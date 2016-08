Home » Columnas ¡Hagan Olas! De no ser Peña ¿será la ONU quien “combata la corrupción”? De no ser Peña ¿será la ONU quien “combata la corrupción”?

Por Gregorio González Cabral

Como ya lo mostraron en países tropicales, si los políticos vigentes de cada lugar, no acceden a investigarse entre ellos, exhibirse sin recatos y encarcelarse junto a sus prestanombres y cómplices, eso lo hará el poder global: una comisión de fiscales extranjeros “solicitada” a las Naciones Unidas por los defensores de los derechos humanos, caninos, taurinos y vegetales.

Así de fácil: o le entras a San Juan bailando, como en Brasil, con investigaciones a fondo, todos contra todos y todas, con caídas de Presidenta, amenaza o metidas al bote de políticos y empresarios, recuperación de dineros y pérdida de contratos… o viene una “comisión internacional de investigadores y fiscales”, tumba y encarcela al presidente, en otra prisión mete a sus amigas y colaboradores, aprieta a los “grandes gatillos hasta hacerlos cantar en inglés” y se limpia en la soberanía nacional, aparte de sacar del negocio a los políticos reacios que se supusieron muy salsas francesas.

Por eso con Peña Nieto, la corrupción ya dejó de ser mera “cultura nacional”, por lo menos en el discurso. Ahora el presidente nacional del PRI, aparte de acabar de saber dar con las oficinas y conocer todo el edificio, está en la gran tarea de señalar y hacer a un lado a gobernadores y ex gobernadores notablemente corruptos. ¿Alborotando el avispero? Sí. Pero no hay de otra, después de que a alguien tan intocable como Humberto Moreira por poco se los guardan en prisiones españolas o se lo llevan a las gringas, como a cualquier sinvergüenza dirigente de la FIFA más corrupto que los árbitros de las “penales de último minuto”.

Si con trabajos y dinero apenas pudieron sacar a Humberto Moreira -influyente internacionalmente-, por supuesto que entendieron que eso de ir contra la corrupción es disposición global seria de quienes pueden salir y apresar cualquier gente en cualquier lugar del mundo.

Ya no será suficiente con que México encarcele carteros para demostrar su resistencia a la “cultura de la corrupción”. Si no se anima con ex presidentes o con gobernadores en activo , por lo menos que lo haga con gobernadores de salida o con ex gobernadores, lo suficientemente odiados, como para servir de escarmiento.

Por supuesto que en cuanto Peña Nieto dio visos de entrarle al asunto del barrido de escaleras desde arriba, arreciaron los escándalos para restarle presencia política e imagen pública como “batallador contra la corrupción” . Ni quien le crea, ni le aplauda la valentía de entrarle a lo que parecía imposible en México: “A ver quién queda para cerrar la puerta de la cárcel”.

Para empezar, los priistas Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de Nuevo León, junto con su papá, son los chivos o cabritos a mostrar para que dejen de estar moliendo lo de la OEA, ONU, Banco Mundial y demás.

Por supuesto que los Duarte no son mancos, ni los demás señalados para ir a la piedra de los sacrificios. Tampoco son tarugos los demás gobernadores y ex gobernadores que en cuanto toquen al primer intocable si sentirán impactados en los huesos. Por algo los gobernadores del PRI no acudieron a la toma de posesión e ingreso al PRI del nuevo presidente nacional.

Difícil que entiendan cómo son ahora las cosas, aún cuando bien saben que se decía “La Federación Internacional de Futbol Asociado tiene más países que la Organización de las Naciones Unidas”, lo cual es cierto: la FIFA parecía más poderosa que la ONU. Sin embargo, a los gringos del FBI -ni siquiera la DEA- les valió madre y con todo se fueron a encarcelar a los dirigentes de la FIFA en la mismísima Suiza y luego los jalaron de sus países colonizados para llevarlos a juicio en Nueva York y encarcelarlos en donde quiere ir El Chapo. ¿Algún problema?

Si esto le hacen a la FIFA qué no podrán hacerle al principado de Mónaco o a cualquier iluso confiado en que el muro de la soberanía le protege tanto como la muralla china de una lluvia de misiles.

Ya si los beneficiados por siglos de corrupción y de impunidad en nuestro país no entienden tanto recado , pues ahí verán si disfrutan de ponerse con Sansón a las patadas… pero luego no lloren, como del América cuando los humillan hasta las Chivas tv patito.

Débil y debilitado, Peña Nieto va a entrarle a combatir la corrupción, aguantando salida de capitales, como ya se está mirando, más traiciones e ingratitudes como las está viendo y una inmisericorde campaña para desacreditar al acusador ante la falta de argumentos para defender a los acusados.