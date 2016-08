Home » Gente PV Significaciones Significaciones

Se juega desde reflexiones personales o ámbitos profesionales en muchas ocasiones incomprensibles.

La gestión personal de la comunicación es muy diferente a la social, las dos tienen que ser precisas. Las definiciones se dan sobre la marcha de cada suceso o momento.

Es complicado comprender los procesos organizacionales desde una perspectiva mediática semi completa.

Me detengo y reflexiono sobre las palabras, sus significados, y deduzco que las dos identidades tienen mucho en común, son símbolos que reflejan la forma en la que se es como humano y la institución cualquiera que esta sea como desea existir; para mí esto va más allá.

Desafortunadamente pocos se peguntan, sin escalas, quién soy, qué hago por mí y hacia dónde voy; si es una parte importante de lo que se denomina identidad, imagen y reputación, en el mismo orden de las peguntas se esperan las respuestas. En la comunicación incluso en el marketing digital esas tres denominaciones son parte medular de su estructura organizacional.

La revisión terminológica señala un terreno conceptual muy particular según la cultura del que opine, son entonces interpretaciones cortas y ampliadas, resumidas y globales. No basta, se debe enfrentar lo interno y externo del momento definitorio. Para un sujeto cognoscente, que conoce a partir de su experiencia la identidad que no es más de lo conocido, para que aquel transformador de paradigmas busque la perspectiva siempre de cambio. Existe un conflicto conceptual en el ambiente estructural del mensaje de la comunicación en este asunto que me ocupa: Identidad.

Al interior de las empresas, este concepto, y me refiero a la Identidad, concentra especial interés por los directivos, éstos a su vez la comparten con sus subordinados, de tal suerte que cada elemento y grupo colectivo comprenden y atienden la Identidad Corporativa en su justa dimensión.

El ser humano es expresión constante, así Selame y Selame distingue a ésta de la identidad corporativa: expresión visual de la organización, cómo desea que la vean o perciban y cómo se siente con respecto a la visión que tiene de sí misma y las consecuencias contextuales las cuales no deben apartarse de la asertividad.

El humano tiene un ser, de ahí las preguntas que se evaden la mayoría de las veces, no sé si por comodidad para continuar en la vida sin preocupaciones emanadas del establecimiento de compromisos, o estar lo más lejanos de conflictos existenciales.

El aspecto terminológico se supera al verse agudizado por la interpretación que se tenga de ellos. Los momentos sirven, guardan y muestran para la organización cualquiera que esta sea, enormes sorpresas que tanto a ella como a los participantes en el proceso de la comunicación de orden corporativo.

Las palabras son, independientemente de conceptos, significados comprometidos con el movimiento, son modelos de vida, no se buscan, se tienen, sus rasgos son apreciados porque definen su esencia. Lo humano es lo conocido, el compromiso se aprecia desde su identidad, lo que cambia constantemente sin moverse del mismo sitio en su afán de clarificar. Esto puede ser confuso en ocasiones pero en realidad es sencillo de comprender, porque permanece en la cotidianidad del ser humano.

La pregunta es después de miles de años ¿realmente los seres humanos hemos logrado alcanzar los niveles óptimos de comunicación, o solamente nos hemos conformado con intercambiar conceptos? La reflexión se hace necesaria en este tiempo de contrastes e interconexiones, en ocasiones descontextualizadas.

*

Carmina López Martínez

arizbeth.lopez@univa.mx

Comunicóloga y responsable del área de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Puerto Vallarta.