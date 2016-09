Home » Opinión Inteligencias complementarias. Inteligencias complementarias.

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la UNIVA Campus Puerto Vallarta.

direccion.vallarta@univa.mx

Será el momento para aplicar la máxima en todos sentidos, en lo educativo, seguridad, sustentabilidad, económico o deportivo.

Ver hacia el futuro con respecto a nuestra cultura expresada en servicio y actitudes positivas con dirección a incrementar el turismo cubre a este hermoso destino, continuar sobre esas líneas será preponderante así como planteamos la mejor estrategia: la amistad.

En los periodos de descanso que concluyen y los que inician tienen en mente a este hermoso destino turístico, las opiniones negativas caen tan al fondo ante la realidad y terminan por perderse en el anonimato. Todas las opiniones adversas mediáticas y de instituciones nacionales e internacionales se debilitan ante la respuesta de los ciudadanos vallartenses, gente de bien y que es mayoría.

Los viajeros de tiempo completo los necesitamos y nos necesitan, es una relación por demás compleja pero necesaria para el turismo, encontrarle el lado sencillo olvidando por un momento, no verlos como ajenos, será pieza importante en este gran encuentro cultural planeado para todos los espacios del 2016.

Tener ideas es bueno cuando parten para avanzar a partir de diversas percepciones teóricas, por ahora todo lo que hagamos aquí, será cultura, lo que somos y lo que seremos, siempre y cuando no haya relación nociva al respeto, la cultura turística cambia a cada momento, no se trae en la sangre se agrega a ella; no hay traspaso genético. En este momento existe esa posibilidad, usar la figura multifacética para determinar el futuro articulado de Puerto Vallarta, y será prioritario. Todas las interpretaciones del acto cultural, aquí lo cubrirá el buen turismo, con una propuesta que mejora continuamente.

Partir de que el turístico es muy amplio como descanso y diversión. Lo que se haga en lo que resta del año 2016 es parte del proyecto de crecimiento de la actividad que se llevarán los visitantes, para regresar convencidos de lo que se les ofrece en la calidad, las comparaciones son para ellos, para nosotros el esfuerzo de ser mejores. Vestir de gala al proceso pareciera restricción a otros aspectos, no lo es, al contrario va por el camino de la innovación y la trascendencia, es el pensar del futuro.

El Primer Mandatario de la nación licenciado Enrique Peña Nieto, ha señalado con justa razón algunos puntos importantes al respecto:

“Esta actividad genera empleo para millones de mexicanas y de mexicanos, de forma directa para tres millones que viven de la actividad turística, y para más de cinco millones que de forma indirecta también se benefician de esta actividad”

Por lo cual deben considerarse cursos intensivos a prestadores de servicio, hoteleros, conductores de vehículos de alquiler y demás involucrados directamente con la actividad. Aún más, esto es necesario antes de las reuniones programadas con el objetivo de mejorar nuestra calidad en los magnos eventos: estar en condición de atenderlos de forma integral. Recibir a los que nos distinguirán en lo que queda de este 2016 y preparar con sobriedad los manteles blancos y alfombras rojas para los que nos distingan en 2017 decir con fuerza nuestra casa bella que es Vallarta, está y estará lista.

En algún momento he citado a las Agendas de competitividad del ramo turístico, se destaca (pág. 10):

En el caso de Puerto Vallarta, es fundamental continuar promoviéndolo como un destino de turismo de sol y playa, pero también pensar en ofrecer otras opciones de visita (como el turismo de reuniones, el turismo salud, el turismo alternativo, por nombrar algunas modalidades), para captar una demanda diversificada, desestacionalizada y multimotivacional. Asimismo, en virtud de la inversión tan cuantiosa que se destinó a la creación de un centro de convenciones, con infraestructura de primer nivel, es importante aprovechar estas instalaciones para impulsar el también llamado turismo de congresos y exposiciones. Indiscutiblemente que este destino jalisciense tiene mucho que ofrecer: excelente clima, montaña, pueblo típico y arquitectura tradicional, variedad gastronómica, entre otras atracciones. Sin embargo y pese a que estos recursos naturales y culturales son lo que lo singulariza en los mercados nacionales y extranjeros, no hay duda, que lo que se requiere es dotar de nuevos y auténticos productos turísticos de talla mundial.

Sirva para distinguir a unos y a otros individuos, así como para nuestra propia reconducción hacia lo que realmente fortalece sin debilidades. Debemos destacar a aquellos que se han consagrado a la inteligencia, a la valentía, a la bondad, a la lealtad, a la honestidad, a la humildad, al patriotismo, a la justicia y a la grandeza y distinguir con valentía a los que apostaron al perjuicio, a la envidia, al rencor, a la inconsciencia, a la irresponsabilidad y al cinismo, afortunadamente son los menos. Todo esto y otros aspectos más, obligan a reforzar la conciencia de lo realizado al final de un periodo vacacional como el verano e inicio de un mes difícil y que poco a poco retrocede esa situación.

Dejar atrás el egoísmo amenazante, caprichos crueles no llevan a nada. El mejor tiempo es el que vendrá y del cual podremos imaginar el futuro de la actividad prioritaria de nuestro hermoso Puerto Vallarta. Buscar ser mejores sobre lo negativo, escuchar con respeto y decidir con sabiduría en este próximo año 2017 será fundamental.

Nuestros espacios en Puerto Vallarta están listos para el turista pacífico y bien intencionado, no para aquél que llega para crear miedos y desmanes; a ese habrá que detectarlo con antelación mediante y a través de personas capacitadas en la seguridad, no podría este hermoso destino turístico tolerar a personas dañinas. No existe historia sin utopía carente de un propósito, los vallartenses se distinguen por ser amigos de los que llegan con las mejores intenciones de disfrutar este hermoso paraíso.

No dudo las autoridades públicas y organizaciones empresariales partirán de la educación para mostrar, fomentar, enseñar, señalar con sentido analítico-crítico aquellos aspectos que aun existiendo parecen invisibles a muchos, los jóvenes estudiantes son base para iniciar el cambio de mentalidad de una sociedad anhelante de nuevos horizontes.

Es el momento, el Presidente de la República ha marcado camino con sus reformas estructurales eso nos magnetiza para desarrollar todas las capacidades posibles en el última etapa de su gobierno y el permanente momento para desarrollar Inteligencias complementarias.