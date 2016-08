Home » Opinión Tercera Llamada Estamos hartos de plagios. Estamos hartos de plagios.

Por María José Zorrilla

En los últimos días el verbo plagiar se ha hecho presente de manera cotidiana, cual si cada una de sus dos acepciones estuviera en competencia por ganar los encabezados de la prensa nacional. Sea por la definición que se refiere a copiar una idea, obra literaria o artística como la de retener a una persona por la fuerza y en contra de su voluntad, ambos plagios se han convertido en una terrible carga para gobernantes y gobernados. Entre los plagiados de aquí y de allá y el reciente hallazgo del plagio presidencial, la prensa no le ha podido dar vacaciones a este incómodo término.

Peña Nieto habló de una reforma educativa estructural que cimbraría los fundamentos de la educación como lo refiere Luis Rubio “La reforma educativa, como varias de las reformas impulsadas en las últimas décadas, supone un cambio de concepción de lo que es el país y del papel del Gobierno en la construcción del futuro”. En ausencia de ese cambio de concepción, ninguna reforma será exitosa, pues acaban chocando con la realidad, asegura el investigador. La reforma educativa se construye con una realidad que nada tiene que ver con el país, empezando por el principal reformador que ahora fue internacionalmente ventaneado como plagiario de casi un 30% de su tesis de licenciatura. Una demostración fehaciente que las intenciones son unas, pero las acciones son otras. La reforma pudo ser una bien intencionada adecuación de reformas educativas en países avanzados que en su acepción a la mexicana, tuvo su peor descarrilamiento. Quizá su estructura contó con principios muy sólidos y con propósitos más que loables, pero los resultados no fueron previstos. Unos aseguran que no se cabildeó bien entre todos los actores sobre todo los de mayor peso como la SNTE y la CNTE que tienen a su líder tras la cárcel y con un poder muy mermado. Porque se dice, que tras la coordinadora también estaba la mano oculta de Elba Esther quien prodigaba favores, regalos, plazas y dinero para mantenerlos bajo control.

El sistema político estaba fundamentado para apoyar y servir a quienes le fueran fieles y citando a Rubio, para promover una ideología hegemónica que pudiera apaciguar y tener control sobre la población y que diera bienestar a través del magisterio como empleo. “Un mecanismo efectivo para mantener la paz y favorecer la depredación, la corrupción y la prosperidad de los privilegiados”. A la hora de querer hacer modificaciones de fondo, los que durante sexenios usufructuaron de privilegios, no iban a dejar que les fuesen cercenadas tan jugosas “prestaciones”. En su ética profesional lo último en importancia era la calidad y competencia en la educación. La CNTE ha plagiado la libertad de las personas en todos los aspectos. Movilidad, turismo, comercio y educación han perdido sentido en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Rubio no es nada optimista, tampoco muchos otros analistas políticos como Juan Pardinas quien citando a Richard Neustadt, biógrafo de varios presidentes de EUA, sostiene que el prestigio y la reputación son la fuente principal del poder presidencial. En otros países ya lo hubieran hecho renunciar. Aquí hace algunos años Fausto Alzatti, pagó muy cara su plagio universitario. A Peña Nieto le faltan dos años para salir, los problemas siguen al alza, Osorio Chong no tiene interés en poner un alto a la CNTE por temor a perder popularidad para el 18 y los plagios a personas es un tema que no se puede ni tocar en el país, porque las amenazas de la denuncia, son tal vez peores que el propio martirio del secuestro. Muchas veces los de uno y otro bando están cobijados por la ley. Otras, son del mismo bando encubiertos con estrella y membrete oficial listos para delinquir. La verdad es que estamos hartos de plagios y no sabemos cómo desterrarlos de nuestra cotidianeidad.