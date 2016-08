Peña Nieto y Donald Trump se reunirán en privado mañana.

México, 30 de Agosto.

Notimex

El presidente Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial Republicano en Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este miércoles para hablar sobre la agenda bilateral.

En su cuenta de Twitter, la Presidencia de la República dio a conocer que en días pasados, el Presidente Enrique Peña Nieto invitó a ambos abanderados de la Unión Americana (Hillary Clinton y Donald Trump) a un diálogo sobre la relación bilateral entre ambas naciones y por el momento Donald Trump ha sido el unico que ha respondido a la Presidencia de la Republica.

“El Señor @realDonaldTrump ha aceptado esta invitación y se reunirá mañana en privado con el Presidente @EPN”, añadió la Presidencia de la República en un tuit posterior.

Al respecto, el aspirante republicano dio a conocer en la propia red social que aceptó la invitación del presidente Peña Nieto y “esperamos mucho para conocerlo”.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2016