Trabajo informativo cotidiano y esmerado.

Por Mtro. Luis I. Zúñiga Bobadilla

Director General de la UNIVA-PV.

Están en nuestra existencia cotidiana los medios informativos impresos y digitales en un planeta donde se han terminado las distancias.

Estoy convencido que nuevas tecnologías llevan al desarrollo de las capacidades cognitivas, también entrañan demasiadas desviaciones en la conformación de actitudes que rebasan la vigilancia que se pueda realizar en su uso en algunos casos carente de valores morales.

Cada familia tiene acceso a una computadora, o simplemente un celular con demasiadas aplicaciones, o acceso a un cibercafé. Citaré algunas cifras: el último sondeo de COM Score nos señala a 945 millones de personas en las redes sociales y aumentan un 23% por año.

Son los Estados Unidos los que lideran con 174 millones 429 mil personas. China reporta 97 millones 151 mil personas, sigue Alemania con 37 millones 938 mil personas, luego Rusia, Brasil, Reino Unido, la India, Francia y nuestro país que utiliza la principal red social Facebook con más de 11 millones de usuarios, a la que se añaden Metroflog, Hi5, MySpace y Twitter.

Ya he comentado estos aspectos, en alguna ocasión también he agregado que este potencial puede ser utilizado para promover centros turísticos de interés para los paseantes, demasiados vienen a nuestro hermoso paraíso Puerto Vallarta por encontrarlo idóneo para deleitarse de su cultura tradicional, no llegan a estresarse sino a divertirse y es lo que nos mueve a diario a brindar la mejor de nuestras sonrisas y atención de calidad, prueba de esto es que la mayoría regresa a disfrutar de las playas y montaña, como lo he referido se tiene el “primer lugar en visitas por la internet” con respecto a Cancún y los Cabos.

Actualmente algunos especialistas universitarios, sociólogos y psicólogos especialmente abonan opiniones de aspectos nocivos emanados de las redes sociales, de los diarios con líneas editoriales equivocadas por el exceso de sensacionalismo: Bullying, anorexia, bulimia, secuestros, atentados al pudor, espionaje y, en extremo, suicidio, no olvidar las cifras y las edades de esos seres humanos, pero sobre todo eso la explotación del morbo, cuestión que demanda un control inmediato.

Para este destino singular es preocupante que se denigre su imagen en los medios informativos por lo cual se hace lo posible por contrarrestarlos con cifras de visitantes que a diario se incrementan, tanto nacionales como foráneos. Datos oficiales dan a conocer que existen 35 millones de cibernautas en nuestro país, de ellos calculan que el 65% entra a las redes sociales, de ahí recogen todo lo que les llega sin discriminar o analizar repercusiones. Ante este fenómeno de masificación habrá de trabajar en no denigrar a los centros de diversión con falacias.

Se hace necesario formar una mejor cultura turística informativa fincada en valores para detonar las bellezas que se ofrecen por encima de datos sensacionalistas de inseguridad eso significa, desde mi punto de vista proporcionar bienestar y tranquilidad al visitante y garantizar su regreso. Es el compromiso de los sectores públicos y privados en favor del crecimiento del turismo en nuestra región.

La responsabilidad de los medios de información aquí es no endurecer el mensaje en sus páginas o en las redes, ante todo es importante fortalecer el trabajo que se realiza en nuestro destino turístico, destacar sus bellezas, cada uno de los logros en atención de calidad a los visitantes, los premios y reconocimientos que se reciben, fomentar las reuniones ejecutivas y fortalecer los servicios, es nuestra casa y debe ser cuidada a diario con el mayor esmero posible.

El sentido que se debe dar al mensaje es la promoción, pieza importante que debe ser aquilatada, fuera de noticias que despierten el morbo o desinformen, es una de las tantas de mis propuestas, todas dirigidas a la responsabilidad en el manejo de la imagen local soportado esto en el respeto al trabajo informativo cotidiano y esmerado.