Entre muros y cortinas de humo.

Por Humberto Aguilar

Quien haya sido el autor de la idea desde la presidencia de la República, ha logrado los objetivos deseados: invitar a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos para un encuentro con Enrique Peña Nieto.

La idea fue dividir opiniones, que los mexicanos se expresen sobre la visita del odiado y que se distraigan de objetivos como son el informe presidencial y lo que va a ocurrir a partir de este día contra las marchas y bloqueos de los maestros.

Sorprendió incluso a la antagonista Hillary Clinton, que fue la primera en declarar sobre esa entrevista en la misma residencia oficial de Los Pinos.

Siguió toda la prensa escrita y televisiva para criticar que Enrique Peña Nieto iba a recibir al hombre más odiado de los mexicanos.

Juzgaron de inicio que la popularidad del presidente de México estaba ya por los suelos, arrastrándose. Los comentarios adversos se multiplicaron, las redes sociales hasta con insultos a Trump y al presidente de México.

¿Cómo que invitar a México a tan negativo personaje que ha insultado de palabra y obra a los mexicanos? incluso con la idea de crear un muro en toda la frontera entre los dos países que sería cobrada a nuestro país.

LA ENTREVISTA

Los resultados de esa entrevista, se escucharon ayer en todos los tonos. Hoy y por lo menos todo el fin de semana, se hablará del tema en México y en los Estados Unidos.

En nuestro país, Enrique Peña Nieto entregará su informe a través del secretario de Gobernación en un protocolo simple en tanto en Palacio Nacional el Ejecutivo nacional recibe a estudiantes de diferentes niveles para hablar sobre los temas del país, con derecho a réplica.

Pasaran unos días para que los maestros de la coordinadora vuelvan a ser tema en las noticias nacionales, en tanto como autoridad se van a tomar acciones para evitar más bloqueos. La anunciada marcha de los maestros para hoy, primero de septiembre, perderá la importancia que ellos quieren dar a su obstinada idea de dar marcha atrás a la reforma sobre la educación.

Pierden los maestros esa fuerza que han detentado durante ya casi un año, la guillotina sobre ellos cae lentamente sobre sus cabezas. No habrá diálogo en tanto no regresen a clases les dice el gobierno en tanto que ellos no regresarán a clases en tanto no vuelvan a las mesas de discusión.

El secretario de Gobernación anuncia que si regresan al diálogo, estas reuniones van a ser públicas, con presencia de todos los medios y de los padres de familia.

CORTINA DE HUMO

En los Estados Unidos Trump habló ayer en Arizona sobre su programa migratorio tras hablar con el presidente de México.

En Chiapas, Oaxaca y Guerrero llegaron fuerzas del Ejército y la autoridad federal para romper los bloqueos a las carreteras.

En estados Unidos, Hillary Clinton se prepara para decidir su encuentro con el presidente mexicano que bien puede ser en los terrenos de su campaña.

Para mí, con humildad les digo que todo esto ha sido una gran cortina de humo para distraer los actos del magisterio, más el propósito de que Donald Trump se atragante con sus absurdas ideas sobre los migrantes mexicanos que se ganan la vida honradamente en los Estados Unidos.

Mi pregunta es para usted que me hace el favor de leer estas líneas: ¿están de acuerdo con esta opinión?