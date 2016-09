Home » Editorial La popularidad sí importa. La popularidad sí importa.

.

Por supuesto que la aceptación de la mayoría del público importa e importa mucho. El presidente no ha dicho que no le importa estar tan bajo en cuanto a aceptación popular. Lo que ha dicho es que no sacrificará su proyecto de reformas para recuperar popularidad.

En 2014, cuando los primeros descensos en aceptación, le dijo contundente al periodista estadounidense Charlie Rose: “No busco popularidad, sino cambiar a México”.

Desde entonces, su baja constante en aceptación popular, él la interpreta como resultado de la acción de los grupos de poder, de los “poderes fácticos”, afectados por sus reformas estructurales. (“Poderes fácticos” les llaman a los poderes de hecho, pero no de derecho, no conforme a las leyes de un país).

Ha soportado una dura campaña de propaganda, dentro y fuera del país, pero hay elementos, como el reciente de traer al “extraño enemigo” Donald Trump como invitado a Los Pinos, donde para nada se necesitaron las maldades de los grupos afectados por las reformas estructurales o de los tenebrosos extremistas de izquierda que piensan como Carlos Marx y viven como Carlos Slim.

Hace unas horas el presidente insistió en que hará lo que debe hacer porque no está en Los Pinos para buscar popularidad. Declaración impecable, si las medidas que tomara fueran comprendidas por la población como de valiente defensa o servicio, sacrificado su gusto personal a los valores e intereses más sentidos de los habitantes. El problema es que desde hace rato, cuanto hace está manchado por la duda o la burla, como efecto normal de los constantes linchamientos propagandísticos, dentro y fuera de nuestro país, arrancados con furor desde que repentinamente cambió su imagen internacional: De aquella portada de la revista “TIME” que tan cursi decía “Saving Mexico”, a los titulares negativos en los “influyentes medios internacionales” hasta sobre si copió en la escuela.

Conste que llegó aceptado por la inmensa mayoría de la población -50% a favor, 30% en contra-, aunque con apenas poco más de un tercio de los posibles votos; pero llegó al poder con grupos radicales, utilizados y alentados por los poderosos que temían perder privilegios. Grupos como los “#Yo soy132” o los convencionales borloteros quienes le gritaban: “van a soñar con nosotros… les vamos a hacer imposible gobernar este país”. Eso, a mediados de 2012. Son más de tres años de constante golpeteo con renovación de tema y atribución de cuanto malo o ilegal ocurre en este país.

¿Necesitó aceptación popular para hacer los cambios en las leyes, respecto a sus reformas estructurales que sus antecesores no se atrevieron? Por supuesto que no. La mayoría de los mexicanos ni supo, ni entendió, ni le importó lo del proyecto de modernización de su país, hasta que le alentaron su tradicionalismo y su resistencia al cambio, con las necedades del “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, tontería mayúscula, disfrazada de “sabiduría popular”, negadora de toda innovación o posibilidad de progreso.

Recuerden cómo echaron mano de las mentiras abundantes en nuestra “historia de bronce”, para decir que lo de los sacrificios aztecas y la “nacionalización petrolera” eran intocables. Que todo debería seguir igual porque “era cultural” y poniéndose “más stalinistas que Stalin”; cuando en Brasil, Lula da Silva -comunista en el poder-, no había tenido problema doctrinario para cambiar a la también corrupta compañía monopólica del petróleo (PETROBRAS), abriéndola a la inversión y mercado internacional.

Por supuesto que explotar la resistencia al cambio en una población en su mayoría indolente y tradicionalista, fue de lo más sencillo, sobre todo cuando los operadores del presidente, metidos de lleno al control de los grupos económicos y políticos que tenían que intervenir en el cambio de leyes para la reformas, no prestaron atención a explicar y convencer a la población, respecto a las reformas históricas que se estaba empujando. Daban por entendido que “todo mundo” sabía de la modernización de las naciones orientales llamadas “Tigres del Pacífico” y quería la misma prosperidad para nuestro país, repitiendo aquí las recetas probadas. La realidad es que la mayoría de la gente, ni idea tenía y tiene sobre eso de la modernización, la innovación, el cambio y demás que hace la diferencia entre pobreza y prosperidad, humillación y respeto, fortaleza y debilidad de las naciones en la historia de la humanidad.

Los operadores políticos del presidente se mostraron eficientes para transformar las leyes y aplanar el campo para que aterrizaran las reformas. Cierto, con errores de visión, como el de evitar a la maestra Elba Esther Gordillo y no deshacerse del grupo de choque de los acelerados de la CNTE, suponiendo que les serían útiles, como siempre, para “espantar burgueses” y alivianarles de verdaderas oposiciones; les subestimaron; no les supieron tan colmilludos, exigentes, metidos en otros asuntos más sucios que la política y más complicados de manejar en el secretismo de drogas-guerrillas; esos “asalariados del gobierno” que cobran como maestros, tienen aislados, agredidos y aterrados a pobladores de varios Estados, sin que el gobierno sea capaz de proteger a los habitantes, puesto que lo que hace con los agresores es “invitarles a la mesa de negociación y diálogo”. Lo mismo que acaban de hacer con el majadero Donald Trump, según eso: “para defender a los mexicanos” de sus dichos, ofensas, amenazas y calumnias.

La gente no supo, entendió, ni hizo suyo, el tema de las reformas estructurales históricas; y cuando, en Los Pinos por fin se acordaron de involucrar a la población, le explicaron en los anuncios de la propaganda gubernamental que las reformas eran para: bajar las tarifas de la luz y el precio del gas; lo que popularmente se entendió como que PEMEX y la CFE iban a abaratar los energéticos para todos los mexicanos. Algo que para pronto incumplió el gobierno, dándole argumentos a quienes propagan sentimientos de malestar y animadversión a las reformas y a los reformadores.

Claro que enterar a tantos millones de personas sobre la complicada y nada cordial teoría de la modernización, tan identificada con el desprestigiado “neo liberalismo”, acelerador del ya de por sí majadero abismo entre los muchos pobres extremos y los pocos de insolente riqueza, era una tarea de lo más cuesta arriba; sobre todo cuando la enseñanza en las escuelas mexicanas parece alentar la idea de que “cualquier tiempo pasado fue mejor” y enseñar a conservar sin distingos, hasta lo que perjudica, según eso porque “es lo nuestro”. Una educación que premia el acatamiento, lo “bien portado” y la repetición, en lugar de alentar el cuestionamiento, la invención, la inquietud creativa y los valores de dignidad e igualdad que ponen a un país adelante.

Ahora entendemos que si los propagandistas del gobierno no fueron capaces, con todo el poder y recursos, de hacer una contra propaganda eficaz, para frenar a los propagandistas anti presidente, menos podían entender y enfrentar el reto de cambiar mentalidades de una población a la que parecen no entender, ni importarles. ¿Por qué van a perder el tiempo si aquí nada más hay de una sopa? Monopolio energético, monopolio político. No hay verdadera competencia.

Porque cuando “el pueblo decide”, por supuesto que es importante prestarle atención, destinarle talento y recursos para lograr conocimiento, aceptación, simpatía y lealtad. No es el caso en nuestro país.

Pero de todas formas, aunque la gente no decida, ni cuente, la caída de popularidad fortalece a los adversarios furiosos, algunos de ellos obsesionados noche y día, en encontrarle errores y golpearle para repetir, repetir, repetir que es regla de la propaganda. Eso complica la aceptación de los habitantes a las medidas de gobierno que de necesariamente se deben tomar y que por supuesto funcionan mejor con simpatía que con malestar o rabia popular. No es lo mismo actuar con una población aplaudidora o entusiasta que con una población ofendida, resentida, cargada a los negativos.

Difícil aceptar que los operadores políticos, de la noche a la mañana, hayan perdido sus saberes y habilidades de presión y control político. Mas fácil suponer que les tienen aplacados, por “ las condiciones internacionales” y “el mayor bien de la nación”, para facilitar de nuevo la supuesta “alternancia en el poder” que ya empieza a provocar profunda molestia entre mexicanos negados a que les impongan otra “decena trágica”, en lugar de perseverancia en el cambio.

¿Más Martha Sahagún de Fox? ¿Más Margarita de Calderón? ¡No inventen!