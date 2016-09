¿Querían oír la verdad?

Enrique Aubry.

Por Gregorio González Cabral

Costumbre muy arraigada, entre los demagogos de la plebe, tratar de presionar a los políticos con el “si quiere nuestros votos” o el peor: “es que votamos por usted”.

Esta semana el que vino de Cuautitlán y ahora manda en Jalisco, el otra vez diputado Enrique Aubry, volvió a tener conflicto con la gente que le mira feo y que le reclama. Esta vez no les sacó la pistola y hasta eso que no se trató de algún ciudadano indefenso, acompañado de su mamá; fueron los dueños de talleres mecánicos a quienes quieren dejar colgados de la brocha, porque están buscando traer “desde México” el sistema de verificación vehicular, sacando del negocio a los talleres autorizados.

Los dueños de talleres afectados protestaban contra los “verificentros” y en cuanto divisaron a Aubry, como que le saben algo, empezaron a gritarle cosas. Bien hasta ahí, pero luego cayeron en la tontería de decirle que habían votado por él, que era su representante y que de ellos vivía pues cobra como diputado. Los mitos usuales en los mitotes.

Enrique Aubry se bajó de la camioneta y los encaró. Hasta eso que no les sacó la pistola -ahora los políticos no quieren tener nada que ver con “La Pistola”-, pero si los roció de descaradas realidades, para que no le anduvieran con nacadas: Le dijo que él era diputado de los de dedo, para nada habían votado por él, que ni idea tenían con quién estaban hablando y hasta dónde están quienes le habían mandado a Jalisco y que él tiene dinero a montones y para nada vive de los mugres cien mil pesos mensuales que les dan a cada diputada o diputado en Jalisco.

Así ¿o más descarnado? El fue impuesto y punto.

Conste que tanta sinceridad salió de Aubry sin necesidad del trago soltador de lengua.

Porque otro que había hablando así de claro a la chusma que le alegaba “si quiere nuestros votos…”, cuando según eso andaba de campaña para gobernador de Jalisco, fue el borrachales Emilio González Márquez quien les gritó: “Ustedes voten o no voten, yo ya de todos modos voy a ser gobernador”. Eso, para que de una buen vez se dejaran de cuentos necios sobre votos que se cuentan… y cuentan.

Con ese descaro tan parecido a cuando ya siendo gobernador, delante de los más piadosos y recatados de los jaliscienses, después de exhibirse de payaso y fallido comediante, nos mentó la madre, hasta ahora, impunemente. Porque Jalisco pierde y no arrebata, cuando de México mandan.

Oigan: si nos ofende Donald Trump y le dan trato de estadista ¿por qué han de respetarnos quienes cuidan aquí el cazo de los chicharrones que truenan?