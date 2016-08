Home » Local Ciudad Cruce de acusaciones y explicaciones de más. Cruce de acusaciones y explicaciones de más.

Susana Mendoza Carreño y Hugo Luna.

Presunto operador financiero del CJNG, investigado también por la desaparición de regidor Humberto Gómez

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Luego de la captura de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se le liga con políticos y empresarios, se desataron un cruce de acusaciones, explicaciones y deslindes, tras las declaraciones que hizo la ex regidora Susana Mendoza Carreño en el programa de Denise Maerker.

Involucrando a diferentes actores políticos con el detenido por el Ejército el pasado 19 de agosto en Zapopan, a quien también se le investigaría por la desaparición del entonces regidor Humberto Gómez Arévalo.

Primero en entrevista televisiva y después a través de un comunicado a la opinión pública, Mendoza Carreño relata que era un capítulo en la historia que había dejado atrás, pero al ver la fotografía que da cuenta de la captura de Schmidt Sandoval “me sorprendí y recordé a esta persona, porque la vi en la oficina del secretario general del Ayuntamiento, José Antonio Pinto. Sergio Kurt Schmidt estuvo en su oficina. Sergio Kurt Schmidt Sandoval, amenazó a Humberto Gómez Arévalo y de paso se refirió a mi persona”, menciona al precisar que existe “el video en redes sociales, es documental del incidente”.

“Hugo Luna Vázquez me llamó por teléfono para pedirme que aprobara los recursos para “Fandango”, en alusión a seis millones de pesos de recursos federales para el espectáculo, que dice la ex regidora fueron gestionados por el entonces diputado federal, el priista Rafael González Reséndiz (ver nota aparte).

Sobre la conversación que habría sostenido en aquel entonces dirigente estatal del MC, acota “¿Qué era Fandango? Quién estaba detrás de Fandango, yo no lo sabía, pero la llamada fue insistente y tajante: “Dice el patrón que apruebes los recursos para Fandango”, pregunté quién es el patrón? Respondió, nuestro amigo, pregunté quién es el amigo, respondió nuestro amigo”.

“Le dije que no votaría a ciegas, que no sabía nada de Fandango y que me daba mucha pena que solo me llamara para eso”, indica la ex regidora que esa llamada fue en octubre del 2013, cuando aún pertenecía a la fracción del MC antes de irse al PRD.

Por su parte, el ex dirigente estatal del MC y actual jefe de gabinete en el ayuntamiento tapatío Hugo Luna Vázquez, también mediante un comunicado en sus redes sociales rechazó las declaraciones de la ex regidora y aseguró que sólo conoce a Sergio “N” por su actividad empresarial.

Luna Vázquez admite que sí tuvo conversaciones con la ex edil, pero aseguró que siempre fueron en un ambiente de respeto. “Soy una persona íntegra con una vida clara y transparente”, afirmó Luna Vázquez.

Explicó que escribía la carta a la opinión pública para rechazar tajantemente “las acusaciones de presión vertidas por la señora Susana Carreño en mi contra, y aclaro públicamente que nunca he gestionado recursos públicos a favor de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, como tampoco tengo nexo alguno con este personaje”.

A lo que daría respuesta la ex regidora Mendoza Carreño, en el escrito en donde recuerda sobre aquellos hechos antes narrados y concluye: “Si Hugo Luna, es como dice, una persona íntegra y honorable, que reconozca como hombre que me llamó y me pidió la aprobación de ese recurso público a un ente privado”.

Cabe mencionar que ayer se anunció que se dio de baja de la nómina del ayuntamiento tapatío a Kurt Schmidt Díaz, hijo del presunto operador del CJNJ, baja por ausentismo al no presentarse a trabajar y quien se desempeñaba desde el primero de noviembre del 2015, tenía contrato vigente al 30 septiembre de este año en la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad con un nombramiento de “soporte técnico A” y con un sueldo mensual de casi 25 mil pesos, una de las áreas bajo el mando del jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez.