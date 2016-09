Home » Gente PV “Le estamos dando identidad a la Cruz de Huanacaxtle” “Le estamos dando identidad a la Cruz de Huanacaxtle”

Jesús Carmona

Director de Operaciones de Vallarta Gardens

Poseedor de una larga historia en el ámbito de la hotelería y el servicio, Jesús Carmona es un hombre inquieto y visionario, entregado a su labor y apasionado de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, donde ha permanecido desde hace tres décadas, haciendo lo mejor que sabe hacer, dirigir proyectos, siempre a la vanguardia para hacer de este destino turístico una mejor opción.

En entrevista comparte su trayectoria, y su visión de la Cruz de Huanacaxtle, poblado que poco a poco forma su identidad propia, y que gracias a su liderazgo, está en camino de ser por sí misma, una zona de atractivo turístico más que de paso.

¿Cómo inicia en Vallarta Gardens?

Me invitó el señor Rivera a conocer el proyecto, el cual en aquel entonces era un sueño, y que hoy en día es una realidad hace tres años, desarrollar aquí un hotel boutique de primer nivel, no lo llamamos de cinco estrellas, lo llamamos de categoría especial, y ese proyecto nos ha dado el orgullo de estar considerados como uno de los mejores hoteles en la zona de la Riviera Nayarit, y uno de los mejores hoteles boutique del país.

Hay muchos planes, vamos a continuar construyendo, viene un club de playa, mejoras en áreas comunes, vienen más unidades, porque nuestras unidades no son de una hotelería tradicional con cuarto de hotel, somos villas, la atención es cien por ciento personalizada, el check in es en la villa, todo lo que manejamos aquí nosotros es uno a uno con el socio o con el huésped.

Hemos tenido la oportunidad de atender personalidades como el ex Presidente Vicente Fox, jugadores de futbol de primer nivel, como Marco Fabián, Jesús Corona, y uno que otro artista de carácter internacional, y gracias a Dios hemos caminado por buen camino, despacio pero subiendo.

¿Cómo llegó a la industria sin chimeneas?

Mi carrera empezó a los quince años lavando vasos en un restaurante en Acapulco que se llamaba Barbas Negras, estuve ahí un año, a los 16 tuve la oportunidad de ser parte del equipo que abrió la famosa discoteca Baby ‘O de Acapulco, ahí estuve ocho años. De ahí me invitaron a trabajar a una compañía al extranjero que manejaba restaurantes, bares y discotecas, viví en Estados Unidos muchos años, hasta 1995, en ese año me invitan otra vez a trabajar para el Grupo Baby ‘O en el corporativo, y ahí es cuando llego a Vallarta.

Tuve la gran fortuna de conocer a dos caballeros que quiero y respeto mucho, uno es Fernando González Corona, y el otro es el ingeniero Joaquín Baeza, porque ellos me invitaron a que les manejara su discoteca Collage, entre 95 y 97, y es cuando dicen que la mejor época de esa discoteca fue cuando la manejábamos nosotros.

Ahí conocí a otro señor que quiero y respeto mucho, Don Graziano Sovernigo, quien me invita a trabajar a su grupo Paradise, que en aquel entonces iba creciendo, y desarrollamos proyectos muy bonitos, una época de mi vida muy bella, desarrollamos su discoteca en el hotel, su restaurante italiano, su discoteca La Jungla dentro de la plaza, desarrollamos la plaza, estuve con Don Graziano, de 1997 a enero de 2013, el último proyecto fue ser el director del Campo de Golf El Tigre, en el cual hicimos torneos a nivel internacional muy fuertes, como el Abierto Canadiense, como el haber traído a Lorena Ochoa a jugar a la Riviera Nayarit dos veces vino con nosotros, y el Torneo de la LPGA también que se llama Symetra Tour que trajimos tres años consecutivos.

Mucho tiene que ver también, de lo cual me siento muy orgulloso, el que me hayan invitado a ser parte de la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Riviera Nayarit, y que me hayan dado la Vicepresidencia, la cual he tenido en los últimos cuatro años, es algo de lo cual estoy muy orgulloso. El Presidente es Fernando González Ortega, y trabajar con Fernando y Mark Murphi como Director de la Oficina de Visitantes y convenciones en el desarrollo de la marca con el ex Gobernador Ney González, fue algo también muy satisfactorio, porque hoy estamos viendo los frutos de tanto trabajo, y lo que yo siempre he dicho del destino, siendo yo de Acapulco, Vallarta se me hace un destino bello, el único destino de playa que tiene sabor mexicano, que quiero mucho a Puerto Vallarta, la gente de Vallarta es muy noble, y Vallarta sigue teniendo ese carisma, mi casa estaba en Acapulco, y ahora mi hogar y mi corazón están en Vallarta.

¿Cómo evitar que Vallarta-Riviera Nayarit suceda lo que en Acapulco?

Que lo cuiden, punto importante es la calidad hotelera, que no baje la calidad hotelera en todo Bahía de Banderas. Otro punto es la seguridad, el mantener la seguridad en Vallarta y Riviera Nayarit, es un destino muy seguro, lo cual es muy bueno. No abusar del turista extranjero que es el fuerte, y también el nacional, con tarifas excesivas, desde taxis hasta las mismas autoridades queriendo abusar de ellos, y seguir trabajando en equipo para promover la bahía es muy importante, con la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y la Asociación de Hoteles de la Riviera Nayarit.

¿Cuál fue el error en Acapulco?

Acapulco se sentó y se confió en que nadie nunca le iba a quitar el lugar, la hotelería de Acapulco es vieja, no cuidaron al turista, las tarifas nunca las llegaron a ajustar para la calidad de hotelería que se tenía, siguieron creciendo y subiendo, el turista obviamente quiere probar otros destinos.

El destino que obviamente fracturó a Acapulco fue Cancún. Cancún empezó a principios de los ochentas, y tuvo su auge a mediados, finales de los ochentas, y de ahí fue lo que siguió, tenemos un Riviera Maya, Cancún y Riviera Maya es el destino más fuerte que hay en México, pero Cancún fue el que realmente fracturó a Acapulco, lo digo porque tengo amigos muy cercanos que a mediados de los ochentas, periodo en el que yo ya no estaba en México, estaba en el extranjero, empezaron a emigrar a Cancún, porque se dieron cuenta que Acapulco ya iba de picada.

¿Qué sucede con Acapulco a mediados de los noventa?

Fue cuando definitivamente colapsó, y ahorita Acapulco vive del turismo nacional, porque el internacional es muy poco, tiene mucho que ver el que se confiaron en Acapulco y no lo cuidaron.

¿En qué momento se encuentra la región turísticamente hablando?

Vallarta-Nayarit tiene mucho que ofrecer en sus atractivos turísticos, hay una frase que uso mucho que una vez alguien dijo, “el puente del río Ameca separa a Vallarta de Riviera Nayarit”, y yo le dije que no estaba de acuerdo, que al contrario, es el que lo une en una sola bahía, y es lo que nos une para cuidar la bahía de Banderas… ¿Qué hay qué hacer?, ¿qué tiene que ofrecer?, toda la belleza natural, puedes venir a ver lo increíble que son las ballenas jorobadas que emigran cada año, tienes unas islas Marietas que hay que cuidar, tienes unos paisajes hermosos de montaña, tienes actividades infinitas que puedes hacer aquí, importante mantener las playas limpias, tener todas las playas de la bahía impecables y cuidadas, y regreso al tema principal que es algo que sucede en México; uno es la seguridad, y en cuestión de la hotelería, que la hotelería se sepa mantener de un buen nivel, obviamente sin abusar de tarifas ni abusar del visitante.

¿La carretera corta será buena para la región?

Todos los accesos para llegar al destino son buenos, lo único malo es que también Vallarta-Riviera Nayarit no se planeó como para recibir ese volumen de vehículos, y nos damos cuenta en las temporadas fuertes de vacaciones, que es cuando llega el turista nacional en auto, que en un día normal haces de la Cruz de Huanacaxtle a Nuevo Vallarta 15 minutos, y en un día vacacional o puente, haces una hora y veinte, y para llegar al centro de Vallarta son dos horas y media o tres, pero todos esos accesos al destino son buenos.

¿Debería mantenerse el destino para turistas de alto nivel adquisitivo?

Claro, tienes de todo, es lo bonito de la bahía, que tienes diferentes zonas para cubrir todos los mercados, estamos hablado, ya nos dimos cuenta de que el alto nivel adquisitivo se está viniendo a áreas como Punta Mita, ahí está el fuerte de nivel de categoría hotelera, residencias, Sayulita, San Pancho, Vallarta, Marina Vallarta, tienen buenos hoteles, y si te fijas los mercados que cubrimos desde Olas Altas con el turismo lésbico gay, que es un buen mercado, y todo lo que acarrea, viene y sigue, entonces es una gran ventaja, tenemos hoteles como el Grand Velas, o un hotel tema como el Hard Rock, tener marcas de ese nivel tiene mucho que ver, el Ríu, entre otros, eso es bueno para el destino.

¿Cómo se está proyectando en Vallarta Gardens?

Lo que estamos haciendo aquí con producto que tenemos, es hacer un hotel boutique de tiempo compartido, nuestra meta es tenerlo a como lo queremos tener, a más tardar en un año, por el momento vamos caminando muy bien, y no quiero sonar arrogante, pero sí puedo decir que lo vamos a lograr; uno, el director general de esta empresa y un servidor estamos en el mismo canal, hemos tenido éxito gracias a Dios formando buenos equipos de trabajo, y aquí no hay razón por la cual no hacerlo, la categoría del producto que tenemos, el nivel de servicio que tenemos, la categoría de alimentos y bebidas que tenemos, todo va mano a mano, considero que esto es un diamante en bruto que estamos puliendo y vamos a seguir puliendo.

Empezamos hace tres años y ha habido cambios considerables, yo nunca he dicho que somos los mejores en ningún trabajo que he tenido, porque siempre hay que mejorar y qué aprender, y ahorita estamos en un muy buen nivel, vamos a estar en un mejor nivel, pero vamos a querer seguir siendo mejores y mejores, cada vez, porque una vez que entras a tu zona de confort, en ese momento es cuando tienes que seguir mejorando. Aparte tiene mucho que ver la zona en la cual estamos, que es la Cruz de Huanacaxtle, hay que darle vida a este pueblo tan bello.

La Cruz de Huanacaxtle tiene mucho potencial…

Muchísimo, tiene restaurantes ya de muy buena calidad, tiene un restaurante que abrió hace seis meses que se llama La Langosta, que es de primera, tienes un Frascatti que es de primera, nosotros el producto que tenemos, nos ha llevado a tener eventos, bodas de muy buen nivel, el producto y la calidad de alimentos y bebidas que manejamos, tienes desarrollos inmobiliarios de muy buen nivel como Puerto Bahía…

¿La Cruz de Huanacaxtle se está cociendo aparte?

Sí, hay mucho que hacer en La Cruz de Huanacaxtle, hay mucho qué pulir, obviamente darle más promoción en La Cruz, darle más promoción a los eventos que podríamos manejar de este lado, hay planes de hacer una asociación de restauranteros, una asociación de desarrollos inmobiliarios, un servidor se ha reunido con ellos en varias ocasiones para poder hacer un pequeño festival musical de jazz en temporada alta, el famoso tianguis de los domingos que está de octubre a mayo es un éxito rotundo, ya está establecido, queremos hacer también un recorrido restaurantero por la Cruz de Huanacaxtle para mostrar la calidad de restaurantes que hay aquí, estamos hablando desde los famosos tacos de la cruz, que no son buenos, son riquísimos, estamos hablando de estar sentado en la banqueta comiendo los tacos más higiénicos y más ricos que hay en este lado, te puedes ir a comer una comida gourmet a La Langosta, te puedes ir a comer una excelente comida italiana a Frascatti, te puedes ir a comer muy buenos mariscos a Oso’s pegado a la marina, hay mucho que ofrece la Cruz de Huanacaxtle y que la gente tiene que saber que existe.

¿La Cruz de Huanacaxtle está formando su propia identidad turística?

Esa es la idea, hay mucho trabajo por hacer, porque si te das cuenta, hay mucho cuidado que se le tiene que dar a las avenidas, cuidado al trabajo en conjunto que tenemos qué hacer con el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, de mantenerlo limpio, mantenerlo cuidado, los camellones podados, es cuidar la imagen, y para la zona de más alto nivel que existe en Riviera Nayarit, tienes que pasar por la Cruz de Huanacaxtle para llegar hasta Punta Mita, y es cuidar desde la Manzanilla hasta el crucero.

¿Ya está trabajando unida la comunidad hotelera?

He tenido la oportunidad de reunirlos para hacer cosas en conjunto, hemos estado haciendo las cosas en conjunto, se puede notar la avenida limpia, se ve una jardinería podada y cuidada, porque nosotros decidimos dar el paso que sigue, obviamente todo trabajando mano a mano con el Gobierno Municipal para tener un área que se merece tener la calidad que reserva toda la zona como es de la Cruz hasta Punta Mita.

¿Cómo se ha trabajado con los vecinos de la Cruz de Huanacaxtle?

Hemos trabajado mucho con la comunidad, no nos gusta hacerlo sonar como “vean lo que estamos haciendo”, pero hemos apoyado al kínder que está aquí, a la escuela que está aquí, hemos pintado banquetas, la comunidad se involucra, ha mantenido segura la zona, y por otro lado se le está dando trabajo a mucha gente que vive aquí en la cruz por razones obvias, los desarrollos están aquí, la gente que está aquí es buena trabajando, para que no se trasladen hasta Vallarta, hasta Olas Altas, mucho de lo que estamos haciendo es darle trabajo a la gente de la Cruz de Huanacaxtle.

¿Se está trabajando en crear conciencia entre los vecinos de la importancia de su lugar?

Claro, aquí hay grupos de damas y caballeros, a la comunidad pesquera, quienes aportan tiempo y los ves una vez al mes barriendo, limpiando, cuidando, ellos lo saben muy bien, y saben que el crecimiento de la Cruz nos va a beneficiar a todos; uno, va a mejorar la economía, y dos, le va a dar trabajo a la gente de la Cruz, la estamos cuidando ambas partes, le estamos dando identidad a la Cruz de Huanacaxtle, que la Cruz tenga su propia identidad, cuidarla, acuérdate de mí en unos años Dios me de vida, y quiero hacer de aquí un pueblito mágico, con tantas cosas que podemos ofrecer, playas, hoteles, una marina extraordinaria, en fin, tenemos mucho trabajo por hacer y mucho por ofrecer, ahí vamos poco a poquito, la distancia tiene mucho que ver, no hay mucha hotelería de aquí que la gente baje y se vaya a caminar, pero ya se está logrando.