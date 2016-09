Home » Local Ciudad Lupita Briones: una vida llena de colores. Lupita Briones: una vida llena de colores.

Lupita Briones llegó a Puerto Vallarta en 1969 y desde entonces se enamoró de este destino turístico.

Lupita Briones se caracterizó por ser una persona afable que supo hacer numerosos amigos en diversos sectores.

Lupita Briones se caracterizó por ser una persona afable que supo hacer numerosos amigos en diversos sectores.

Desde su llegada a Puerto Vallarta, hace 47 años, Lupita Briones se hizo querer por su sensibilidad personal y artística, pues siempre tuvo tiempo para su familia y sus amigos.

Desde su llegada a Puerto Vallarta, hace 47 años, Lupita Briones se hizo querer por su sensibilidad personal y artística, pues siempre tuvo tiempo para su familia y sus amigos.

Desde su llegada a Puerto Vallarta, hace 47 años, Lupita Briones se hizo querer por su sensibilidad personal y artística, pues siempre tuvo tiempo para su familia y sus amigos.

En uno de sus cumpleaños recientes, Lupita Briones estuvo acompañada por su familia y buenos amigos, con quienes disfrutó y disfrutaba siempre esos inolvidables momentos.

En uno de sus cumpleaños recientes, Lupita Briones estuvo acompañada por su familia y buenos amigos, con quienes disfrutó y disfrutaba siempre esos inolvidables momentos.

La presente entrevista fue concedida por Lupita Briones a Vallarta Opina en 2013. Hoy, tres años después, la reproducimos en esta página para honrar la memoria de quien fuera una mujer muy estimada y querida en Puerto Vallarta, cuya muerte ha causado pesar en varios sectores de la sociedad, en donde supo hacer y conservar numerosos amigos.

“Yo no soy artista, yo me llamo a mí misma artesana”, dijo en una entrevista concedida a Vallarta Opina, en donde habló de su llegada a esta ciudad y su permanencia por más de 40 años.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Puerto Vallarta

Originaria de la ciudad de México, Lupita Briones llegó a Puerto Vallarta en 1969 junto con su en ese entonces esposo, Lalo Moreno con quien conoció una época esplendorosa de este destino turístico del cual ha sido fiel testigo de su evolución desde hace 44 años en los que ha podido dar fe de su desarrollo.

La vida de Lupita Briones en Puerto Vallarta ha tenido diversos matices, sin embargo, actualmente divorciada, con sus hijas casadas y espacio para sí misma, ha decidido dedicarse de tiempo completo a una actividad que por más de treinta años mantuvo latente, y que hoy en día ya le da satisfacciones.

.

¿Qué motivó su llegada a Puerto Vallarta?

Yo llegué porque Lalo Moreno con quien estuve casada, me trajo porque fuimos novios cinco años en México, él vino a Puerto Vallarta, se enamoró del lugar, fue por mí, nos casamos, y me vine para acá con él.

.

¿Previo a su matrimonio a qué se dedicaba?

En México trabajaba en la compañía de mi papá, él tenía una industria de muebles y trabajaba con él, a Lalo Moreno no lo conocí en mi trabajo lo conocí porque vivíamos en la misma colonia, de ahí se da la llegada a Puerto Vallarta en 1969.

.

¿Cómo era Vallarta cuando usted llegó?

Era un pueblo, yo tenía 20 años y nos parábamos las amigas y yo en el malecón a platicar, no había televisión, decíamos, “mira ahí viene un coche”, porque era sorprendente que pasará un coche entonces, Vallarta era nada más de la salida a lo que era el Camino Real, y la otra salida hacia Posada Vallarta, ir a posada Vallarta era muy lejos, ir a El Pitillal era como decir voy a ir a Guadalajara

.

LLEGÓ A VALLARTA HACE MÁS DE 40 AÑOS

.

¿Qué representó para usted cambiar su estilo de vida?

Lo que ni me pasó, fue que yo me vine tan enamorada de Lalo Moreno que a mí no me hubiera importado que me hubiera llevado a Puerto Vallarta o a China, yo vine con los ojos cerrados y nunca tuve el arrepentimiento, ni mucho menos de haberme venido para acá, yo sí tenía una vida muy a gusto y cómoda en México, pero yo fui muy feliz, desde que vi aquí el pueblito me encantó la gente, era muy divertido yo era muy jovencita muy enamorada, entonces por eso no hubo el choque, porque era divertido, nos conocíamos todas en Vallarta, era tan chiquito que nos convertimos en una gran familia, eran unos fines de semana maravillosos, para ir a Punta mita hacíamos tres horas, teníamos que abrir brecha con machete y nos íbamos en Jeeps, caravanas de 3, 4 o coches, con los niños chiquitos, entonces era una aventura cada fin de semana, era descubrir un lugar nuevo, una nueva playa, y siempre amigos, muchos amigos siempre.

.

¿Cómo surgió el famoso City Dump?

El City Dump se da cuando Lalo Moreno y yo llegamos a Puerto Vallarta, él trajo una tienda de buceo, tenía lanchas para esquiar y equipo de para bucear, en la playa conoció a un personaje maravilloso se llama Roger Smith y platicando llegaron a la conclusión de que en Vallarta sería excelente negocio una discoteca, porque no había una discoteca en forma había discotecas chiquitas, había cantinitas en donde una podía ir a tomar una copa y muy buenos restaurantes.

Lo que sucedió es que Lalo Moreno se asoció con el señor Smith y abrieron una súper discoteca, padrísima, construida por ellos, la inversión fue de este señor, era una discoteca donde cabían aproximadamente 150 personas, eso le dio un giro total a la dinámica de la ciudad y se convirtió en un club nocturno.

.

¿Qué marcó la diferencia en City Dump?

Fue la primer discoteca en Puerto Vallarta que atrajo a gente de todas partes del mundo, ahí volteábamos y ya estábamos bailando con Peter O`Toole, con George Hamilton llegó a venir gente de la realeza europea, ahí sí es interminable la lista de celebridades que llegaron, por eso City Dump llego a tener fama mucha, porque cómo en el pueblito venía tanta gente, tantas estrellas, tantos artistas, y ellos estaban a gusto, porque nadie los molestaba, ellos podían venir y disfrutar de su estancia, fue una época muy bonita.

.

¿Cuándo empieza a decaer el City Dump?

Yo pienso que a los 10 años, fueron 10 años verdaderamente de un gran éxito, después empezaron a abrir otros lugares y empezó a decaer.

.

UN CAMBIO DE VIDA Y EL ENCUENTRO CON EL ARTE

.

¿Qué etapa siguió en su vida?

Cuando termina la etapa del City Dump yo me dedico a ser ama de casa, a cuidar a mis hijas básicamente, y siempre me ha gustado el arte, la artesanía, pero no había encontrado el rumbo para mi carrera, en ese entonces básicamente me dedique a las bienes raíces, pero siempre traía arrastrando ese sentimiento hacia el arte, después me divorcié y me quedé sola, mis hijas se casaron y me quedé totalmente sola pero muy feliz, muy contenta, pero siempre en la búsqueda del camino para hacer mis trabajos de artesanía.

.

¿Dónde se encuentra con el arte?

Yo siempre he sido una mujer mucho muy tímida, y no tenía seguridad en mi misma, sabía que tenía talento, que tengo talento para las artes, inclusive para tocar el piano, tocar la guitarra, pero soy penosa y eso me ha inhibido mucho, entonces sucede que ya estoy más grande y veo que tengo que apurarme en lo de mis artesanías, pero yo no sabía apreciar mi trabajo entonces la seguridad me la dieron otras personas, ya tenía mis pinitos, desde hace 30 años siempre he hecho cuadritos que trataba de vender y así lo hacía, pero no me había aventado al ruedo, entonces yo empecé a adquirir seguridad en mi misma a través de otras personas, pero personas muy preparadas, muy cultas, al ver que esas personas les gustaba mi trabajo empecé a valorar mi trabajo, a darme cuenta que funcionaba, que tenía buen nivel, que podía vivir de él, y eso fue hace relativamente poco, que ya al 100% estoy convencida que mi trabajo.

.

¿Qué es lo que refleja cada una de sus obras?

Todo lo mexicano a mí me mueve las entrañas hasta el fondo, me puede fascinar, todo lo que yo hago es mexicano, auténticamente mexicano, me mueve mi país, las tradiciones, el trabajo que hace toda la gente, todos los mexicanos somos artistas de alguna forma, entonces eso es lo que a mí me motiva y eso trato de reflejar.

.

¿Cuáles temas son los más recurrentes?

Los temas son porque por ejemplo, a Frida yo la conocí y me interese en Frida desde hace 40 años, el primer cuadro que hice fue de hace 40 años, la gente todavía no la volteaba a ver y a mí ya me había movido.

.

¿Qué la identifica con Frida?

Su vida privada, que es muy fuerte, y sin embargo con todo lo que le pasó, los accidentes, las infidelidades de Diego Rivera, una vida verdaderamente tormentosa, tuvo muchas operaciones en el cuerpo y estuvo perdidamente enamorada de Diego Rivera, era mucho dolor y mucho amor, mucha pasión para todo, para amar, para no amar, para pintar, para sus relaciones, para sus amistades, vivió intensamente, pero más que su vida intensa, me encantó su obra, porque ella ha plasmado en sus lienzos lo que es en México, lo que es la mujer mexicana sufrida, abnegada, alegre, guapa y al mismo tiempo libre y la tome como una fuente de inspiración

.

¿Cómo define su obra?

Yo no soy artista, yo me llamo a mí misma artesana, pero me han dicho que no que ya deje de decirme artesana y me diga artista, pero a estas alturas ya no me incomoda ser artista o artesana, lo que me importa hacer es la mezcla de materiales mexicanos, quiero transmitir el amor que le tengo a México y también conjuntar todos los materiales para transmitir la pasión que siento por mis raíces, eso quiero mostrar en mi obra.

.

PARA SER RECORDADA

.

¿Cómo le gustaría ser recordada?

Me gustaría ser recordada como una persona que le echó todos los kilos como mamá, esa fue mi prioridad, mis hijas fueron mi prioridad, si tú no te dedicas a tus hijos al 100%, no me refiero a 24 horas del día, a que las horas que estés con ellos sean de calidad más que de cantidad, dándoles una estructura moral, y yo me dediqué a eso, fue mi meta, más que hacer dinero, más que mi matrimonio, más que otra cosa, mi prioridad fueron mis hijas, como madre ese fue mi objetivo totalmente y siguen siendo mi prioridad, ya pasó esa etapa y ahora viene la etapa de retomarme como persona, y así es como quiero que me recuerden, como una persona que tomó decisiones correctas.