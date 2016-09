Home » Gente PV Así fue Así fue

Vaya semana para los mexicanos… Los hechos sucedieron en menos de una semana.

Primero el drástico informe del deceso de Juan Gabriel en el extranjero, más tarde México fue anfitrión del xenófobo Donald Trump y para rematar, el “diálogo” fantasma propuesto como nuevo formato del informe presidencial 2016 dio más pena que gloria.

Pronto los medios de comunicación nacionales relegaron el repentino fallecimiento del “Divo de Juárez” Juan Gabriel y con justa razón, en Los Pinos Donald Trump -el huésped más inesperado- fue atendido como invitado de honor por mexicanos, esto a un día del Cuarto Informe de Gobierno.

Aún con la inquietud de conocer la ruta de los restos del cantautor Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel”, otro acontecimiento emergió como el monstruo del Lago Ness de las profundidades; en los medios de difusión no dieron crédito sus comunicadores, perplejos obnubilados en su trabajo periodístico ante la decisión del Licenciado Peña Nieto de recibir al detractor acérrimo de nuestros paisanos en los Estados Unidos. ¿Acaso tener cerca al enemigo fue la estrategia sugerida por sus asesores?

Pascal Beltrán, director del periódico Excélsior publicó en su Bitácora: “Yo mismo la leí, de bote pronto, como un error del mandatario mexicano, pues no veía –y aún no veo– el provecho personal que podría sacar al reunirse con un hombre que genera un amplio rechazo en México por las cosas espantosas que ha dicho sobre este país y sus habitantes. No veía, y sigo sin ver la conveniencia de meterse en la campaña electoral estadunidense”. Más comentarios en derredor del magnate estadounidense terminaron por revivir sus discursos peyorativos hacia la sociedad mexicana, nada ganó el Presidente de todos ustedes –diría Brozo- ni el repudio de la nación, ese ya lo tiene.

Mientras tanto, en Parácuaro Michoacán, Ciudad Juárez y Bellas Artes, los seguidores de Juan Gabriel estaban inmersos en la neblina creada por el mutis prologado de los familiares del Divo de Juárez. Por poco dejan como novia de rancho al distinguido Rafael Tovar y de Teresa con los preparativos para el homenaje al cantautor michoacano. Al fin pasaron saliva cuando se informó que las cenizas de Alberto Aguilera Valadez no serán depositadas en Miami, éstas recorrerán la frontera hasta la ciudad que le otorgó su apelativo, donde el Noa Noa fue conocido a nivel internacional y cientos de sus paisanos lo recibirán con loas coreando sus poéticas canciones.

Del trago amargo debía seguir una dosis de noticias halagüeñas para México, no fue así, de Los Pinos despegó el misil mediático sin dar tregua a los mexicanos para asimilar la noticia, incluso nuestros paisanos en el extranjero se sintieron traicionados, Donald Trump estaba de paseo en el país más menospreciado por él en todo el continente Americano. Según el magnate los cinco puntos centrales de su campaña justificaron su presencia y reunión privada con el líder de nuestra nación. La construcción del muro fronterizo aún continua como parte de su propuesta por “mejorar la relación entre EU-México”.

El luto continuó y no sólo por Juanga, sino por la incapacidad del Gobierno para actuar con cautela, la sociedad no soporta más burlas, mucho menos falsedades. Fue la presencia del magnate que acabó por crispar el ánimo en el Congreso, de ahí surgió la desaprobación de los representantes de todos los colores, sus acaloradas disertaciones seguidas de manotazos, vituperios, empujones, arañazos y piñatas del Ejecutivo tomadas a garrotazos.

Como lo mencionó Francisco Garfias el encabronamiento colectivo no perdona ni olvida, éste refiriéndose al último trancazo del Gobierno del presidente Peña Nieto y su malogrado cuarto informe, ni con el cambio de formato lograron aumentar su popularidad y aceptación de la sociedad mexicana. Ese mencionado “diálogo con los jóvenes” terminó siendo un escenario para ver al presidente en 360 grados. Preguntas y respuesta escuchamos, nada para rescatar de las casi 2 horas de la intervención el Primer Mandatario. Todo lo dicho fue carnada para los analistas en medios radiofónicos y televisivos. Los 300 jóvenes seleccionados y las 20 preguntas presentadas quedarán en cifras, nada trasciende sólo la desesperanza.

Así fue -cantaría Juan Gabriel- esa semana para los mexicanos. Se perdió a un ídolo e inició una guerra epistolar entre Gobierno Mexicano y el candidato republicano en los EU. Nada cambia ni se resuelve después de un fallido informe. Sólo el reclamo de justicia y rendición de cuentas sigue en el aire.

*Comunicóloga y responsable del área de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Puerto Vallarta.