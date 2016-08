Home » Local Ciudad Responsabilidad y ética, soportes de la educación. Responsabilidad y ética, soportes de la educación.

Luis Zúñiga, durante la entrevista de este jueves.

La obligación es llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación responsable de los valores universales del hombre.

Por J. Mario R. Fuentes

Puerto Vallarta

Fiel a los principios que le dieron origen, la Universidad del Valle de Atemajac, como Sistema y en particular el plantel de Puerto Vallarta como parte de él, tiene la responsabilidad y ética social a fin de llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación responsable de los valores universales del hombre, esos han sido sus soportes, concretó el maestro Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, director de esta institución educativa.

En entrevista exclusiva recordó el funcionario universitario que a 25 años de trabajar en Puerto Vallarta la Univa, también conocida como la Universidad Católica ha participado con satisfacción en momentos especiales en los ámbitos de cultura, asesorías de psicología, nutrición y conflictos jurídicos diversos además de la coordinación con otras instituciones educativas en asuntos de emprendimiento empresarial.

Maestro Luis Ignacio, podría hablarnos del nacimiento del proyecto Univa cómo se le denomina Sistema, su funcionamiento y origen histórico, además de los beneficios que otorga a los que le depositan su confianza.

Me parecen muchas preguntas en varios sentidos, intentaré seleccionar la respuesta apropiada, si me lo permite haré mención a lo que se ha logrado en la Región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Trataré de sintetizar mi respuesta.

Sin mediar protocolos el también catedrático-investigador, acotó: El nacimiento de lo que ahora se le conoce como la Univa fue difícil; un momento en el cual existían restricciones del Estado Político, sin embargo las relaciones se mantuvieron dentro de una admirable línea de respeto. Ahora bien, revisar el desenvolvimiento histórico de las relaciones Iglesia-Estado debe hacerse desde la reforma al artículo 130 en 1992; en él se reconoce un momento de vigorización entre las relaciones de México y el Vaticano, una serie de acontecimientos llevaron a reconocer a la Univa en 2003 como institución católica, atrás de todo esto hay una serie de esfuerzos encabezados por nuestro rector fundador y vitalicio, monseñor doctor Santiago Méndez Bravo.

Parece que se conjuntaran demasiados recuerdos para ser emitidos en una sola expresión, clava la mirada en los papeles que reposan en su escritorio, los recorre como si deseara de ellos orientación y retoma el tema.

Mucho de este trabajo se le debe al padre don Juan Sandoval Iñiguez en su momento Arzobispo de Guadalajara, en un documento que firmó con fecha del primero de mayo del 2005 y en el cual se reconoce a la Univa como una Universidad Católica, de esta forma se oficializa el trabajo iniciado en 1979 como universidad con un proyecto educativo claro y con el cual trabajó basado en el entusiasmo de servir a los jóvenes con deseo de ser exitosos. Esto se ha logrado en sus 11 campus que trabajan en diversos puntos del territorio nacional.

¿Esto quiere decir maestro Luis que la Univa es una institución de inspiración cristiana?

No, habrá que establecer una diferencia necesaria. La Univa se define católica y no es lo mismo que de inspiración cristiana. Cuando la Iglesia dio el título de católica se estableció el compromiso con la normatividad de la Iglesia, la constitución Ex Corde Ecclesiae, que tuvo a bien publicar el 15 de agosto de 1990 el entonces Papa Juan Pablo II, establece todos los puntos que debe cumplir una institución universitaria denominada católica.

El maestro Luis Zúñiga máxima autoridad de la Universidad Católica cerró la entrevista con un fuerte apretón de mano que selló con un amable hasta pronto.