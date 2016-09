Home » Gente PV De fogones y marmitas Sabores del pasado, reminiscencias de la cocina de Colombia Sabores del pasado, reminiscencias de la cocina de Colombia

¡No cabe duda! Así como dicen que “Dinero llama dinero”, parece ser que “Biblioteca llama libro”. Acaba de encontrar alojamiento temporal en mi biblioteca un tomo por demás interesante sobre un tema por demás latente en una familia que hace mucho descubrió el placer de la buena mesa. EL ESTUCHE es el título original de una obra escrita por allá en 1878, en la ciudad de Bogotá (Estados Unidos de Colombia) “Sabores del pasado” es su nuevo nombre en su edición de 1999.

El libro en cuestión pertenece a nuestra hija Morena Pérez de Funes, ama de casa y madre de seis hijos, y que aún tiene tiempo para enseñar culinaria y gastronomía en un la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana de la ciudad de Guadalajara. Para enseñar es requisito “sin equa non” el investigar, y ella lo hace con placer y dedicación.

El Estuche

En sus páginas preliminares el libro original: EL ESTUCHE, advierte, “conocimientos útiles aplicados a la vida práctica, o sean 8000 recetas y hechos diversos, compilados por John Truth”.

Lo cierto es que el seudónimo de John Truth, (Juan Verdad) pertenecía a un caballero colombiano llamado Jerónimo Argáes.

En el prólogo se asienta: EL ESTUCHE, “es un libro curioso, de permanente interés, y variado en las noticias que abarca sobre temas prácticos para la salud, la industria y el ordenamiento familiar.”

Vale recordar que desde los primeros tiempos de la historia de la cocina, ésta se asoció siempre a la medicina y muchos alimentos y condimentos, hierbas y saborizantes se utilizaban indistintamente en los fogones y en los primigenios laboratorios de médicos y curanderos.

También vale mencionar que más o menos por aquellos años cuando salió a la luz pública EL ESTUCHE, apareció en México el primer libro de cocina NUEVO COCINERO MEXICANO, editado en París por Ch. Bouret, en 1888. (Una edición facsimilar habita en nuestra biblioteca, edición 1989).

Ambos libros de cocina; el colombiano y el mexicano coinciden en ciertos rasgos costumbristas de la época: ambos reúnen cerca de un 40 por ciento de sus recetas en dulces, postres, pasteles y confites. ¿Cómo es que se comía tanto dulce en aquellos tiempos?, la posible respuesta estaría en la producción de los conventos y monasterios, que a eso dedicaban el tiempo que les dejaba libre El Creador.

Don Jerónimo Argáes

¿Quién fue Don Jerónimo Argáes? Sin duda fue un hombre instruido. Originario de la ciudad de Nóvita del antiguo Estado soberano de Cauca, se crio en Medellín a donde asistió a sus primeras letras. Luego en Bogotá estudió jurisprudencia y en 1861 viajó a París en donde ingresó al Lycée Louis le Grand, para luego matricularse en la Universidad de Cambridge en donde hizo estudios de ingeniería.

A la medida de la época y a la usanza de Francia donde los hombres ilustrados fomentaron la cultura de la mesa, este inquieto colombiano fue capaz, no solo de convertirse en un amante de la buena mesa sino de oficiar como sacerdote supremo ante el altar de la diosa Gasterea. (Deidad de la gastronomía en la mitología griega).

A su regreso a Colombia ingresó a la Facultad de Medicina, en donde hizo “sólidos estudios en la materia”. No fue el señor Argáes un improvisado a la usanza moderna, cuando imberbes jovencitos recién salen de las aulas se autonombran CHEF, o como muchos encargados de cocina que por ese simple hecho circunstancial se creen merecedores del respeto de sus comensales.

“Pero, ¿Sí tiene y tenía cocina Bogotá? Claro que sí. Aunque desde siempre el suyo fue un fogón de tono menor. No hay que ponerle vanidad al caso. A diferencia de México, verbigracia, para que nos vayamos entendiendo, donde a la llegada del europeo y en la corte de Moctezuma “preparaban alrededor de trescientos platos, y mil más para la gente a su servicio, entre pavos, faisanes, cornejas, pichones o liebres, así como el “Tamalli”, muchas formas. (Según Bernal Díaz del Castillo, el muisca, en definición más genuina, se satisfacía apenas con el maíz, (aba), la “turma de tierra” o sea la papa en muchas variedades, la arracacha, la auyama, el tomate, los ollucos o los cubios, hibias y chuguas que también la quinua, cuyas semillas nutrientes las consumían con instintiva sabiduría en puches o gachas (mazamorra), tal como hacían con el maíz, sazonados con sal, ají y yerbas odoríferas”. (Lácydes Moreno Blanco- Panamericana Editorial- Colombia)

SABORES DEL PASADO

EL ESTUCHE fue tal vez el primer libro de cocina colombiano, que no de cocina colombiana. Al igual que EL NUEVO COCINERO MEXICANO no se refiere a la cocina mexicana exclusivamente. “El autor de esta paciente recopilación, (8000 recetas) fue Don Jerónimo Argáes, erudito y con grandes disciplinas científicas, su formación universitaria se estructuró en Europa, especialmente en Inglaterra.

“Para un espíritu despierto y sensible a los encantos de la mesa, como lo fue sin duda Don Jerónimo, estimulado además por la cultura de sus viajes, la monotonía del comer bogotano debió despertarlo hasta el extremo de empeñarse en una labor de pedagogía gastronómica”-

Personaje, este Don Jerónimo que nos recuerda a nuestro José Fuentes Mares, insigne literato, historiógrafo, gastrónomo y gourmand de manteles largos, quien con su NUEVA GUÍA DE DESCARRIADOS (Joaquín Mortiz 1977) nos sorprende con un tema tan suculento como el arte de comer y beber, que aborda con fino humor pocas veces igualado. Nuestro Fuentes Mares, a diferencia de la propiedad de Don Jerónimo, escribió con un humor festivo, irónico y rebosante de creatividad.

En el libro de Fuentes Mares se cuela una “advertencia”: En su geografía del hambre asegura Josué de Castro que dos terceras partes de la humanidad padecen desnutrición, y la prensa diaria informa que diez millones de mexicanos no han comido carne en su vida. Ambos hechos bastarían a juicio de varios derrotistas para concluir que un libro como éste no debiera de escribirse, si bien otros pensamos que tales miserias los justifican plenamente”

“Supe hace años de un pobre hombre que murió de hambre con un libro de alta cocina en sus manos, y por mi parte, si he de morir de sed en algún lugar del globo, querría dedicar mis últimos minutos a la lectura de algunas páginas sobre los mejores vinos del mundo. Natural y humana me parece tal conducta, no leer sobre hambrunas cuando tengo el estómago vacío, y menos todavía soñar con un vaso de leche de camella si estoy a punto de morir de sed en el desierto”.

Al fin y al cabo es la misma ideología la de Don Jerónimo y la de Don José Fuentes Mares, pues cuando salió a la luz EL ESTUCHE en Bogotá poca gente sabía comer al igual que sucede en México, pero no por ello debemos de dejar de pensar en el eximio placer de la mesa.

Mismo Don Jerónimo anota: “Claro que ese propósito apenas logró trascender en ciertos niveles de la sociedad de entonces, pues aún perduran en el orden alimentario muchos de los hábitos torcidos, los que, precisamente, tanto desconcertaron a cronistas y viajeros que nos visitaron, especialmente durante el siglo XIX”.

¿Qué comían los habitantes nativos de esas tierras antes de la conquista?

“…y como el conquistador llegó arrasando, las crónicas son esquivas en presentarnos un relato más minucioso y exacto sobre las costumbres cotidianas de aquella civilización, esquilmada, por lo demás, en poco tiempo. Pero por ciertas noticias que de los coetáneos ha quedado establecido que la comida del altiplano cibcha obedecía a una clara inspiración naturista”.

¿Alguna diferencia con nuestros antepasados indígenas del altiplano mexicano?, la vocación fue la misma: comer lo que la tierra les daba. ¿La base? El maíz, el fríjol, la calabaza y el chile. Ya desde entonces no se comía carne.

En la actual Colombia se dice: “Allí, junto al bohío de cónica techumbre pajiza y en cuclillas, mientras el sol se apagaba en un infinito y sobrecogedor silencio, en compañía de la hembra laboriosa y la prole, el indígena quizá aguzaba los dientes y daba buena cuenta de la confusa mazamorra, condimentada simplemente con el iracundo ají y la sal de Zipaquirá. Es posible que en esa constelación de los farináceos entrasen el sucuy, e chihika, o sea el nervioso cuy, y el ágil venado, perdidos en los bosques circundantes y que la víspera debieron andar muy confiados por aquellas frondas”.

“Además de las bebidas elaboradas con el maíz y la quinua, tan usuales en las tierras recién descubiertas e incorporadas a la civilización de Occidente, aquellos buenos muiscas se nutrían y sosegaban a trechos el clamor de la sed con las prodigiosas frutas. La chirimoya, de pulpa más delicada que la del anón, piel femenina por su finura; la papaya de ternísima carne; la perfumada curuba, netamente andina y casi exclusiva de Colombia; la pitahaya o pitaje, de vengativa presencia si se abusa de ella; el ananás con que se le conoce en guaraní y nosotros bajo el nombre de piña, descocada en el aroma y efusiva en su dulzor cuando concede esa gracia; el níspero, la guanábana de femenil y conturbadora forma; la guayaba, el mamey y el capulí, entre tantos y tantos prodigiosos vegetales”.

Es fascinante la semejanza con nuestros paisajes comestibles; el inventario de frutas me remonta a mi natal Tequila donde en su barranca que desciende desde las postrimerías del pueblo hasta las profundidades por donde serpentea el río Santiago, nos regala con la cornucopia que también se encuentra en las comarcas de los indios muiscas. Y si allá se preparaban sus bebidas con maíz y quinua, nuestros indios de Oaxaca lo siguen haciendo con maíz y cacao y los Huicholes, Coras, Tepehuanos y Tarahumaras, beben su tesguino.

CONTINUARÁ…

