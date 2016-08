Home » Opinión Emprendimiento Informe innovador. Informe innovador.

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la Univa Puerto Vallarta

direccion.vallarta@univa.mx

Responsabilidad y avance son requeridos y necesarios en estos momentos, el país requiere reforzar su credibilidad en la autoridad.

A horas del Cuarto Informe del Presidente Enrique Peña Nieto seguro estoy que tiene conciencia de una fórmula emprendedora a partir de los diagnósticos realizados a lo largo de los tres años de su gobierno.

Me refiero a la claridad que se debe aplicar al proceso de gobernabilidad en todos los sentidos. Uno de éstos es el que relaciona a la educación en todas sus aplicaciones, este es uno de los asuntos que más han preocupado a la administración del licenciado Peña Nieto. Lo cual estoy seguro será uno de los más de su Cuarto Informe.

La credibilidad de la población mexicana está en los niveles más bajos, todo esto derivado de la ausencia de una explicación clara sobre el desplome de los precios del petróleo, el tipo de cambio y la fractura del crecimiento nacional, además del significado del apuntalamiento con miles de millones de pesos a la moneda, entre otros aspectos. Los acontecimientos internacionales requieren ajustes políticos al interior de la nación para rescatar parte de la imagen perdida; escándalos de corrupción, problemas económicos como los salarios bajos, alza de combustibles, todo esto crea incertidumbre y permite por otra parte crear momentos para proyectos de emprendimiento. Esto oxigenará el ambiente.

Los retos son bastantes, además de una apertura total basada en la honestidad se requiere de rasgos estructurales de transparencia; con una responsabilidad basada en disciplina sólida, como surgen las ideas de los emprendedores con responsabilidad y apertura para recibir opiniones consensuadas, no puede existir más distanciamiento de la sociedad por aspectos que se agolpan en la conciencia de los ciudadanos.

Uno de los aspectos que han creado muchos conflictos para el presidente es el relacionado con la educación; si bien es cierto la Reforma Educativa es una de las propuestas más importantes de esta administración ésta tiene varios o demasiados cuellos de botella, México ha encendido focos rojos en este sentido, las negociaciones han ido a la baja y no se ven momentos de iniciar la solución total.

El emprender una medida con las respuestas esperadas por la sociedad estarán en este Cuarto Informe del licenciado Peña Nieto, la Reforma Educativa con su carácter Constitucional ampliamente conocido y cuestionado por la llamada CNTE, sección 22. Las consultas nacionales para la creación de un nuevo modelo educativo, las opiniones de organismos que han dado seguimiento puntual a la propuesta de alternativas académicas no quedarán de lado, habrá espacio para consideraciones básicas en este mensaje presidencial.

Lo ha mencionado el titular de la SEP el maestro Aurelio Nuño Mayer: “El poder tener un sistema público, laico, gratuito y de calidad que ahora es el gran reto eso permitirá que en el futuro todos los niños y las nuevas generaciones puedan estar mejor preparadas y poder enfrentar los distintos retos”. En este sentido de las 12 reformas constitucionales que se han aprobado al Jefe del Ejecutivo, me parece que la educativa es la de mayor trascendencia para México, es la realmente emprendedora, no porque las otras no estén a tono, sino porque la educación es una parte estratégica para el desarrollo nacional.

Los mensajes radiofónicos y en televisión previos al Cuarto Informe permiten a los receptores una visión de lo que será el cuarto mensaje presidencial. Se negocia la innovación y su trascendencia para hacer posible el avance esperado, los mensajes previos permiten vislumbrar lo que será la terminación del sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto, quien de la mano con la modernidad habrá de abrir nuevos caminos para superar los retos actuales con base en un Informe innovador.