Home » Educación y Parentalidad ¿Qué aprenden los niños con el deporte? ¿Qué aprenden los niños con el deporte?

Dr. Jesús Cabral Araiza

Hoy en día tenemos sentimientos encontrados por los llamados “resultados olímpicos”, pero qué acaso, ¿alguien en su sano juicio no ha reflexionado sobre la serie de datos y situaciones anexas que existen en nuestro país y que dan cuenta de vicios y prácticas eficientes que propician una mala calidad de vida, vinculada no solo al deporte?

Valyamos por partes, de verdad si no hubiéramos obtenido el promedio de cantidad de medallas de las últimas cuatro o cinco justas veraniegas, ¿alguien se hubiera sentido agobiado? Veamos pues, si bien y para beneplácito de un narcicismo nacional, es bueno el reconocimiento nacional e internacional, pero ¿ya se nos olvidaron los otros primeros lugares? Como el de mayor porcentaje de obesos en niños y adultos, el primer lugar en consumo de refrescos por habitante, los índices de diabetes y sus problemas de salud asociados a este mal, De ser así, tenemos aparte de estos problemas, un serio problema de Alzhaimer colectivo.

Pero el análisis que pretendo para este espacio va en otro sentido, si bien es bueno siempre el reconocimiento y la crítica positiva, lo es aún más el hecho de saber que estamos haciendo las cosas bien y que contamos con una población de buenos hábitos y buenas prácticas deportivas en general, lo cual tristemente no es nuestro caso como nación.

Pero, ¿qué pasa con los niños?, ¿qué aprenden de estas noticias?, ¿cómo les afectan? y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues bien, vayamos por partes. Como ya en otras oportunidades hemos mencionado, los niños no son tontos, a su corta edad pueden procesar mucha información que en ocasiones nosotros no asimilamos. Por lo tanto, saben del desánimo y las “malas noticias” que difunden los medios por la no obtención de un mayor número de medallas deportivas en juegos olímpicos.

Pero caso ¿no nos debería ocupar más el hecho de que somos una sociedad sedentaria?, ¿que muchas veces lo que más mueve son los dedos para apretar botones que reglan el funcionamiento de las maquinas? SI usted estimado lector es un caso de excepción en esta afirmación, lo felicito sinceramente, pero si es parte de una mayoría que solo hace planes deportivos a fin de año y no los cumple, las palabras no pueden ser muy amables.

Por otra parte y como igual lo hemos mencionado, el niño absorbe lo que recibe, aprende de ello, si queremos niños que amen el deporte y lo practiquen de manera regular y cotidiana, tendremos que poner el ejemplo, pero no me refiero a hacernos deportistas de alto rendimiento o ganar medallas, no, me refiero solamente a generar una inercia en la que los niños hagan deporte por el placer los valores sanos que se propician en él, estaremos fomentando: Lealtad, honor, justicia, amistad, verdad, salud, paz, competencia sana, convivencia, fraternidad, solidaridad, entre otras cosas que cada persona y grupo podrá ir descubriendo con su práctica.

Y es que debemos entender de una vez que el deporte no es de elite, el deporte no requiere de grandes espacios, aditamentos o implementos deportivos caros u ostentosos. Requiere por principio la voluntad, la motivación, la verdad, las ganas de convivir y competir en buena lid con otro u otros.

De igual manera y si es su caso, que por alguna razón no puede hacer deporte con sus hijos, permita y aliente a que ellos lo hagan, siempre en un lugar seguro y con personas que compartan sus misma filosofía y valores para disfrutarlo aún más.

¿Logra darse cuenta que no perdemos mucho si son pocas o muchas medallas las que nos hacen creer los medios que debiéramos obtener en una justa internacional como las pasadas olimpiadas? Si logra verlo así y además usted inicia hoy el fomento deportivo con sus hijos realmente la medalla es para usted, y será la mejor de todas, el agradecimiento y reconocimiento como héroe por parte de sus hijo, que así sea.