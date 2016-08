Home » Local Ciudad Aumento general del 5% en impuestos municipales. Aumento general del 5% en impuestos municipales.

Este martes los regidores aprobaron la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para el ejercicio fiscal 2017.

De acuerdo con la iniciativa de la Ley de Ingresos aprobada ayer por el pleno de edilicio, el Ayuntamiento esperan captar mil 488 millones de pesos

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Se registrará un aumento generalizado del cinco por ciento en los impuestos y derechos municipales para el próximo año, de acuerdo a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, aprobada este martes por el pleno del Ayuntamiento, esperando captar mil 488 millones de pesos.

En sesión ordinaria del Ayuntamiento se autorizó la intervención del tesorero, Ricardo René Rodríguez Ramírez, para explicar algunos puntos que habían generado dudas a los ediles priistas Andrés González Palomera y Celina Lomelí Ramírez.

Pese a que se había desplegado la pantalla en el salón de Cabildo para que -en caso de ser necesario- el tesorero hiciera una exposición detallada de la iniciativa, no fue necesario ya que además de los priistas no hubo más inquietudes, solo la del ex panista Juan José Cuevas García sobre el apartado IV en que establecía un cobro cero para las tarifas del Seapal.

Mientras tanto, en el caso de las tablas catastrales se consideró un incremento del 5 por ciento únicamente sobre el valor del terreno, sobre el valor de construcción se mantienen los montos actuales, se precisó por parte del tesorero en su breve intervención.

En tanto, el alcalde Arturo Dávalos Peña, explicó que se utilizó la primera etapa de la modernización catastral, con lo cual se tendrá una recaudación más justa y equitativa, en beneficio de todo el municipio.

Agregó que la propuesta previamente fue revisada y autorizada por el Consejo Técnico Catastral del estado.

La iniciativa al ser sometida a votación contó con 16 votos a favor, ante la ausencia del regidor Homero Maldonado Albarrán, quien envió justificante.

Asimismo, se habló por parte del primer edil que se enfocarán a recuperar cartera de los contribuyentes morosos del predial e incluso en las sanciones a aplicarles sí se consideran mayores aumentos en la Ley de Ingresos aprobada para ser enviada al Congreso local.

Sobre el punto que pedía el edil Cuevas García de eliminar el apartado IV sobre las tarifas del Seapal antes de concluir la sesión, el alcalde Dávalos Peña dio a conocer que tras una consulta sobre este tema no se podría suprimir ese apartado, pero que sí se podría dejar en blanco.

Por otra parte, en entrevista el tesorero explicó que la recaudación estimada para el próximo año se espera sea de los mil 488 millones de pesos, lo que confía que se logrará ya que de mil 291 mil estimados a captar para este año, se sumará el aumento generalizado del cinco por ciento para el 2017.

Reiteró que en el pago del predial si bien será del cinco por ciento, será solo sobre el valor del terreno, no de la construcción.

Además, indicó que de lo estimado recabar para este ejercicio fiscal, al corte del mes de julio, se llevaba aproximadamente mil millones de pesos, por lo que se prevé que se logre superar la meta de los mil 291 millones de pesos.