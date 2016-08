Home » Opinión Paco El Lago de Tos-Cano #88 El Lago de Tos-Cano #88

.

De chile, dulce, de mole

y con herencia el atole.

El nada grato de Graco,

mal querido de Morelos,

no haya para donde hacerse

y se tira de los pelos.

Mientras el jarocho Duarte

continúa en el candelero,

ahora con la buena nueva

de que es príncipe heredero.

Ahí vienen más buenas nuevas.

¿Tu realidad las aprueba?

En el informe que viene

sabremos del crecimiento,

pero nomás de la deuda

–tengo el mal presentimiento.

Que el clero está muy crecido,

también saldrá a relucir.

Y Castillo, en la CONADE,

su premio va a recibir.

Dizque el Temo y su contrato

darán de que hablar un rato.

Y también dio de que hablar

la ex panista Brenda Ruiz,

que dijo que vio al tal Doring

tambaleándose feliz.

Y espantándose las moscas,

con un periódico diario,

pillaron a Chayo Robles

golpeándose el silabario.

No lo inventé,

no lo inventé así fue,

yo con un diario

el calor me abaniqué.