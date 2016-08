Home » Local Ciudad Reconocen a estudiantes con mejores promedios. Reconocen a estudiantes con mejores promedios.

Jorge Chavoya Gama fue el encargado de entregar los reconocimientos y medallas al mérito académico a los alumnos.

Pertenecientes a las licenciaturas de la división de ingenierías del CUC.

Por Fernando Álvarez

Puerto Vallarta

Autoridades académicas del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), reconocieron a los estudiantes sobresalientes de nivel Licenciatura que obtuvieron los tres mejores promedios durante el calendario escolar 2015 B.

El Director de la División de Ingenierías del CUCosta, doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama, entregó sendos reconocimientos y medallas al Mérito Académico a: Pamela Comas Zunzunegui, egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática (97.98); Marlon Martínez Domínguez, de la Licenciatura en Ingeniería en Computación (97.57); y Alexia Asomoza Elizalde, de la Licenciatura en Comunicación Multimedia (97.31).

“En nombre de la UdeG te extiendo un especial reconocimiento por haberte distinguido como una de las estudiantes más sobresalientes de tu generación durante tus estudios de Licenciatura en nuestra alma mater. Este logro ha sido posible no sólo por tus capacidades sino también por la responsabilidad y madurez que demostraste al aprovechar la oportunidad de estudiar en una de las escuelas de Educación Superior más grande del País”, expresó Chavoya Gama a nombre del Rector general de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

El académico exhortó a los estudiantes sobresalientes a continuar con su proceso de formación en alguno de los múltiples programas que ofrece la Máxima Casa de Estudio de Jalisco a través de la Red Universitaria, así como a sentirse orgullosos por este importante logro.

Por su parte, la Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática, doctora María del Consuelo Cortés Velázquez, felicitó a Pamela Comas Zunzunegui por obtener el promedio más alto de su generación, en virtud de que “son pocas las mujeres que entran a esta carrera, por lo que es un orgullo que sea una ingeniera que en esta ocasión recibe este reconocimiento muy merecido”.

Visiblemente emocionada por el reconocimiento, la ingeniera Pamela Comas rememoró “el estrés y la presión” que vivió durante su época como estudiante en el CUCosta: “Me siento bien porque todo lo que me esforcé valió la pena y es lindo cuando te lo reconocen. Y más, de esta forma. Hubo muchas cosas que, por lo mismo de querer que me fuera bien, me estresaba mucho. Pero si puedes aprender y aparte te puede ir bien, ¿por qué no intentarlo?”, concluyó.

A la entrega de la medalla al Mérito Académico y reconocimientos a los estudiantes sobresalientes del CUCosta asistieron la Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, ingeniera Angélica Aguilar Flores; el Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia, maestro Jesús Cuauhtémoc Aguirre Curiel; padres de familia y amigos de los egresados.