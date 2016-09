¿Mayor decepción?

Para los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, la invitación y recepción al majadero Donald Trump en Los Pinos fue algo inexplicable y decepcionante: ¿Cómo hacer a un lado la dignidad y recibir como dignatario a quien ha hecho de ofender y amenazar mexicanos, su bandera política? ¿Cómo invitarle antes de tener de su parte, siquiera, una elemental disculpa por tanta majadería?

Incomprensible para los estadounidenses correctos; doloroso para los mexicanos todos que sienten una nueva humillación, ahora, para colmo, propiciada por sus mismas autoridades.

Por supuesto que el estridente, simplista y mentiroso candidato republicano, para nada se disculpó y menos cambió su discurso de construir un muro en la frontera de México y Estados Unidos, haciéndolo pagar a los mexicanos. En los mismísimos Los Pinos, declaró con cara de perdonavidas de callejón que lo del muro seguía en pié y lo del pago luego lo discutirían. Majadería sobre ofensas.

¿A qué viene esta ocurrencia de invitar a Donald Trump? Incluso si Peña Nieto sabe en firme que Trump va a ganar; tiene datos para considerarlo “el próximo presidente de Estados Unidos” y es alguien convencido de que “la política es el arte de comer sapos, sin hacer gestos”, no es actitud correcta, ni histórica, ni políticamente, humillarse y contradecirse sin recato. No corresponde esta desafortunada ocurrencia de invitarle a nuestro país, a lo que él mismo Peña Nieto sostenía hace días sobre el discurso de Trump, identificándolo con el de Adolfo Hitler y Benito Musolini. Si a Peña Nieto le fue “adelantado” el triunfo de Trump, su responsabilidad ante los tiranos o proyecto de tirano, es mostrarse digno. Como dijo Enrique Krauze: “Uno no apacigua a los tiranos, uno los confronta”.

Demasiadas ganas de Peña Nieto de hundirse en cuanto popularidad y abrirles espacio a los “opositores del PAN”; que se dieron vuelo “defendiendo la dignidad nacional”. Y de plano, nula sensibilidad respecto a los sentimientos más profundos de la población que están gobernando o que dicen defender “en cualquier lugar del mundo”.

Fue una vergüenza recibir a quien nos llamó “violadores y asesinos”, a quien descalifica hasta a los mismos ciudadanos estadounidenses sólo por llevar nombre “de mexicano” como al juez Gonzalo Curiel; a quien se grita ofendido porque mexicanos ganan el “Oscar”; a quien tiene amenazados a 11 millones de nuestros paisanos con correrlos de donde trabajan en Estados Unidos, deportándolos en cuanto tome posesión en la Casa Blanca. ¿A quién se le ocurre invitar a ese tipo de persona a México? Incomprensible la humillación, hasta para los mismos estadounidenses correctos que son mayoría y con quienes nos ligan años y siglos de amistad y relación, por encima de políticos necios.

En su retórica belicosa de campaña Donald Trump, ignora hechos históricos y realidades en nuestra relación bilateral, cuando está ante los fanáticos irracionales a quienes acelera en Estados Unidos. Allá ha llegado a decir: “México no es nuestro amigo”.

¿Le invitó Peña Nieto para apaciguarlo? Pésima decisión. Con la historia del siglo XX en mente, el mismo Enrique Krauze le insiste: “La dignidad y la valentía es la mejor forma de enfrentar al tirano”. El discurso de Donald Trump -el mismo Peña Nieto lo había señalado- es el de los tiranos.

Habíamos escrito que la opinión lógica, ante tanto desatino de Los Pinos, era que intencionalmente estaban empeñados en “hacerse odiar”. Desprestigiarse como partido y gobierno. ¿Para qué? Para satisfacer las “condiciones internacionales”, para explicar otra dizque “alternancia en el poder”, como cuando los “errores”, necedades y traiciones de Zedillo. Si de eso se trató lo de la inexplicable invitación a Trump, se les pasó la mano. Llevaron el empeño a la dimensión de error histórico. Ahora sí, hasta los indolentes en México, arden de coraje por la humillación.

A todo esto: ¿Por qué vino Trump? ¿Sólo por burlarse? No. Vino como parte de su campaña en Estados Unidos, ligando la visita al tema “inmigrantes” que tanto ha explotado y que para ese día, 31 de agosto, tenía en agenda para el importante pronunciamiento vespertino en Arizona.

Trump, señalado y caricaturizado como chivo en cristalería, con diarios errores y barbaridades, necesitaba demostrar que podía desempeñar el papel de “interlocutor respetable, recibido por un jefe de estado”. Peña Nieto le facilitó esa pieza en su propaganda, le permitió la maniobra política, a costa de hundirse más en la impopularidad entre los mexicanos. Ahora sí, el colmo.