisamente el que Puerto Vallarta necesita.

Actualmente existen en Nuevo Vallarta 4,500 cuartos hoteleros de los cuales el 60.0% son de tiempo compartido. La mayoría con el concepto de todo incluido.

Infraestructura urbana en Puerto Vallarta, el icono; el crecimiento de la ciudad ha sobrepasado ya la capacidad de servicios públicos. Hace falta; estacionamientos y ordenamiento en el transporte público. Las viejas casonas se derrumban para dar paso a edificaciones modernas que en muchos casos no reflejan la identidad de Puerto Vallarta. La idea de peatonalizar el centro, total o parcialmente es una necesidad imperiosa. En todo el mundo se privilegia al peatón.

¿Un mercado de alimentos típicos? Todas las ciudades del mundo lo tienen. Puerto Vallarta ha perdido su gastronomía autóctona. Contribuir con un Parían o mercado de comida típica donde alojar a tanto puesto callejero de comida, que afecta la imagen turística del pueblo. Infraestructura turística; que carece de señalamiento en sus calles y de módulos de información a sus visitantes”.

Hasta aquí el texto del artículo publicado en el año 2004.

¿Cuál es el escenario once años después, en 2015?

LOS GRANDES operadores de turismo internacional y los hoteleros españoles se apoderaron de la sartén e imponen la política turística de este país, a falta de una política de Estado. Situación que prevalece en nuestra región. Ellos nos envían sus clientes y nos imponen sus condiciones: turismo de masas con bajo perfil socio-económico.

EL NEGOCIO del tiempo compartido ha sido un éxito… para los desarrolladores. Se cuentan como cuartos hoteleros, pero no para contribuir financieramente al fideicomiso de turismo, porque “son propiedad privada”. Se ha impulsado el hospedaje de las “camas frías”, como se les llama a los alojamientos que solo se ocupan un promedio de 52 días al año. <Departamentos de propiedad completa>, al mismo tiempo que la hotelería informal ya casi iguala el número de cuartos de hotel formales. El acoso a los visitantes en calles y avenidas ha disminuido ya que éstos son abordados en la sala de llegadas internacionales del aeropuerto regional. Situación que ha dañado la imagen del destino más que los anuncios espectaculares en carreteras que tanto detestan algunos empresarios.

EL TODO INCLUIDO incluye casi el 100.0% de los hoteles de 4 y 5 estrellas y sigue avanzando impulsado por los grandes operadores y una hotelería en confortable bienestar. Mientras que cientos de pequeños negocios dependientes del turismo han cerrado o lo harán en poco tiempo. Causa de lo anterior es una gastronomía estancada mientras una ciudad crece. Personas de buena voluntad pero probablemente mal informadas achacan al cierre de la calle del malecón la falta de turistas en los comercios del centro histórico, mientras que la causa principal es el perfil del turista que recibe la ciudad y el hecho de que permanezcan enclaustrados en sus hoteles todo incluido, <Todo; menos la libertad de escoger>.

EL CENTRO DE CONVENCIONES ha sido un fracaso, tal como se advirtió oportunamente en estas páginas. Tratan de salvar la cara a un error político avalado por algunos empresarios sin visión del negocio. Su ubicación cercana a un basurero, un rastro y a una planta de tratamiento de aguas negras no auguraba otra cosa.

LOS VUELOS de itinerario están regresando; no solo es la promoción, cuenta y mucho la economía de los países emisores. La solidez de un destino turístico no se construye desde fuera. Se edifica desde dentro; desde la sociedad misma, a la que se le excluye sistemáticamente por los poderes facticos. Con ello ha llegado la euforia de las altas ocupaciones hoteleras. No así la de otros segmentos del turismo. No confundir hotelería con turismo, son cosas relacionadas pero no lo mismo.

Puerto Vallarta necesita definir y aplicar una política de turismo municipal, no decidida por los empresarios hoteleros, sino con la participación de la sociedad organizada. Urge un sistema de registro de indicadores del turismo que sea gestionado por una entidad que no tenga intereses directos en la industria y que privilegie credibilidad.

Nuevos rostros se han trepado al timón del barco, pero los marineros son los mismos. La sociedad, pasiva, sigue siendo ignorada ante el liderazgo de un pequeño grupo empresarial que detenta el poder económico y con frecuencia se asocia al político. Los nuevos organismos están buscando mejorar la infraestructura urbana, pero están olvidando el aspecto humano. Una ciudad no se hace con ladrillos; se hace con gente, con ciudadanos que se nutren de su propia cultura.

Si el gobernador en su tiempo, hubiese escuchado las voces de muchos y en lugar de un CIC cerca del basurero se hubiese construido un Centro de Usos Múltiples al lado del Hotel Sheraton, es muy probable que el centro histórico no estuviera agonizando tal vez tuviéramos más convencionistas en la ciudad. En Europa a este tipo de edificios les llaman Palacios de Congresos, indicando el nombre la importancia y el hecho de que se utilizan para todo: convenciones, exposiciones, conciertos, congresos, festivales, etc. Verdaderos multiusos.

Me gustaría escribir el seguimiento de esta nota dentro de otros 10 años, lo más probable es que no lo haré. Para entonces la Riviera Nayarit nos mirará de reojo; con cierta incomodidad, como a los ricos que ya no lo son.

(*) El autor es analista turístico y gastronómico.