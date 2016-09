Home » Gente PV Los límites del crecimiento económico en México Los límites del crecimiento económico en México

Javier Orozco Alvarado

Otra vez nos sorprendió a los mexicanos la noticia de la Secretaría de Hacienda, de que antes de terminar este año habrá un nuevo incremento a las gasolinas y a la energía eléctrica en nuestro país. La verdad es que todavía no nos recuperamos de la reciente alza en los precios de las gasolinas y nos seguimos preguntando cuándo se verán los beneficios de las tan cacaraqueadas reformas energéticas.

Quién sabe si en verdad algún día veremos los resultados de la privatización de PEMEX en el mejoramiento de los ingresos de todos los mexicanos o si tendremos en unos cuantos años a otro mexicano entre los hombres más ricos del mundo, como Carlos Slim; al igual que sucedió después de la privatización de TELMEX.

De lo que sí podemos estar seguros es que con el alza en los precios de los energéticos, el aumento de impuestos, la debilidad del peso frente al dólar, los bajos salarios y las altas tasas de interés, difícilmente podrá crecer la economía en los próximos años; máxime si tomamos en cuenta que desde 1983 a la fecha, la economía mexicana ha crecido mediocremente a tasa promedio de 2.4% anual.

Y es que no basta con hacer reformas estructurales o privatizar los bienes de la nación, como se ha venido haciendo desde hace casi tres décadas que tomó el mando Carlos Salinas de Gortari para impulsar el modelo neoliberal o modelo neo porfirista en México.

No basta con subastar los bienes de la nación o convertirse en el gran exportador de manufacturas, petróleo, indocumentados y aguacates a los Estados Unidos para lograr un adecuado crecimiento económico. Es necesario transformar nuestra planta productiva e impulsar el mejoramiento de los niveles de competitividad de la economía nacional.

Pues, si bien pasamos del lugar número 61 en 2015 al 57 en 2016 en los Raking de Competitividad Global, lo cierto es que en 2013 estábamos mejor, al ocupar el lugar número 53 de entre 142 países. Esto se explica porque en nuestro país ha habido un incremento de la corrupción, falta de garantías individuales, inseguridad, deterioro de la infraestructura, estancamiento sectorial, incertidumbre económica y párele usted de contar. Esos son los elementos clave para elevar la competitividad.

De nada sirve que las empresas introduzcan mejoras en los procesos de producción, la administración, en la gestión de sus recursos humanos, en uso adecuado de sus espacios, óptimo el empleo de la materia prima, los bajos salarios, etcétera, etcétera, para mejorar sus niveles de productividad, si no existe un adecuado acompañamiento de las políticas públicas.

La competitividad de una economía o de una nación no sólo tiene que ver con el mejoramiento de la productividad de las empresas o de la iniciativa privada, sino también con la eficiencia del sector público.

Por poner un ejemplo, de qué sirve que Jalisco sea el “Silicon Valley” de México, si tiene pésimas vías de comunicación para movilizar el transporte de carga; con un rezago carretero y un anillo periférico rebasado hace más de veinte años. O de que sirve tener la rimbombante “Ciudad Creativa Digital” si la ciudad se ha convertido en un caos urbano de edificios, de pésimas vialidades, de inundaciones, asaltos bancarios, inseguridad ciudadana y nicho del crimen organizado.

En realidad tenemos ciudades en ruinas, cadenas productivas desmanteladas, indicadores macroeconómicos desastrosos, reformas estructurales inoperantes, falta de infraestructura económica y tarifas de los bienes y servicios públicos por las nubes.

Por eso, no se necesita ser experto ni en economía ni en comercio internacional para entender que hoy, más que nunca, lograr un mayor crecimiento económico en México será una tarea difícil mientras no se resuelva la inoperancia, no de nuestra clase empresarial, sino de nuestra clase gobernante.