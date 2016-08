Por Nacho Cadena

ILUSIONES Y FELICIDAD

“Tener ilusiones en la vida, es como tener combustible en el automóvil. Las ilusiones empujan, energizan, dan fuerza y te llevan siempre, te llevan hacia tu propio destino. Hay que saberlas guardar, hay que fomentarlas, hay que provocarlas, echarlas a volar… nunca frustres una ilusión, no la contengas, no la aprisiones, no la mal juzgues, porque de alguna manera estarías frenando el motor de la vida. Preferible es dejarlas rodar libremente, a detenerlas porque queremos juzgarlas, estar seguros de que valen o son ciertas. No debemos permitir que nada ni nadie detenga nuestras ilusiones, porque sería como claudicar en la búsqueda de la felicidad en la vida”. Así escuché alguna vez a un viejo amigo de mi padre, allá en Hermosillo, hace muchos años.

¿Qué sería de nosotros sin la ilusión por encontrar un alma gemela, o un nuevo trabajo, una realización más allá de lo logrado, o un viaje al otro lado del Atlántico, o encontrarme con mi hermano, o un vestido de manta, o un libro, o un Vallarta mejor… o un lo que sea? Las ilusiones nos hacen subsistir, sobrevivir, levantarnos cuándo caemos, corregir cuando erramos, reorientarnos cuando nos desviamos, luchar cuando nos cansamos, resistir cuando llegan las adversidades.

Por eso no puedo apartar de mi mente a esos muchachos con los que ayer conviví… cuantas ilusiones, cuantos anhelos, cuantas metas; pero eso sí cuanta preparación, cuanto trabajo, cuanto sentido de realidad.

Qué ilusión tengo ahora por los jóvenes y los no tan jóvenes y los viejos que acumulan ilusiones para tener razones, para darse ánimo, para agarrar fuerzas y hacer de las ilusiones una meta y después una realidad. Ayer me llené de ganas de vivir, de luchar y de seguir, gracias a convivir un rato, un rato muy agradable con personas positivas, optimistas, propositivas y además muy generosas.

La mayor de las ilusiones, creo yo, es la vida misma. El seguir en este camino maravilloso que el Supremo Ser hizo para nosotros. Las ganas de amanecer, de vivir un nuevo día y en él, muchas nuevas experiencias, muchos nuevos encuentros, muchos nuevos gozos… y así tener más y mejores ilusiones. Se convierte como una gran bola de nieve, una ilusión lleva a la otra, una vivencia positiva atrae a otra mejor, y así la vida nos lleva por el sendero de la alegría, poniéndonos más ilusiones que nos llevan por la ruta como en patines de hielo, suavecito y rápido.

Y qué tal que hoy es viernes y mañana sábado, podemos crearnos la ilusión de caminar por las callecitas de Vallarta que suben y bajan o pasear por el malecón tomando un helado de chocolate o esperando que llegue la Marigalante y lance cohetes y fuegos artificiales al aire, para gozar gratuitamente de los reflejos de colores rojo, azul, blanco y verde sobre las aguas tranquilas de la bahía. ¡Qué felicidad!

Qué tal de despertar nuestro ánimo, que refleje un deseo incontenible de hacer lo que sea necesario para que Puerto Vallarta siga en el camino de prosperar, es lucha de todos y guardar el privilegio de ser vallartense.

Qué tal si hacemos un pacto de unidad, con la ilusión de jalar todos parejo, al mismo tiempo, con los mismos objetivos… de trabajar en unidad, de apartar lo mejor de cada uno, de complementar nuestras competencias individuales, de crear nuevas y mejores estrategias, de aprovechar mejor los recursos y los puntos fuertes, las ventajas de competencia de nuestra ciudad.

Qué tal si acomodamos lo bueno que hemos perdido y lo traemos de nuevo a lo actual y que tal si iniciamos con creatividad, con originalidad, temas nuevos que nos lleven a un futuro mejor. ¡Con ilusiones fuertes y claras todo se puede!

Qué tal si hoy viernes salimos a divertirnos, visitar uno de tantos restaurantes, tomar una buena copa de vino, cenar bien, gozar de una linda música; mañana sábado vamos a la playa a pasear, contemplar las bellísimas escenas del mar de Vallarta, a buscar el punto verde de la puesta de sol y dejarnos que el color rojo del cielo bañe nuestro rostro y nos llene de alegría; el domingo disfrutar un descanso merecido y el lunes…pues el lunes a trabajar y a regar la maceta donde estamos cultivando nuestro huerto de ilusiones.

Buen fin de semana para todos.