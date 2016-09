Home » Educación y Parentalidad La obra de D. Winnicott para los padres e hijos de hoy La obra de D. Winnicott para los padres e hijos de hoy

Dr. Jesús Cabral Araiza

La obra de D. Winnicott para los padres e hijos de hoy

En lo personal me resulta bastante interesante cuando imparto clases, y viene a colación el tema de este destacado psicólogo inglés, su aporte y comprensión sobre el desarrollo infantil, los padres y los vínculos que se hacen y des-hacen a lo largo de lo entrelazado de sus historias. Pero ¿por qué señalo ello? Pues verá usted estimado lector, hoy en día tenemos retos de educación y crianza, que por difícil que le parezca, ni son nuevos, ni tampoco significa que no buscará una solución hace ya bastantes años. En mi opinión este autor, Donald Winnicott, acertó en muchos de los aspectos que tienen que ver con la crianza integral y sana que es la base de la salud mental y la instrucción escolar posterior que requieren los niños para ser sanos.

En esta oportunidad me permitiré a hacer algunas recomendaciones bibliográficas de fácil acceso para los padres y madres, cuya labor pueda parecerles un agobio mayor al imaginado antes de serlo. Iniciemos con un material básico y sencillo, el libro en cuestión se llama, “Los bebés y sus madres” en este libro, podrán encontrar las razones y descripciones de vinculación que puedan tener algunas madres para con la disposición o no de ser madres, pues por difícil que resulte entender, no todas las madres están preparadas o deseosas de serlo, ya sea por imposición, culpa o circunstancias muy particulares, puede haber madres que rechazan a su bebé.

Y aquí algunos conceptos igual importantes de este autor para entenderlo. Él señala que existe una dependencia absoluta durante los primeros seis meses de vida del bebé y su relación con su madre, a la que llama “madre suficientemente buena”, si por el contrario, esta madre no prodiga en tiempo y forma los cuidados adecuados al desarrollo del bebé, será “insuficientemente buena” y ello propiciara un sentimiento de indefensión, una sensación de “caída sin fin”, afirma nuestro autor, ello con implicaciones de inseguridad, sentimientos de minusvalía y consecuencias no favorables para su desarrollo.

Es decir, que ya las investigaciones atribuidas a Winnicott en el siglo pasado describían con precisión la relación vincular sana o no que podría desarrollarse con el tipo de padres tienen los hijos, y que por duro que sea, tendremos que asumir que existen padres rechazantes, sobreprotectores, agresivos, perplejos, o si prefiere, dejémoslo en que no saben ser padres, por el hecho simple de no desear auténticamente a un hijo, es decir no amarlo y hacérselo saber con naturalidad.

Así las cosas, nuestro autor en cuestión igual señalaba que el mundo es presentado por la madre y el padre, y que los objetos las relaciones con estos y el aprendizaje de los sentimientos y su expresión, vienen dados en gran medida por el aprendizaje parental.

Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer algunas otras recomendaciones bibliográficas de Winnicot, con la idea y la esperanza de que alguno de ustedes ponga en dudad estas afirmaciones y lo lean. Estoy cierto que igual que un servidor, aprenderá cada día más a ser una mejor persona y mejor padres o madre.

Por tanto, algunos otros libros de fácil accesos son: “La naturaleza humana, depravación y delincuencia”, “Realidad y juego”, “El proceso de maduración del niño”, “La familia y el desarrollo del individuo”, “Conversando con los padres”, “El hogar nuestro punto de partida”, entre muchos otros, aunque vale decirlo, los otros son más propios para quienes estudian psicología como profesión.

La realidad es, que los padres hoy en día están sintiéndose agobiados por tareas de la crianza que se dan por hecho, vienen asociadas a tener hijos. Es verdad que nadie nace sabiendo ser padre o madre, y que en esta labor vienen dudas, responsabilidades y sentimientos de incertidumbre, o la dudad de saber si se está actuando justamente, o más aún, sin consecuencias catastróficas para el bebé o el niño.

Pues bien, les daré un personal punto de vista, creo que existen muchas personas y hasta organismos que se ven beneficiados con esas dudas e incertidumbres, y que tratarán de quitarles la responsabilidad y tarea que se supone, ustedes eligieron y hasta disfrutarían. No tengan miedo equivocarse, pues lo harán… y no es un mal deseo, es la certeza de que la vida conlleva equívocos y aciertos. Pero igual tengan la certeza de que vale la pena intentarlo una y otra vez con sus hijos, y que dichas equivocaciones, el hijo algún día lo agradecerá, pues igual comprenderá que fuero equívocos con la intención de hacer las cosas bien, que corrigieron el camino porque simplemente, amaban a sus hijos. Esa es la mejor certeza que los podrá reencontrar y reconciliar con ellos y su desarrollo. Hasta la próxima.