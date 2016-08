Home » Opinión Tercera Llamada Garantías y seguridad Garantías y seguridad

María José Zorrilla

Hace algunas semanas, se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo sobre el tema de seguridad turística. Se contrató a un experto especialista en construir estrategias para que la percepción sobre el destino sea mucho más positiva a nivel internacional. La seguridad es una materia delicada y extensa, pero en términos generales se habló de la seguridad que pueda ofrecer la ciudad para que habitantes y visitantes se desplacen con tranquilidad por la zona centro y franja turística, así como lo relativo a la garantía de que los servicios públicos y las actividades que proveen los prestadores de servicios turísticos, sean seguras y de calidad.

En los países subdesarrollados la laxitud con la que se establecen las normas de seguridad es no solo asombrosa, sino que pareciera ser el común denominador del tercer mundo. Por corrupción o por ignorancia, poco importan las condiciones cómo se ofrecen estos servicios al público. Con más frecuencia de lo deseado, nos encontrarnos con alarmantes noticias: “embarcación se hunde con 80 pasajeros. La capacidad máxima de la barcaza era de 40”. Desafortunadamente la mayoría de los accidentes suceden no porque el infortunio surgió de la nada. Sino porque las precauciones que se tomaron no fueron suficientes. Porque atrás del problema hay una violación a un reglamento, no se siguió la norma, el prestador del servicio no cuenta con la capacitación o experiencia requerida para garantizar un servicio profesional, aminorar los riesgos y no comprometer la seguridad de terceros. Revisemos algunos casos.

Accidentes aéreos que ocurrieron porque se obligó a los pilotos a despegar en condiciones climatológicas no aptas. Personas ahogadas que se introdujeron al mar cuando debió haber habido bandera roja. Accidentes de ski jets conducidos a toda velocidad sin control alguno por menores de edad, paracaídas que se elevan en condiciones adversas, cuerdas de parachutes que se enredan con personas practicando un deporte acuático. Imposible no recordar las dos tragedias que recientemente han acontecido en Vallarta. La del paracaídas donde pereció la instructora y una turista inglesa y la de la menor que perdió ambas extremidades inferiores mientras paseaba en una banana. No se han dado a conocer públicamente las condiciones exactas en que se presentaron ambos accidentes. Sobre la avioneta se especuló si no estaba adecuada para el salto al vacío en paracaídas. Las que están debidamente reglamentadas no deben tener puertas ni bordes en el acceso. Una entrada llana con bordes redondeados para evitar cualquier tropiezo. No obstante, para abaratar la adecuación de la aeronave, hay quienes sólo le quitan la puerta quedando al descubierto los mecanismos con los que cierra herméticamente y estos potencialmente se convierten en trampas mortales, como lo que al parecer aconteció en mayo. El verano ha sido bueno para Vallarta, la próxima temporada parece no estar mal.

Sobre el tema de la seguridad es mucho lo que se puede hacer, empezando por reconocer la diferencia entre lo urgente, lo importante y lo inútil. Ojalá que aprendamos que la seguridad no sólo se remite a las acciones de prevención contra la delincuencia casual y el combate contra el crimen organizado a los que hay que atacar frontalmente y sin menoscabo de recursos. Pero también hay otras formas de administrar la seguridad que nosotros si podemos controlar. Para quien piensa vacacionar, el tema de la seguridad es un factor determinante a la hora de decidir. El objetivo es construir en el imaginario y en el inconsciente del turista, que en Puerto Vallarta el tema de la seguridad no es un asunto negociable ni se maneja irresponsablemente, porque la seguridad es una prioridad en la ciudad. O usted ¿cómo la ve? Contacto: marzoral°hotmail.com