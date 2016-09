Home » Gente PV Empresa Familia Cuando se trata de fraude, ¿qué es mejor, la confianza o el control? Cuando se trata de fraude, ¿qué es mejor, la confianza o el control?

La confianza ciega y los lazos familiares no protegen al negocio, de hecho el exceso de confianza es la principal causa de fraude en la empresa familiar.

El dicho “la sangre es más espesa que el agua” sugiere que los lazos familiares son los más fuertes, sin embargo, ¿es verdadero ese concepto en el mundo oscuro del fraude? Los fraudes siempre han existido —incluso en los círculos más cercanos al núcleo familiar— y los procesos de control no son infalibles, por lo tanto hay que estar siempre atentos para detectar cualquier síntoma de este mal. En el caso de las empresas familiares, el dolor que experimentan los directores o fundadores al enterarse del fraude es peor, ya que además del desfalco, se dañan las relaciones con el pariente que cometió la falta o incluso con toda la familia.

Estos son algunos factores que aumentan el riesgo de fraude en la empresa familiar:

Confianza a ciegas. Toda empresa exitosa sabe que confiar en sus empleados es una pieza fundamental para alcanzar sus objetivos, sin embargo, debe establecer controles adecuados para que la confianza en sus colaboradores no juegue en su contra.

Manejo de información y recursos. Las empresas familiares suelen tener un mayor riesgo de fraude porque sus controles sobre los activos y los datos son insuficientes. Además, el acceso descontrolado a documentos, datos y dinero de la empresa abre la puerta a los colaboradores de confianza y familiares a cometer cualquier tipo de fraude.

Personal no calificado. Es común que aunque no estén plenamente cualificados, los familiares ocupen puestos de gestión dentro de la empresa, esto aumenta el riesgo de fraude porque, al ver su bajo rendimiento y sentir la necesidad de mejorar los resultados financieros de su departamento, las personas podrían cometer fraude con tal de cumplir con las expectativas.

Derecho de familia. Muchas veces las personas creen erróneamente que tienen ciertos privilegios por ser parte de la familia empresaria u ocupar un puesto directivo. Esto puede derivar en abuso de gastos personales, irregularidades de nómina o cualquier otro robo de activos.

Mala aplicación de las reglas. Las políticas y procedimientos son fundamentales para la prevención del fraude en cualquier negocio, cuando los familiares no los adoptan o los aplican de manera incoherente, se crea una atmósfera de disparidad o desobediencia que empuja a los empleados a cometer fraude.

Estas son los mitos más comunes acerca del fraude en la empresa familiar:

Sólo se presenta en negocios grandes; rara vez se sufre en un ambiente de cordialidad y armonía como el de las empresas familiares.

Los fraudes son inevitables y los cometen personas con necesidades económicas, de baja preparación profesional y sin valores morales. En mi experiencia, los fraudes más cuantiosos los cometen las personas más preparadas, de mayor confianza, con los puestos más altos en la estructura de la empresa y generalmente son familiares o gente muy cercana al dueño.

Con tantos avances tecnológicos, cada vez es más difícil realizar fraude.

El fraude requiere la participación de varias personas, por lo que no es fácil que llegue a suceder en una empresa familiar, ya que implicaría la asociación de varios familiares. En realidad, cuando los sistemas de control no son lo suficientemente estrictos, el pequeño abuso esporádico por parte de algún miembro del núcleo familiar se va haciendo cada vez más frecuente y por montos de mayor importancia.

Prevén el fraude estableciendo controles

¿Qué debe hacer un negocio familiar para evitar fraude? primero, la prevención. Los fundadores suelen pensar que los miembros de su familia no van a cometer ningún tipo de abuso, sin embargo las estadísticas demuestran lo contrario, por eso contar con una estrategia de prevención debe ser una prioridad si se quiere proteger a la empresa de la ruina financiera. Prevenir un fraude es mucho más fácil y rentable que investigarlo o recuperarse de el. Incluso cuando el ladrón es un miembro de la familia, la probabilidad de recuperación de fondos robados sigue siendo baja. Por ejemplo, en las empresas familiares medianas se recupera menos del 25% de los productos del fraude y la investigación de este proceso tiene costos significativos.

El incremento de las operaciones de una empresa familiar hace más complicado detectar el fraude. Establecer parámetros de los resultados que se espera obtener de cada operación en un plazo determinado permite detectar oportunamente cualquier desviación. El fraude puede originarse al interior de la empresa o al realizar una operación con un agente externo como los clientes o proveedores, principalmente los de servicios ya que es más difícil seguirle la huella al fraude.

Control y procesos internos

El uso adecuado de la información que se genera a través de los procesos internos de control facilita monitorear y detectar cualquier desviación intencional. No controlar ni analizar adecuadamente esta información aumenta el riesgo de fraude así como el monto y su frecuencia. No darle importancia a estos procesos de control y al cumplimiento de resultados esperados se paga muy caro, y generalmente cuando se conoce, el daño ya es irreparable, en ocasiones incluso termina con la unión familiar.

El objetivo primordial cuando se crea una empresa familiar es buscar la unión y la armonía. Este principio debe mantenerse a través de controles internos contables y de sistemas de supervisión efectuados por personal distinto al que inicia, procesa y termina una actividad dentro de la empresa (la regla de oro de los sistemas de control interno es que nadie inicie y termine una misma operación sin haber estado sujeto a una segregación de funciones y a una supervisión estricta sobre cada proceso administrativo y operativo). Hay que tener siempre en cuenta que mayor confianza debe implicar también un mayor control.

Cuando el liderazgo, la propiedad y la responsabilidad moral se comparten entre varios socios miembros de un mismo núcleo familiar, mantener y supervisar cuidadosamente los procesos de control interno contable es sumamente importante y es el punto sólido de las relaciones entre socios familiares.

El que determinados socios o funcionarios tengan gran poder de decisión dentro de la empresa familiar, facilita que giren instrucciones que no han sido debidamente analizadas por los niveles ejecutivos y se realicen operaciones que no proporcionan ningún valor a los resultados y solo absorben recursos. Por ello, es importante supervisar periódicamente cada área productiva y su logro de resultados en relación con los recursos disponibles. Cuando existen varios socios, no se puede subestimar la comprobación de que las instrucciones que se dictan se lleven a cabo de forma precisa, esto ayuda a detectar cualquier desviación y corregirla para asegurarnos de que no volverá a repetirse, si vuelve a suceder debe tratarse como una situación sumamente delicada.

Informar ante todo

En ocasiones, cuando el fraude se descubre, trata de ocultarse al resto de la empresa para no crear la sensación de que se carece de control o capacidad de supervisión por parte de la administración. Todas las desviaciones al control interno que se vayan conociendo dentro del desarrollo de periodos de operación previamente definidos, deben ser informadas, sus causas y efectos ampliamente analizados, y tienen que establecerse medidas correctivas para evitar que se repitan. Esto requiere de mucha disciplina, pero es fundamental. Una empresa que no da importancia a sus controles internos y que no los mejora continuamente, no puede garantizar su permanencia por varias generaciones.

La implementación de controles internos adecuados en una empresa familiar puede ser un asunto delicado; todos los negocios son tan únicos como cada familia y su dinámica. Por lo tanto es de vital importancia que el líder de familia apoye el proyecto, tenga una evaluación del riesgo de fraude e implemente los controles internos recomendados. Las personas de confianza no tendrán problema con los controles adecuados, en realidad estos pueden ayudar a construir la confianza, lo que permitirá que todos los empleados estén más seguros de que los registros son precisos y de que la posibilidad de fraude es mínima.

Cuida la interacción del personal

Cuando el líder comparte con otros miembros de la familia la responsabilidad de conservar la unión y armonía, estos a su vez confían que el nombre de la familia está ganando un prestigio importante para las nuevas generaciones, y que al momento de su retiro, el líder no requerirá, ni dependerá de los recursos que la empresa genere a través de sus resultados. Así es como el líder adquiere la obligación moral de contar con recursos suficientes para cubrir sus necesidades económicas al momento de su retiro, para permitir que su sucesor y las siguientes generaciones tomen sus propias decisiones y riesgos sin tener que soportar la supervisión formal de un líder retirado. Por su parte, el nuevo líder deberá prepararse para que al momento de su retiro existan también las condiciones para enfrentar su propia sucesión y no necesite soporte económico para la posteridad.

Sin embargo, algunas familias desarrollan la creencia de que la empresa tiene la obligación de cubrir todas las necesidades económicas del líder, incluso si no guardan relación con las actividades productivas del negocio (gastos personales como las colegiaturas de sus hijos, autos, accesorios lujosos, viajes, seguros, seguros inmobiliarios); esto causa malestar a los socios o funcionarios de la empresa que lo consideran un acto abusivo e irresponsable que afecta el cumplimiento de los objetivos, la medición de su esfuerzo y, en consecuencia, su remuneración. Esta situación crea un ambiente en el que otros empleados se sienten agredidos por no tener acceso a los mismos beneficios y buscarán obtenerlos, aún a espaldas de la dirección.

Diferencias

Otro factor que puede desencadenar dificultades para el desarrollo profesional del personal es la diferencia de capacidades económicas entre los funcionarios y los miembros del núcleo familiar. Cuando los colaboradores conviven estrechamente con los familiares se crean necesidades o se despiertan envidias de estilos de vida u objetos que no conocían y en realidad no habían necesitado —tener determinados modelos de auto, ropa y accesorios de alguna marca o visitar lugares lujosos— pero que les brindan un estatus que los hace sentirse más seguros y aceptados en el medio profesional y social en el que se desenvuelven. Por ello, es recomendable no mantener relaciones demasiado estrechas entre los empleados y los miembros del núcleo familiar, no porque no sean iguales o porque no se puedan llegar a establecer relaciones personales beneficiosas, sino porque obliga a vigilar que las necesidades económicas de los familiares se mantengan dentro del rango que les permite su ingreso en la empresa. El malestar que esto genera no es nada sano para el desarrollo de las empresas familiares, por lo que se debe estar atento a los primeros indicios para tomar medidas lo antes posible y en los mejores términos para ambas partes.

Desgraciadamente, algunos de los peores casos de fraude que he visto han sido perpetrados por miembros de la familia o por los colaboradores de más cercanos y de mayor confianza. Independientemente de quien cometa el fraude, lo importante es establecer controles internos para evitarlo. Expertos en auditoría interna ―especialmente en auditoria forense― pueden ayudar a desarrollar controles diseñados específicamente para prevenir el fraude. Los buenos controles son un gran negocio porque protegen a los empleados, a la familia y, sobre todo, a la empresa. Eliminemos de nuestro vocabulario la expresión “No nos va a pasar a nosotros. Somos familia”.