Despedida alegre para Lupita Briones.

Lupita Briones fue una mujer muy querida y estimada en Puerto Vallarta.

Familiares y amigos, encabezados por sus hijas Karla y Brenda Moreno Briones, y su ex esposo Eduardo Moreno, ofrecieron una misa con sus cenizas en la iglesia de Guadalupe.

Una vez concluida la misa, amigos y familiares realizaron una procesión por calles del centro para ir de la iglesia de Guadalupe a la isla del río Cuale, en donde depositaron sus cenizas.

El mariachi y el nieto de Jorge Negrete le cantaron ayer a Lupita Briones, antes de sepultar sus cenizas.

Amigos y familiares depositaron las cenizas de Lupita Briones en la isla del río Cuale, en donde hubo mucho color, música y anécdotas para recordar a esta gran mujer que supo hacer amistades para siempre.

Con música, canciones y mucho colorido familiares y amigos depositaron sus cenizas en una zona de la isla del río Cuale, en donde sembraron un árbol de mango para recordarla siempre.

Por Enrique Pineda

Puerto Vallarta

La estimada y querida señora Lupita Briones, fallecida la noche del pasado viernes en Puerto Vallarta, fue despedida este domingo por familiares y amigos.

Tras ser velada con una verdadera fiesta de colores durante el sábado, los restos de Lupita Briones fueron cremados este domingo para luego ofrecer una misa en su memoria por la tarde, a la que acudieron muchas de las personas que la conocieron y que llegaron a estimarla por su don de gente.

Más tarde, quienes acudieron a la misa realizaron una procesión que partió de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe hasta la parte final de la isla del río Cuale. La marcha, que recorrió varias calles del centro de la ciudad, estuvo siempre acompañada con la música de un mariachi; además, desde la Ciudad de México vino el nieto del cantante Jorge Negrete para interpretar las canciones favoritas de Lupita Briones, quien fue despedida como ella misma quiso: con alegría, música, canciones y mucho colorido.

Y es que Lupita Briones fue un personaje de la vida social y cultural de Puerto Vallarta, ya que también fue una talentosa pintora, además de haber sido una persona afable que supo hacer numerosos amigos de diversos sectores de la sociedad de Puerto Vallarta.

Cabe señalar que por su propia voluntad, sus familiares y amigos que asistieron a su velorio y sepelio no vistieron de negro, sino que fueron vestidos de colores, ya que la vida de Lupia Briones, dedicada durante muchos años a la pintura, fue siempre de colores y así la despidieron ayer.

Es así que sus familiares y amigos, encabezados por sus hijas Karla y Brenda Moreno Briones, colocaron sus cenizas en un rincón al final de la isla del río Cuale, en donde colocaron una banca y sembraron un árbol de mangos, en donde será recordada siempre.

Hay que recordar que la tarde-noche de este sábado se efectuó el singular velorio en la funeraria Celis, en donde los restos de Lupita Briones fueron acompañados por sus amigos y familiares en un ambiente de fiesta y colorido, en el que la música del mariachi y la banda predominaron.

Dicha velación se realizó debido a que Lupita Briones pidió que durante su despedida predominara la alegría entre todos sus deudos, pues lo que menos quiso fue provocar tristeza y así sucedió.

Originaria de la ciudad de México, Lupita Briones llegó a Puerto Vallarta en 1969 junto con su en ese entonces esposo, Eduardo Moreno, con quien conoció una época esplendorosa de este destino turístico del cual fue fiel testigo de su evolución durante 47 años en los que pudo dar fe de su desarrollo.

La vida de Lupita Briones en Puerto Vallarta tuvo diversos matices. Ella misma recordó en entrevista con Vallarta Opina cómo fue su llegada: “Yo llegué porque Lalo Moreno, con quien estuve casada, me trajo porque fuimos novios cinco años en México, él vino a Puerto Vallarta, se enamoró del lugar, fue por mí, nos casamos y me vine para acá con él (…) en México trabajaba en la compañía de mi papá, él tenía una industria de muebles y trabajaba con él, a Lalo Moreno no lo conocí en mi trabajo lo conocí porque vivíamos en la misma colonia, de ahí se da la llegada a Puerto Vallarta en 1969 (…) era un pueblo, yo tenía 20 años y nos parábamos las amigas y yo en el malecón a platicar, no había televisión, decíamos, “mira ahí viene un coche”, porque era sorprendente que pasará un coche entonces, Vallarta era nada más de la salida a lo que era el Camino Real, y la otra salida hacia Posada Vallarta, ir a posada Vallarta era muy lejos, ir a El Pitillal era como decir voy a ir a Guadalajara”.

Es así que Lupita Moreno ya descansa en paz en Puerto Vallarta, lugar al que conoció hace 47 años y del cual se enamoró para siempre.

FOTOS: MARÍA JOSÉ ZORRILLA.