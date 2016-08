¿Nadie conocía a “Smith N”?

Por Gregorio González Cabral

Ahora resulta que “Smith N” era un fantasma, como de película de Del Toro, que sólo se les aparecía a los políticos en los momentos cumbres de sus campañas y a las Chivas, en el estadio de Vergara, el de “Chafa Chivas tv”.

Ahora resulta que sin conocerlo, lo sentaban en primera fila en sus presumidos eventos. Ahora resulta que sin conocerlo, le daban contratos y más contratos.

Ahora resulta que sin conocerlo, trataban con él delicados asuntos de gobierno. Ahora resulta que era un “fantasma honesto” que “hacía más” en las cárceles jaliscienses, sin que el gobierno de Taylor y “Te Doblas” Emilio González Márquez lograran identificarlo, porque si bien eran caza billetes no eran caza fantasmas. Argumento jurídico de validez plena y derecho humano.

Ahora resulta que “Smith N” era leyenda urbana, porque jamás nadie lo vio y mucho menos le preguntó dónde estaba la lana en encuentro a la media noche en atemorizante panteón.

Ahora resulta que ni idea tenían en el Ayuntamiento de Tlajomulco de estarle rentando casas -incluyendo donde tienen la jefatura de Policía- a la señora de “Smith N”, conocido como “La Pistola”.

Ahora resulta que quienes consiguieron contratos por “Smith N” niegan tenerlo entre sus accionistas y reniegan que esos contratos millonarios sean importantes para sus compañías de lavado y planchado, blanqueo y tapado.

Ahora resulta que ni mentaron -aunque si extrañaron- al siempre invitado de horror, “Don Smith N”, en los “actos sin acarreo” del partido político que no es partido político.

Ahora resulta que “Smith N” se nos debe olvidar, porque ya no es tema, teniendo lo de Juan Gabriel y además “informe de gobierno” para quienes tengan ente 17 y 35 años. Ya ordenó Alfaro que se deje de pensar en “Smith N” y se hable sólo de Juan Gabriel y contra Peña Nieto. Y si eso no es suficiente, ahí está el trascendental asunto de “Chivas Chafa tv” contratando el problema del rasposo Alan Pulido, para que Vergara no se desacostumbre de Reina y otros alacranes que se ha echado a la espalda. La orden es que se hable de cualquier tema , menos de “Smith N y las nóminas de los ayuntamientos de Tlajomulco, Guadalajara y Puerto Etcétera, Etc. Etc.

Ahora resulta que nadie conocía a “Smith N” y que es fenómeno paranormal eso de que al revelar las fotos de los mítines salga ahí en primera fila, hombro con hombro, cadera con cadera, codo con codo con los más conocidos políticos “que no son políticos” y que andan sacando a otros políticos de los malvados partidos, para llevarlos a otro partido “que no es partido, sino movida”. ¡Ah bueno!