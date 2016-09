Otra idea más; el P.N., perdón, nuestro ilustrísimo y bien ponderado Presidente de la vejada República Mexicana; invitó, a ese candidato a la presidencia de los Estados Unidos Norteamericanos, el D.T, perdón Donald Trump, como premio por haber insultado a todos los mexicanos… ¡Seguramente con el dinero de sus bolsillos!, ya que después de haber autorizado la Ley Anticorrupción, como todo buen ciudadano, será incapaz de tomar ese cuantioso gasto de las arcas presidenciales… ¡Para ésa indeseable visita inesperada!…

Sin embargo, me pregunto: ¿Por qué no donó al pueblo hambriento el monto correspondiente a ese viaje para crear más fuentes de trabajo, sobre todo para nuestros jóvenes que sin ingresos seguros, tienen que trabajar en las calles, como limpiavidrios o cirqueros?…

¿Por qué si él tiene tanto dinero de sobra, mejor no lo donó para aquellos chicos, que por falta de estudios no pueden conseguir empleo digno y seguro; llegando a ser una carnada fácil para esas personas sin escrúpulos que los utilizan como donadores de órganos u objetos sexuales, o simplemente, para ser empleados de narcotraficantes?…

No estoy de acuerdo en que se les dé el dinero; más cuando recuerdo ese sabio proverbio chino que dice: “Da un pez a un hombre, y comerá un día… ¡Enséñalo a pescar, y comerá el resto de sus días!…”

Y… Hablando de chinos… ¿Por qué en lugar de darle trabajo a los extranjeros, nuestros Astutos Empresarios, sobre todo los nuevos dueños de IZZI, y de… Teléfonos de “México” en lugar de traer aparatos de procedencia china, no se les dan la oportunidad a los jóvenes que deambulan por las calles, que aunque no pudieron estudiar…. ¡Son poseedores de un gran ingenio y hasta capaces de competir y superarlos, haciendo esos aparatos sin ciencia alguna, manualmente!

Si el magnate, Donald Trump, que con sus aparentes… “$4,500 Billones de dólares”, 3 matrimonios (de seguro sus esposas se casaron sólo por amor, por eso sus divorcios no le costaron nada), y 7 hermosos hijos, que son autosuficientes…, no ha logrado ser feliz, ni exitoso en su vida sentimental, creo que con esa ideología racista y discriminatoria, no es el indicado para ocupar el cargo de mandatario de su país, ya que, si no supo dirigir sabiamente a su familia… ¡Mucho menos, podrá gobernar a su patria!… Porque… ¡Quien no sabe respetar a sus semejantes, ni a sí mismo, de seguro la llevará al caos!

Ese ser aberrante, que en su soberbia desmedida, en lugar de una disculpa para con mi grandiosa raza de bronce y mi México querido, le dice a su intonso anfitrión que si él llega a la presidencia… ¡Los mexicanos tendrán que pagar por la construcción del muro!

¿Le habrán vendido toda la frontera al poderoso magnate?… ¿Será Trump, el acreedor de la nueva deuda de “México” ?… ¿Por qué si ya estaba saldada nuestra deuda nacional, tuvimos que pedir más préstamos?…

Un gran amigo al que quiero mucho, le tengo gran respeto y admiración por sus logros vividos Hipólito Fernández, expresó lo siguiente:

“¡El muro ya está construido!, está hecho a base de indiferencia, intolerancia de unos a los otros, de racismo, clasismo, analfabetismo funcional… El muro ya está construido y no precisamente en la frontera del norte, lo hemos construido dentro de nuestro país, todos con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compasión, con nuestra ambición mal entendida. Nos rasgamos las vestiduras al unísono ante un ser tan lamentable como Trump”.

¡Qué palabras tan conmovedoras y sabias!: “El muro ya está construido”…

Hay tres cosas en la vida que jamás podrás ocultar:

El dinero (más cuando eres nuevo rico y educado sin bases cívicas, morales y sin respeto familiar) El amor (que por egoísmo, se ha confundido con el sexo desenfrenado, o el deseo carnal irresponsable) El dolor (gracias a Dios he tenido la oportunidad de verle y sentirle de cerca; suelo ver ese dolor carnal en mis divinos ángeles terrenales cancerosos y en otras ocasiones más… sin embargo, ese dolor no es nada comparable con el del alma, del que sufren esos seres inocentes al ser violados, mancillados, despreciados y vejados cuando les destruyen su inocencia o dignidad)

Me embarga la tristeza, al palpar la verdad en las palabras de mi buen amigo, y me siento culpable, porque he construido parte de ese vergonzoso muro con mi egoísmo, mi intolerancia, mi indiferencia; con la falta de amor para con mi adorado País y mi maravillosa gente digna de toda admiración y respeto; por mi flojera al no seguir escribiendo, ¡lo que me grita mi consciencia!Y tú… ¿eres también responsable?… ¡Que Dios nos proteja ante las consecuencias de esa VISITA INESPERADA!…

Cariñosamente Ana I.