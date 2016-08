Home » Riviera Nayarit Endurecen reglas para visitar las islas Marietas. Endurecen reglas para visitar las islas Marietas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y prestadores de servicios buscan que la actividad turística sea sustentable.

.

Por Eugenio Ortiz Carreño

Riviera Nayarit

.

Las visitas a la llamada “Playa del Amor” estarán restringidas, ya no será tan sencillo visitarlas como hasta antes de su cierre, el pasado 9 de mayo, ante el visible deterioro del lugar ubicado en las islas Marietas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decidió endurecer las reglas para realizar visitas con fines turísticos al lugar que causó furor entre los visitantes nacionales y extranjeros en los años recientes.

En virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas quiere respetar la “capacidad de carga” prevista de una visitación de solo 116 personas al día a la Playa del Amor, todo indica que en el futuro el acceso solo sea posible con “reservación anticipada”.

Lo anterior se puso de manifiesto durante las reuniones de capacitación de prestadores de servicios, donde se dio a conocer que actualmente existen 172 permisos con autorización para hacer el paseo a las Islas Marietas, y por tanto, no habrá acceso para todos los turistas.

Desde la reapertura del parque, se contará con un inspector de Conanp en el área del parque, y otro en la Playa Escondida, que contabilizará a los visitantes admitidos y marcará el momento en que se alcance el tope de los 116 establecido.

Al respecto, el biólogo Jaime Alberto Torres Guerrero, del Estero el Salado, estimó que “es posible que se llegue a esa etapa”, y recordó que ya se aplica en el caso del Estero el Salado, y esto es así, “si queremos tener realmente tener una visitación y un turismo sustentable”.

En el caso del Estero el Salado, la visita se hace únicamente por reservación, porque” nuestro objetivo principal es conservar y después, hacer la visitación. De esta manera controlamos nosotros perfectamente el flujo de personas y las actividades que se realizan”.

Por eso, añadió, en el caso de las Islas Marietas “no descarto esa posibilidad, porque si ya leímos que se tiene que respetar la capacidad de carga de 116 personas, y son casi 200 embarcaciones con permisos, y en muchas de ellas caben hasta 200 personas, por embarcación, realmente estamos hablando que no habrá capacidad para recibir a todos esos visitantes”.

Por eso las embarcaciones grandes ya decidieron que no harán ese viaje. Por tanto, abundó, “necesariamente se va a encarecer las visitas a la Playa del Amor. No a las Islas Marietas, pero sí a la Playa del Amor”.

Estimó Jaime Alberto Torres, que la reapertura es buena, “aunque creo que se tardaron, pero ahora sí que esperemos que esta nueva agrupación Bahía Unida, sirva para verificar que realmente se cumplan todas las normas establecidas para visitar las islas”.

Consideró que con lo sucedido “quedó muy claro, muy demostrado que la Conanp fue incompetente para hacer cumplir las medidas de control”. Ahora, dijo, “esperemos que la Asociación Bahía Unida ayude para que se cumpla esas medidas”.

También habrá que ver si Profepa dice la verdad, porque hace meses dijo que iba a tener una oficina y hasta la fecha no se abre. Incluso, dijo, “tenemos para el área de Jalisco, un representante de Profepa que es un inspector, y tiene a su cargo tres municipios. Del lado de Nayarit no hay ni un solo inspector, para hacer verificaciones”.

Ante tal situación, “vamos a ver qué pasa realmente con Profepa, esperemos que si aporte. Por su parte, la Conanp va a tener más personal, pero pagado por la AC, no quiere decir que Conanp vaya a meter más dinero del que ha metido, va a ser personal de la AC. que va a estar trabajando en hacer estas campañas de concientización para el cumplimiento de todas las medidas”.

Antes la Conanp tenía a un solo elemento y hacía tres visitas a la semana, en esta ocasión contará con dos o tres elementos más y van a ser todos los días, y las 24 horas del día, y van a ser tres embarcaciones dispuestas por la Asociación. Creo que ha iniciado bien esta Asociación.

En cuanto a las medidas restrictivas que se contemplan, será para prevenir cualquier accidente que pudiera suscitarse. La idea es establecer áreas de protección para los turistas que practiquen el snorkel, para aquellos que realizan buceo, e incluso para la práctica del surfing y el stand up poodle. Para ello se ha previsto que las embarcaciones no deben rebasar la velocidad de 4 nudos y no podrán fondear cerca de las cuatro áreas marcadas con cabo amarillo.