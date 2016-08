Home » Editorial Peña vs Peña. Peña vs Peña.

Muchas deben ser las presiones para asfaltar el camino a otra supuesta “alternancia en el poder”, a juzgar por los hechos presidenciales en busca de impopularidad y de aliento al fastidio generalizado con su gobierno.

Alza en gasolinas, cuando su oferta en apoyo a las reformas estructurales era baja en las tarifas de los energéticos. No sólo eso: alza en la electricidad también. ¿Están renegando de mi sopa de verduras? ¡Doble ración!

Al mismo tiempo el retador discurso para sostener en el cargo de jefe del deporte nacional a su amigo Alfredo Castillo. Malo si lo hubiera apoyado con una explicación convincente como: no puedo cambiar a quien está siendo víctima del trabajo que le encomendé, atemperar la corrupción histórica en las federaciones deportivas y el comité olímpico mexicano. Peor cuando lo sostiene desatendiendo los reclamos generalizados de atletas y testigos mexicanos, evidencias de frivolidades , arrogancias y necedades, fracaso en cuanto a resultados olímpicos comparados con los anteriores en Londres. Y más grave cuando desafía el sentir general, asegurando que su amigo si sabe de deporte, de promover deporte nacional, de organizar el deporte en un país , sin aportar pruebas de ese saber académico o experimental ¿cuándo?, ¿dónde?; o sea: ¡él es sabio, porque lo dice el Presidente y la opinión de ustedes ya saben por dónde pasa!

¿No les recuerda aquello del Virrey?: “…nacisteis para callar y obedecer y no para intervenir en las graves cuestiones del gobierno…”. O más cercano, las opiniones de la secretaria Robles del gabinete de Peña Nieto: “ Los periódicos sirven para matar moscas…”. ¡Vaya que quieren hacerse odiar!

Porque así como es una necedad tratar de gobernar dándole por su lado a la gente o tomar decisiones sólo basándose en las encuestas de opinión con sumisión absoluta a las mayorías, es otra necedad mayor gobernar bajo el principio de “aquí sólo mis chicharrones truenan y háganle como quieran”.

Desde hacer meses opinamos que a diferencia de cuando estaba el gobierno federal sacando adelante los cambios en las leyes para la reforma estructural, donde los operadores políticos maravillaban por su eficiencia y control, se notaba una torpe proclividad a buscarse enemigos, a despreciar apoyos y a abrirse frentes de batalla simultáneos hasta complicarse en enredos. El colmo fue cuando en las cercanías de las votaciones, de la Presidencia sale propuesta de apoyo al más que controversial asunto de las uniones entre personas del mismo sexo, donde se incluyen asuntos de creencias que cualquier gobierno serio debe considerar con meditación y sutileza intelectual. Se echaron encima a personas a quienes para nada les interesa la política, pero se vuelven súperactivas al tocarles el punto de las creencias religiosas. Dijera el fallecido Juan Gabriel: Pero ¿qué necesidad?

Respuesta lógica para no caer en las ofensivas opiniones del cura norteño, es que hubo “presiones internacionales” que no supieron manejarse; lo cual es también preocupante, pues acatándolas sin tino no se terminan, por lo contrario, peores se vuelven cuando no sienten resistencia inteligente.

Ahora el “Show del 1 de septiembre” está dedicado por el Presidente a que se le reconozca también lo bueno que ha hecho. ¿Para qué? Para frenar el derrumbe en su popularidad que por supuesto le hace más difícil gobernar, a unos meses de las candidaturas en el Estado de México que para los políticos marcan el principio del fin de los sexenios.

Contradictorio que por un lado busque reconocimiento y popularidad, mientras en los hechos contradiga el sentir popular ya no digamos con los golpeantes gasolinazos, sino con algo tan simple como evitar contradecir a la población , quitar a su amigo de la CONADE y mandarles un policía más duro y menos desprestigiado que Castillo, a las federaciones deportivas corruptas.

Conforme lo que mostraron en los primeros años, en Los Pinos tienen operadores que se la saben de sobra cómo controlar y sacar adelante proyectos históricamente controvertidos. Ineptitud no puede considerarse cuando son los mismos.

Lo que cambia son los apoyos internacionales. De aquel Peña Nieto “Salvador de México” al Peña Nieto de ahora, cuestionado globalmente hasta por faltas de ortografía, hay en abismo de los errores en el manejo de los nuevos grandes contratos de obra y en el activismo de los “poderes fácticos” afectados por las reformas estructurales en el papel.

En política no hay santos, más que Tomás Moro. De un astuto político francés, poderoso como el que más, son estas ideas: Dame una palabras del puño y letra de quien quieras… y legalmente lo condenarán a muerte. Al político que agarran de encargo, hasta sus buenas obras lo pueden llevar a la cárcel o al exilio. De ahí que a los políticos, aun cuando el poder les llegue de otros, mucho les sirve contar con el apoyo general, con la aceptación razonable en los diferentes niveles de la población, para cuando las presiones fuertes les llegan y las ingratitudes horrendas aparecen. De ahí que cambiar la simpatía mayoritaria por el “no hago los despidos cuando me digan, sino cuando quiero” que a estas alturas del sexenio para nada le sirven, no pareció se medida política adecuada.

Que lo de los aumentos en luz y gasolina, si fueran inevitables, por lo menos tendrían explicación razonable en la crisis de le economía con la que han tenido que lidiar este sexenio. Pero lo de Alfredo Castillo, ni imposición del Banco Mundial o de los míticos magnates petroleros.