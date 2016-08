Home » Editorial Todos regresamos a clases. Todos regresamos a clases.

La educación tiene que importarnos a todos. Una mala educación nos afecta a todos y en muchos sentidos.

Una buena educación, generalizada, a todos beneficia. Imaginen: tener gobernantes educados con calidad; médicos a nuestro servicio con educación buena y actualizada; abogados educados a fondo en convicciones, habilidades y compromisos éticos; comerciantes educados para generar prosperidades, oportunidades y compromisos comunitarios; maestros educados a lo máximo y moderno, reconocidos, respetados, apoyados en su permanente compromiso de estar al día… en fin, sería la ciudad ideal.

Sabemos que las personas no dejamos de educarnos, ya sea formal o informalmente -con buena o mala educación-, toda nuestra vida. Aprendemos a cada momento y de todos, hasta nuestra muerte. Así que más nos vale buscar aprender en serio y buscando educación de calidad.

Expresiones obsoletas y tontas como “terminar los estudios”, “acabar la escuela”, por fortuna son cada día más extrañas en la forma de pensar de nuestra gente. Por lo contario: lo de aprender algo nuevo, lo de tomar nuevos cursos, lo de buscar entrenadores o maestros particulares para mejorarnos como personas o como servidores, es ahora lo más escuchado. En buena hora.

Ahora, por fin, la mayoría de nuestra gente se esfuerza porque las personas a su cargo vayan a una escuela, no dejen de ir a la escuela, acudan a tomar educación formal. (Por desgracia, no pocas lo hacen para que les cuiden a los muchachos , como dejándolos en una “guardería”, para poderse dedicar a los asuntos de trabajo en el hogar o fuera de él).

Pero cuando la educación que reciben no es buena educación, se generaliza la pregunta dura, pero cierta: ¿Para qué perder el tiempo en la escuela? Por señalar un caso: ¿Cuántos y cuantos de ustedes no llevaron seis, ocho años de cursos de “inglés” en la escuela primaria y secundaria… y siguen sin entender, hablar o escribir en ese idioma? La pésima calidad de educación nos condena a esos absurdos. Sacar calificaciones, sacar diplomas, obtener certificados de estudios donde se premia el aguante, la constancia y no lo que aprendiste y utilizas.

Por supuesto que eso baja la calidad en una comunidad. Lo notas. Escuelas con pocos recursos, en países pequeños, de donde salen personas capaces de expresarse en forma correcta, escriben sin faltas, suman y calculan con facilidad y precisión, pero sobre todo están listas para aprender y aprender.

¿La verdadera base para tener buena educación formal? Lograr buenas escuelas. ¿La verdadera base para lograr buenas escuelas? Tener buenos maestros. ¿La verdadera base para tener buenos maestros? De inmediato, arremedarles a los clásicos: traerlos de donde haya, siendo los mejores. Si gastáramos el dineral que ahora se tira en México importando mediocres o farsantes futbolistas, en traernos a los maestros excelentes de cualquier país, otra sería nuestra realidad y nuestro estado de ánimo.

¿Cómo le hacían en Atenas o en Macedonia? Así: iban y les pirateaban a los mejores maestros para llevarlos a sus ciudades. Por eso llegaron a la grandeza deslumbrante en las diversas actividades del pensamiento y la creatividad. El colmo: guerreaban entra las ciudades por el privilegio de tener en su tierra sepultados los restos de los afamados maestros. No hay que inventar el hilo negro: eso es lo que se hace cuando se vive convencido de que primero es tener educación de calidad.

Si cada quien, en la escuela más cercana a sus afectos o responsabilidades o relaciones, hace el esfuerzo, le mete ganas y dinero a tener, retener y traer maestros notables, en pocos años nuestra ciudad cambiará positivamente y a fondo.

Temas útiles de masticar ahora que inician cursos en las escuelas.