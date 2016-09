Home » Nacional Homenajes y concierto para Juanga. Homenajes y concierto para Juanga.

El cantautor mexicano Juan Gabriel será homenajeado como los grandes, tanto en Ciudad Juárez como en la Ciudad de México y Guadalajara.

Diego Verdaguer.

Jesse y Joy.

Maribel Guardia.

Alejandro Fernández.

Vicente Fernández Jr.

Shaila Durcal.

Napoléon.

Ana Victoria.

Lucía Méndez.

Por la tarde las cenizas del “Divo de Juárez” estarán en Ciudad Juárez, en donde autoridades y admiradores le harán un homenaje; por la noche, en Guadalajara, varios cantantes ofrecerán un concierto en su memoria

Por Marisela Muñoz

Guadalajara

Este sábado inician la serie de homenajes y concierto para Juan Gabriel, luego de que por la tarde las cenizas del llamado “Divo de Juárez” serán recibidas por autoridades y admiradores del “Divo de Juárez”, quienes le harán un más que merecido homenaje póstumo.

Ya por la noche, en la ciudad de Guadalajara, varios cantantes mexicanos y extranjeros ofrecerán un concierto en su memoria en el estadio Ominilife, en donde precisamente se iba a presentar Juan Gabriel el día de hoy.

Es así que ante la inesperada muerte de Juan Gabriel que se encontraba en plena gira por Estados Unidos y que este sábado 3 de septiembre se presentaría en el estadio de las Chivas, todo ha quedado dispuesto para la realización de un homenaje musical para el intérprete.

Jesse y Joy, Pablo Montero, Reik, Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr., Paquita “la del barrio”, Shaila Durcal, Yahir, Horacio Palencia, Napoléon, Ana Victoria, y Diego Verdaguer, Lupillo Rivera, La Sonora Santanera y Lucía Méndez, entre otros que son algunos de los nombres que se barajan como confirmados para este tributo a Juan Gabriel.

Para los que ya tenían sus boletos y prefirieron el reembolso, lo pudieron hacer en el lugar donde los compraron.

Al concierto también asistirán los músicos, bailarines y coristas que acompañaron a Juan Gabriel como parte de la gira “México es todo”.

Quizá sea un homenaje musical muy triste y es que este sábado 3 de septiembre Juan Gabriel ya tenía comprometida la fecha para ofrecer un gran concierto, solo como él sabía ofrecerlos.

REEMBOLSO DE BOLETOS

Habrá fanáticos que contentos asistan a este homenaje, como se menciona en un video que se ha difundido en las redes sociales, pero por el contrario otros muy molestos porque no lograron ver a su ídolo, por lo que decepcionados se han manifestado con enojo y decepción, ya que querían ver a Juan Gabriel y no a otros artistas ocupando su lugar. Estos últimos hicieron largas filas para obtener el reembolso de sus boletos.

Las taquillas 15 y 16 del estadio Chivas recibieron a los seguidores de Juan Gabriel que declinaron la invitación para acudir al concierto homenaje a realizarse este sábado. Quienes habían comprado sus boletos para ver el espectáculo del Divo de Juárez todavía tuvieron la opción de ejercer el reembolso hasta ayer viernes hasta las 18:00 horas.

Luego de la muerte del cantante y compositor el 28 de agosto, los organizadores ofrecieron la opción del reembolso o la de acudir al concierto en homenaje, con un cartel conformado por varias grandes figuras.

NO ES LO MISMO

A pesar de este gran esfuerzo para homenajear al Divo de Juárez, para los melómanos y fans de Juan Gabriel no es lo mismo un concierto con su ídolo que un concierto de homenaje.

La presa tapatía recabó testimonios de los afectados que optaron por la devolución de su dinero, en una fila constante de más de veinte personas: “La devolución es porque el elenco que van a presentar no es para lo que yo pagué, la verdad. Se me hace un elenco muy pobre”, opinó Rodolfo Navarro, quien tenía entradas de 960 pesos.

Otras personas, como Stephany Jaramillo, expresaron su agrado por el homenaje con muchos grupos y cantantes, pero no son por lo que habían pagado ni el artista que querían ver: “El importante era Juan Gabriel. Ya que murió, pues sí, es muy bonito que le hagan un homenaje, sin embargo pues no va a estar presente ya. Me hubiera gustado que sí estuviera. Van a venir personas importantes, pero el principal era Juan Gabriel”. Stephany exigiría su reembolso por boletos de 900 pesos.

Para Diego, con entradas de 1,200 pesos, la explicación es sencilla: “Compramos los boletos para Juan Gabriel, no para los artistas invitados”. Irma Hernández, quien había gastado 600 pesos en cada boleto, dijo: “Ya no es lo mismo sin Juan Gabriel, los que vienen sí valen la pena, pero el importante, el que veníamos a ver ya no está con nosotros”.

Para Gerardo Yosimar, el nivel artístico de Juan Gabriel es inigualable para interpretar sus canciones, por eso quiso el reembolso de sus boletos la zona general, de 700 pesos: “No me interesó porque no es lo mismo. Se perdió la esencia del concierto. El cantante ya no está y no hay ninguno que llene sus zapatos, por eso quiero hacer la devolución”, declaró.

Otros artistas que compartirán su talento para rendir homenaje a Juan Gabriel la noche del sábado son Yahir, La Gusana Ciega, Rocío Banquels, Horacio Palencia, Fabiola Finkmann, Roberto Tapia, Vicente Fernández Jr., Jerry Bazúa, Bárbara Padilla, Playa Limbo y Alfonso André.

PÉRIDA INSUSTITUIBLE

Lamentablemente el domingo pasado falleció el cantante Juan Gabriel y por supuesto que todos desean despedirse de él. Tanto en México como en Estados Unidos se planearon emotivos homenajes en recintos importantes y por supuesto que la televisión no podría quedarse atrás, por lo que el programa “Sabadazo” tendrá un show muy emotivo para esta ocasión.

En lugar de presentar los clásicos sketches y dinámicas, la emisión contará con más de 30 canciones del Divo de Juárez interpretadas por grandes artistas como Maribel Guardia, Pandora, Germán Montero, Sheyla, Carlos Cuevas y Jaime Varela.

ALEJANDRO PLANEABA DISCO CON JUAN GABRIEL

Alejandro Fernández aún no puede creer que Juan Gabriel haya muerto de manera repentina y de visiblemente consternado reveló que estaba a punto de grabar un disco con temas del Divo de Juárez.

“Yo creo que irreparable, muy triste e inesperado, la verdad es que tenía muchos años de conocerlo y por la forma que llevaba (de vida), se cuidaba muchísimo, la verdad es que me sorprendió (la noticia), una pérdida irreparable para todo México y para toda Latinoamérica”, confesó a un programa de espectáculos.

Respecto al disco que planeaba lanzar con canciones de Juan Gabriel, El Potrillo explicó: “Hace un tiempo, no mucho, habíamos pensado grabar un disco de canciones de él, bueno no sé si será el tiempo adecuado porque yo creo que se van a venir muchísimos tributos que le vayan a hacer”.

GRATIS, POR CHIVAS TV

El canal Chivas TV confirmó que el concierto, que en un principio daría Juan Gabriel y que ahora será un homenaje a él, será transmitido por su plataforma, así lo confirmó a través de redes sociales.

Será este sábado 3 de septiembre cuando se lleve a cabo el evento, en el que varios artistas cantarán en memoria del fallecido compositor mexicano.

A partir de las 20:00 horas comenzará la transmisión en el portal de Chivas TV, lo cual había confirmado anteriormente Jorge Vergara, dueño del Guadalajara y quien se consideraba seguidor del Divo de Juárez.

Las personas tendrán acceso gratuito a la transmisión, según aseguró el canal a través de su cuenta de Twitter.