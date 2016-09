Home » Gente PV Nostalgia del mundo “verdadero” Nostalgia del mundo “verdadero”

A veces sí me siento como un pescado, no crean. Pescado por estar en una red de la que no puedes escaparte. Y así en sentido figurado estamos todos: En la red… Social. Pues bueno.

Llegando a niveles de inmadurez nunca vistos hasta el momento. Los de 15 actúan como tales, normal. Los de 50 también actúan como de 15. Eso ya es más preocupante. Ahora cuando alguien se enoja o simplemente tiene un día de estos extraños te borra o te bloquea del “face”. ¡Wow!

Pero dónde están los tiempos en los que la gente nos sentábamos a hablar con un café en las manos y nos decíamos de todo. Lo bueno y lo malo. Lo que nos enfadaba, las verdades, así, unas tras otras. ¡Anda que no he tenido yo algunas de esas con mis mejores amigas! y al final casi siempre te quedabas con una paz interior estupenda, como sintiendo que habías cumplido con el deber de amigas verdaderas.

Ahora el café es virtual, la amistad es virtual y la valentía debe serlo también, porque es más sencillo dar una tecla y eliminarte. Qué pena de generación somos…

Y a la nuestra le ha llegado de rebote todo, quizás por eso lo hacemos aun peor. Pero veo a mucha gente más joven que son hijos naturales de lo digital, y veo con asombro que el producto de todo esto es que cada vez hay más cabezas huecas.

El número de niñas y niños que son solo postureo es increíble.

Voy al gimnasio y veo a gente que solo se hace fotos frente al espejo. ¿Adelgazará eso y no lo sé? Sería estupendo si así fuera, pero me temo que lo importante para ellos no es ir a hacer ejercicio, ni estar sanos, es solo subir la foto a LA RED que toque, y poner cara de bobo/a, boca de bobo/a, y postura de bobo/a.

Y esta canción se repite en el Gym, en la calle, en el café, en el bus y hasta el infinito y más allá.

Sí, veo muchos, muchos entes vacíos…Los cazafantasmas van a tener un regreso glorioso.

¿Seríamos igual si hubiéramos nacido ahora o hace poquito? Pues imagino que sí, porque no habría otra forma de relacionarnos, y tendríamos que entrar en esta rueda si no queríamos estar fuera de todo.

Doy gracias porque nacimos a caballo de dos mundos y aun hemos podido conservar algo del anterior. Del mundo de papel, ese que adoro. Con libros con forma de libro y olor a libro. El mundo de la gente real, de amigos verdaderos a los que gritar y besar. Del café con olor a café. Del mundo en el que tener 5 amigos y no 5000. De los discos que giraban y te hipnotizaban. De las películas que se veían en el cine o en la tele y no en el teléfono. Ese mundo en el que para quedar hacíamos una ronda de llamadas y cuando salías de casa estabas ilocalizable. Aquel mundo lejano en el que te llegaba un correo a la computadora y tenías el permiso de contestarlo al día siguiente al llegar a tu oficina, sin la sensación de ir siempre tarde.

Aquellos felices días en los que podías estar solo de verdad. ¡Bendita incomunicación y Bendito silencio¡ Algunos nunca sabrán lo que es ese vacío maravilloso. Al menos algunos podemos recordarlo.