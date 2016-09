Home » Opinión Paco El Lago de Tos-Cano #92 El Lago de Tos-Cano #92

Aunque alguno se inconforme,

ahí les mando mi informe.

Al insaciable congrueso

de la unión ahora le informo

que no encuentro las comillas

y por ello me inconformo.

Aunque con una spotiza

ya les envié un adelanto,

de las cosas buenas que

forman parte de mi encanto.

Podríamos estar mejor,

pero hay otros que están pior.

No faltará quien se queje

que va mal la economía.

A esos quejosos les digo:

para nada es culpa mía.

Y en el país del sureste

que se llama Veracruz,

con la salida de Duarte

volverán a ver la luz.

Fue muy buena la ocurrencia

de la ley de transparencia.

Corrupción e impunidad

más conflictos de intereses

ya fueron legalizados,

con esa ley de los treses.

Sobre la inseguridad

y los desaparecidos

ya formé unas comisiones,

mas también están perdidos.

No lo inventé,

no lo inventé así fue.

Y al señor Trompas

su muro no le aprobé.