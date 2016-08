Home » Opinión Órbita Política Educación, respuesta a la vida. Educación, respuesta a la vida.

“La primera clave de la sabiduría es la pregunta asidua y frecuente. Dudando es como llegamos a la búsqueda, buscando es como percibimos la verdad” Pierre Abélard (1079-1142), teólogo, poeta y monje francés.

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director General de la UNIVA-PV

El filósofo español D. Fernando Savater sintetiza: “la ignorancia y la pobreza no llevan a nada, mientras que la educación lleva a la posteridad, al desarrollo tecnológico, a mejores instituciones sociales y a lograr una armonía entre las personas…la ignorancia y la pobreza no llevan más que a la desdicha, a la muerte, y al enfrentamiento…”

Justicia, paz, armonía, economía de mercados, ecología, situaciones complicadas a las que hay que atender desde una nueva perspectiva, se requiere reflexión constante de estos problemas cotidianos, esto es lo que le aconsejé a los padres de familia de estudiantes de bachillerato; lo hago extensivo a la sociedad mediante algunas colaboraciones periodísticas.

He dicho a los mentores, son tiempos difíciles para los cuales es necesaria la sensibilidad a fin de no caer en fatalismos, buscar a Jesucristo en la Fe, esto no se opone al conocimiento o los descubrimientos científicos. Mediante la ciencia, se permite al hombre desarrollar su actividad de conocer la realidad y contribuir al progreso, para hacerse cada vez más inteligible, en este sentido las instituciones católicas precisan de la Fe que es un don gratuito y libre de voluntad personal; ella ofrece respuestas que la ciencia no puede dar por estar fuera de su ámbito, por ser un misterio difícil de explicar, es una apertura del ser humano a Dios con respuestas plenas a la existencia humana en sus aspiraciones más profundas. Una de ellas es lograr la paz y la concordia.

He reflexionado así con anterioridad: La escuela tiene el deber de enseñar el camino hacia la felicidad.

Los valores cristianos impulsan la fe en la sociedad, son respuestas a la vida sin voltear a ver los errores, sino para enmendarlos y vivir sin rencor para los demás.

La violencia en el mundo global es la manifestación de la desesperación de los seres humanos por encontrarse en la libertad sin poder visualizar su identidad individual en un contexto de abusos por ausencia de justicia y diversas carencias.

Desde la familia se podrían encontrar soluciones. Ahí es donde se nace, crece, se protesta y se termina la vida. Es esta célula social donde se originan las bases del ser humano; donde se conforma su destino, del que dependerá lo actual y el futuro añorado. El modelo no se altera por sí mismo requiere de catalizadores específicos como la escuela.

Por supuesto que la institución educativa es, en las más de las veces determinante; ahí no solamente se imparten conocimientos varios, sino la obligación en conducir la conciencia de los alumnos por el camino de los valores hacia el servicio en sociedad, desde normas, derechos y leyes. La conciencia cívica es importante para distinguir con sabiduría lo realmente necesario para mejorar la calidad de vida.

Dar la espalda a todos los elementos nocivos emanados de un ambiente nocivo y de violencia no resulta fácil para los jóvenes cuando están rodeados de múltiples tentaciones.

La felicidad no es de ninguna manera objeto de la inteligencia, surge cuando el ser humano se despega de su ser irracional para dirigir su espíritu hacia su real responsabilidad humana. llegar a ser humano, hay que saber cómo llegar a serlo, se puede fracasar en el intento pero no detenerse, sino continuar en la búsqueda con la mirada al frente, no desfallecer, la sociedad espera lo mejor de sus profesionales.

Desafortunadamente existen demasiados profesores que repiten teorías y paradigmas que consideran idóneos, los alumnos son evaluados a partir de esos métodos repetidores sin contenidos para ellos y con eso aprueban los cursos, estoy convencido que ello no refleja el aprendizaje para avanzar en la comprensión de lo que es educación, respuesta de vida.