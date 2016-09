Home » Columnas ¡Hagan Olas! Calladitos, “los japoneses” se aumentaron el sueldo en el Congreso. Calladitos, “los japoneses” se aumentaron el sueldo en el Congreso.

Por Gregorio González Cabral

Ya tenían quincenas recibiendo aumento en sus cheques “los japoneses” y el resto de diputados en el Congreso del Estado de Jalisco.

Se los cacharon. Los descubrieron. Los exhibieron como cuenteros y aprovechados porque mientras los llamados oficiales son a los recortes, cero aumentos y bájale hasta en el oxígeno “que respiren un minuto sí, un minuto no”, ellos, diputados y diputadas -que son muchos más que “los japoneses” que siempre salen en los noticieros, ya estaban recibiendo, cada quien, cinco mil pesos más. Según eso, caídos como generosidad de la anterior legislatura.

En cuanto se descubrió cómo toman los “dolorosos recortes” y la “patriótica austeridad” los japonesitos y los demás del Congreso, de inmediato desde el gobernador hasta los adversarios políticos del gobernador se rasgaron las vestiduras, les dijeron a los japoneses que abrieran bien los ojos y no fueran tan gachos, portándose como lo que son y no lo que dicen ser.

¡Por supuesto que algunos diputados, sostuvieron que aun cuando se viera feo, los valores y principios aplicables al caso eran: “La cáido, cáido” y pues ni modo, vénganos eso y más! Pero los hipócritas de los políticos que dicen no ser políticos, del partido que dice no ser partido, para pronto anunciaron que no agarrarán ese aumento. Ah sí ¿cómo que no lo agarrarán, si ya lo agarraron desde hace meses? Tampoco exageren en vernos la cara.

Mejor como uno de los japoneses: Digan que el dinero no les importa y que lo dedicarán a “los niños de los políticos” que en verdad sufren desatención y abandono, porque sus papás andan en la grilla hasta los domingos. Así suena mejor. Así no le hace si cada día se aumentan, si es para los niños, pues ni quien diga nada.

¿Y por qué las siempre chismosas “redes antisociales” no habían esparcido los comentarios sobre “japoneses y otros diputados de Jalisco más ricos con viene aumento”? ¿Ningún meme de Kunamoto traduciendo los extras en yenes con agujerito y Nakamura, como siempre, moviendo el ábaco a velocidad impresionante para ganarle y ser la primera en dar la cifra al público? Nada. Todo silencio. Ni los de Michoacán aprovecharon para lucirse en tierra extraña, pero generosa.

Claro, tratándose de ganar lana, ni quien brinque, ni quien le haga el feo, ni quien se acuerde que “no son los mismos”.

¿Y el “pacto de austeridad”? Como la democracia, el sufragio efectivo, el 3 de 3, Alicia en el País de las Maravillas y demás cuentos.

Ah, pero “van a regresarlo”. Si: Las diputadas de la bolsa al monedero y los diputados de la bolsa trasera a la bolsa derecha, donde cargan para los chicles.

Pero ya habíamos dicho que eso de la austeridad estaba en chino… y al Congreso del Estado de Jalisco hay que dirigirse en japonés.