Alvarado no debe ser perseguido por sus opiniones, aunque sean contra Juanga.

Nicolás Alvarado.

Por Gregorio González Cabral

Tanto derecho tienen los admiradores de Juan Gabriel a decir y escribir cada tontería, cursilería, mentira y nacada sobre el desaparecido compositor populachero, como lo tiene en México Nicolás Alvarado, para opinar en conocedor sobre lo que en realidad fue Juanga como músico y letrista.

Situémonos: Ustedes recordarán al erudito Nicolás Alvarado, sobre todo en “La Dichosa Palabra”. Él es hijo de don Pepe Alvarado y de Tere Vale, pero formado por González Avelar (secretario de Educación cuando ejerció Miguel de la Madrid), a quien cariñosamente Nicolás llama “padre”. Formado en comunicación y mucho más, ahora es el director de la televisora de la UNAM, nombramiento reciente que por fortuna no nos privó de sus colaboraciones semanales en “Milenio”.

Precisamente en “Milenio” de este martes publicó un artículo titulado: “No me gusta Juanga (lo que le viene guango)” que provocó uno de esos absurdos linchamientos por la redes. Por esas redes donde la gente que respetamos tiende a comportarse como chusma que avergüenza.

En todo su derecho a opinar, Nicolás Alvarado dice: “…nunca me ha gustado Juanga… conozco apenas unas pocas de sus canciones que, confesaré, me han bastado para identificarlo como uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular, sintaxis forzada, prosodia torturada y figuras de estilo que oscilan entre el lugar común y el absurdo… Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas, sino por nacas, su histeria, no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada…”. Además cita a José Luis Paredes Pacho, cuando le dice: “…Sus letras, todas, son infames pero su música no tuvo escrúpulos. Pasó por encima de toda corrección: eso es camp…”.

Opiniones inteligentes, de conocedores, sinceras y bien pensadas. Exageradas, pero confesando antes no haber visto a Juan Gabriel en escena, haciendo sus aplaudidos desfiguros y no conocer sus canciones más mentadas como la de su madre, el “te pareces tanto a mí”, la de “en el mismo lugar y con la misma gente” cuando se le “olvidó otra vez”, o la de “que nunca llores”, para no golpear oídos con la gritada “¡queridaaaaaaaaa!”.

Pues estas libres opiniones sobre Juanga fueron suficientes para que universitarios capitalinos, reavivaran su campaña para pedir la salida de Nicolás Alvarado de UNAM TV porque “viene de Televisa” y ahora “por elitista” y “carente de sentido social”. Conste no son “La barra del Cuau”, son universitarios defensores de los derechos humanos y del “por una sociedad sin clases… en la facultad”. Menos mal que la raza de bronce no se ha echado a perder.

Por supuesto que cualquiera en el país libre tiene derecho a aborrecer las canciones de Juanga y decirlo; a escribir sobre lo que le disgustan los borrachazos del gran José Alfredo Jiménez o las canciones casi pornos del enorme Agustín Lara, capaz de gritarle en público a la mujer que amaba: “¡Te vendes! ¿Quién pudiera comprarte?”. ¿Así o más plebe? Es más, en este país se puede opinar contra las composiciones de Manuel Enríquez por locas, decir que ya chole del “Hupango” de Moncayo, chocarle lo que toca Prieto en su “violín grandote” o afirmar que Plácido Domingo sigue cantando como su mamá… y no ser perseguido por sus opiniones… y peor con amenazas de perder la chamba.

¿Qué Nicolás tiene opiniones “elitistas”? ¿Y qué? Hasta en Corea del Norte son admitidas, siempre y cuando no se refieran al Gordo Kim.

En 2016 y “texteando” todo el día contra “Peje”, Peña, Potrillo, Luismi, Madona, Gaviota, Nuño y cuantos vaya apareciendo ¿todavía es tan complicado aprender tolerancia y entender que la libertad que exigimos para nosotros, es libertad que debemos defender para todos?

Y precisamente las opiniones con las que no estamos de acuerdo, las que menos nos gustan, son las que más pueden darnos provecho.

Como dijo Juanga: Pero ¿qué necesidad?