Cómo hacer un cambio de imagen en minutos

¿Eres una persona tradicional a la que le da miedo hacer cambios? Pasan los años y tienes el mismo look, la misma ropa, corte de cabello, tu calzado es casi idéntico y no hay variedad de color en tu guardarropa, es más ¡casi no inviertes en actualizar tu clóset!

Bienvenido nuevamente a “cualidades exquisitas” un espacio donde aprenderás por qué cuidar nuestra imagen es fundamental.

Se dice que “el éxito está fuera de la zona de confort”; hacer un cambio de imagen puede ser un gran paso para salir de esa zona. No es forzosamente hacer algo drástico, como consultora de imagen estoy a favor de los cambios de imagen de manera integral; siempre respeta tu esencia, de lo contrario te sentirás como otra persona, ¡te sentirás como alguien disfrazado!

Los cambios siempre son buenos, es una forma de dejar atrás cosas, renovarse, iniciar llenos de energía y buena vibra: En esta ocasión compartiré contigo 4 cosas que puedes hacer para lograr un cambio de imagen en solo unos minutos.

1.- Cortar el cabello: Como mujer si tienes el cabello largo y lo cortas de melena o lo dejas “cortito”, esto sin lugar a dudas provocará un cambio de imagen en sólo minutos; lo mismo sucede al usar flequillo, o lo que en su momento se puso de tendencia: rapase el cabello de un lado. En el caso de los hombres cortar el cabello, barba o el bigote provoca el mismo efecto, quizá te uniste a la tendencia de man bun y para hacer un cambio de imagen radical te puedes rapar, dejar de usar barba y bigote.

2.- Cambiar el color del cabello: Aplicar un tono opuesto o un color intenso ocasionará un cambio de imagen drástico.

3.- Los lentes: Usar anteojos se relaciona con personas “intelectuales”, en la actualidad la forma y el color de los mismos van muy de la mano con un estilo hipster, puedes usar lentes para dar ese cambio de imagen en minutos, no es necesaria la graduación, solo es el uso del armazón; así mismo, si eres una persona que tiene muchos años usando lentes, dejar de usar puede ser un cambio de imagen radical, en caso de ser posible puede ser a través de lentes de contacto o quizá se que requiere un poco más de tiempo al estar de por medio una micro cirugía.

4.- La ropa: “El estilo es la manera de decir quién eres sin palabras”, esto es que la ropa siempre envía mensajes. Está comprobando que la persona que cuida su apariencia tiene mayores probabilidades de lograr el éxito, se relaciona con personas positivas, confiables, preparadas. Siempre lo he comentado en mi blog que no se trata de usar marcas, el secreto para que una persona se vea bien es: vestir la ropa que más te favorece en todos los contextos, para lograr objetivos personales y profesionales.

“No hay personas feas, solo mal arregladas”; hacer cambios en la forma de vestir, definitivamente genera un cambio de imagen en minutos.

Para finalizar

En el caso de las mujeres tenemos el uso del maquillaje, y para damas y caballeros algo que lleva un poquito más tiempo por ser un tratamiento, es el arreglo de los dientes, como es el faltante de piezas, manchas, dientes chuecos y otros detallitos que afectan para no tener una sonrisa perfecta, que al momento de arreglar, en automático se proyecta un cambio de imagen.

Lo más importante para logar el éxito en un cambio de imagen es ¡conocerte! Vemos tendencias, pero que quizá no te favorece en nada a tu tipología de cuerpo o tu armonía de color, dicha tendencia no aporta nada en tu vida personal, mucho menos en el medio profesional en el que te desenvuelves.

Te invito a reflexionar sobre tu imagen, si tienes muchos años igual, realiza un pequeño pero gran cambio de imagen con alguno de estos tips.

Te espero en el siguiente tema de “Cualidades exquisitas”, sonríe.

