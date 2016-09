Home » Local Ciudad Encabeza el alcalde una nueva entrega de útiles. Encabeza el alcalde una nueva entrega de útiles.

El alcalde, con maestros, padres de familia y alumnos.

En el marco de estas entregas los padres de familia beneficiados agradecieron al alcalde, en representación de la comunidad educativa del jardín de niños Ignacio L. Vallarta, por los uniformes, mochilas y apoyos que les dieron.

Arturo Dávalos Peña estuvo ayer en la escuela primaria “21 de Marzo” y el jardín de niños “Ignacio L. Vallarta”.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

“Estos programas son una realidad, porque no queremos que ningún niño deje de ir a la escuela por falta de uniforme, zapatos, mochila o útiles, en este gobierno estamos trabajando para brindarles lo necesario para su educación”, afirmó el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña al encabezar este miércoles la entrega de apoyos escolares en la primaria 21 de Marzo y el jardín de niños Ignacio L. Vallarta.

El primer edil detalló que además de estos beneficios para los estudiantes de nivel básico del municipio, se realizan a través de la Subdirección de Educación las gestiones necesarias para responder a las necesidades de las diferentes escuelas, además de que se colabora con los planteles y se les brindan materiales para el mantenimiento y mejora de los inmuebles, por lo que maestros, padres de familia y la comunidad escolar, tiene en este ayuntamiento a un aliado que trabaja por su bienestar.

En el marco de estas entregas la señora Celia Palos, agradeció al alcalde en representación de la comunidad educativa del jardín de niños Ignacio L. Vallarta “por los uniformes, por las mochilas y porque cumplieron y aquí están, muchas gracias en nombre de todos”.

De la misma manera se expresó la señora Liliana Angélica Pérez Palomera, de la escuela 21 de Marzo, pues aseguró que estos apoyos “si benefician mucho la verdad, el zapato y el uniforme, en la economía. Muchas gracias por pensar en nosotros, en la economía de la familia”.

También la señora Yolanda González Hernández, reconoció el respaldo de estos programas, así como del seguro escolar; “excelente, está muy bien también ese servicio, no lo he ocupado y espero no ocuparlo verdad, pero está muy bueno también, saber que contamos con un seguro si me deja más tranquila porque sé que mis hijos van a estar bien atendidos, muchas gracias por el apoyo y que sigan así, que sigan apoyando a la familia”.

Atestiguaron estas entregas los regidores Eduardo Martínez Martínez y Juan Solís García, además del director de Desarrollo Social, Diego Franco Jiménez y la subdirectora de Educación, Norma Joya Carrillo.