Tres “Trumpadas”.

Por Guillermo García Oropeza (*)

Interrumpí los artículos sobre Trump pero hoy retomo este tema al mismo tiempo abominable, fascinante y querámoslo no de una importancia mundial. De Donald se ha dicho todo lo malo y no sólo en México. La gran prensa norteamericana, pienso en el New York Times y en el Washington Post a los que soy adicto donde no pasa día sin que le arrimen golpes macizos. O en revistas como el Harper’s o The Atlantic, me imagino que lo habrá hecho. En The New Yorker se acusa a Trump hasta de ser un verdadero caso psiquiátrico, cuya megalomanía lo ha expulsado de la realidad. Mentiroso, arrogante, racista, misógino, inmoral hombre de negocios más lo que se acumule. Sí, claro que sí que todas esas críticas tienen razón pero, el gran pero, es que Trump también dice grandes verdades. Que las crea o no, eso es otra cosa pero lamentablemente por boca de Trump están hablando millones de norteamericanos que han sido víctimas de la clase política aliada a grandísimos intereses económicos que al imponer la Nueva Ideología Capitalista, el Neoliberalismo. Ese neoliberalismo globalizador que no sólo han dañado a países débiles como México que se ha empobrecido más aún sino a europeos como Portugal, Grecia, España que eran potencias menores sino hasta la misma Francia o el Reino Unido cuyo descontento se ha manifestado con el sorpresivo Brexit. Mientras que en Estados Unidos la destrucción de una parte de su industria y ahí está Detroit en ruinas como símbolo y el creciente desempleo y descenso de los antiguamente envidiables niveles de vida, incluyendo la antes admirable educación pública han creado ese electorado que ve en Trump el caudillo que va a hacer “America great again”, al costo que sea. Y Trump como paradójicamente también Sanders, el “revolucionario” han señalado la pavorosa concentración de la riqueza en el famoso uno por ciento de la población en ese puñado de súper, súperricos que están por acabar con todo, hasta con el planeta. El uno por ciento que apoya, mediante unos medios en los que ya no cree el electorado trumpista y que está atrás de Hillary “la mentirosa”, la candidata de más de lo mismo. Y Michael Moore, ese crítico genial ha dicho que aunque le duela Trump puede ganar impulsado por los blancos de la clase trabajadora amenazado por los migrantes ; esos hombres blancos que además ven como se empoderan las mujeres, los negros, los latinos y la comunidad gay, lésbica y anexas y los petulantes “college boys”. Y junto al terror de unos a que llegue Trump están los que viven la nostalgia de la “good old America” que fue por unos años la dueña incontestable del mundo. Los Estados Unidos del general Eisenhower, de las canciones de Sinatra, de las portadas del Saturday Evening Post que dibujaba el encantador Norman Rockwell, la de los Fords y los Chevys hechos en Detroit. Aguas con Trump, no lo menosprecien. Y frente a él, Enrique Peña Nieto al cual sólo falta que le quiten el título y que no es un Benito Juárez que nos defienda del tirano extranjero, en su tiempo Napoleón III…

(*) Guillermo García Oropeza: Arquitecto, escritor, periodista y conferencista jalisciense; ha publicado 34 libros y colaborado en medios como Grupo Reforma, Revista Siempre!, Excélsior y El Informador, entre otros.