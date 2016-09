Home » Local Ciudad El Atlas es parte del ADN de Guadalajara y del estado. El Atlas es parte del ADN de Guadalajara y del estado.

Eugenio Ruiz Orozco.

En entrevista el ex presidente del club Atlas y ex multifuncionario público de Jalisco opina que los jóvenes confían en el Atlas porque el Atlas confía en ellos.

.

Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

.

Gran conversador y con una larga trayectoria en el servicio público, el actual presidente del club deportivo Atlas, Eugenio Ruiz Orozco, ofrecerá hoy a las 19 horas en el hotel Hyatt Ziva una conferencia titulada “Los cien años del Atlas”, a propósito del club, del futbol y de la política nos concedió una entrevista previa.

.

¿Cómo llega el Atlas a su centenario?

Hay que recordar que fue el 15 de agosto de 1916 cuando se fundó el Club Atlas por parte de un grupo de jóvenes que habían estudiado en Europa y que regresaron a Guadalajara a fundar ese equipo.

En su centenario el Atlas está sano en todos los órdenes hace poco lo tuvimos que vender, quedó en buenas manos a un grupo de medios de comunicación que ha sabido responder a sus tiempos, sin falsa vanidad hay Atlas para los próximos cien años.

.

¿A qué se comprometieron los nuevos dueños y cómo los ve?

Los nuevos propietarios del Atlas se comprometieron a ser campeones, cuando fui presidente del club le pregunté a Pavel Pardo, un gran jugador surgido del Atlas, qué hace falta para ser campeón, me dijo: en primer lugar mucho dinero para armar un buen equipo, con siete canteranos de primera calidad y cuatro extranjeros muy buenos; un muy buen entrenador que genere condiciones en el grupo para pensar en el éxito; buenas relaciones con la Federación Mexicana de Futbol; no pelearse con los árbitros y finalmente… suerte, que también cuenta.

Tienen tres fortalezas: son económicamente muy solventes, quieren hacer bien las cosas y el propietario es un hombre con éxito, que cuando adquirió el equipo lo hizo pensando en términos de grandeza.

Lo ideal es que el título llegara en el centenario pero nosotros tenemos una bendición, la mejor afición del país y puede ser que del mundo: la fiel. Nuestra lealtad es proverbial, nuestra paciencia también, y somos una institución que se renueva permanentemente.

Me decían el día que el Atlas gane un título va a dejar de ser la ilusión, no lo creo, el día que ganemos seguiremos generando nuevas ilusiones.

.

¿A qué atribuye esa lealtad a pesar de que sus resultados deportivos no han sido los esperados?

Precisamente a que el Atlas es ilusión, es esperanza, el Atlas está lleno de jóvenes, la mayor cantidad de aficionados son jóvenes; por un lado la familia, somos un club con raíces familiares muy fuertes, hay un tema de tradición, el Atlas tiene una raigambre fuertísima en la cultura tapatía.

Y el Atlas es un equipo que siempre ha hecho bien futbol, se dice que para el aficionado del Atlas eso es muy importante: que el equipo haga buen futbol, sí creo que en los jóvenes hay un gusto, una ilusión, una esperanza de verlo campeón. La grandeza del Atlas es su gente.

.

¿Y la fidelidad de los jóvenes a qué se debe?

Los jóvenes le creen al Atlas porque el Atlas le cree a los jóvenes, este es un equipo que por años ha confiado en su cantera, es un productor de jugadores en el escenario nacional, muchos de los mejores jugadores del futbol mexicano han salido de la cantera del Atlas.

En la época de Lavolpe había 7 u 8 jugadores que eran parte de la selección nacional.

Además este equipo es un estilo de jugar futbol, una forma de hacer de este deporte que es espectáculo algo que agrade, es un equipo que le apuesta mucho al juego bonito, un equipo lleno de pasión y de emotividad, no se puede hablar del equipo en frío hay un contenido emotivo muy importante.

.

¿Qué representa el Atlas en la vida del estado?

El Atlas tiene cosas muy importantes para la vida de Guadalajara y del estado, es parte de su ADN, no es tan solo un equipo de futbol es una visión de la realidad, es un compromiso con la sociedad, es un club y una escuela donde se fomentan los valores y por ello tiene un lugar importante.

Hay que reconocer la larga trayectoria no solo del equipo sino la mejor de las aficiones del país, la connotación de los aficionados del Atlas es la lealtad.

Nosotros representamos un segmento de la sociedad que comprende los distintos estratos, somos clubes, familia, cultura y deporte que es nuestro lema que sí tiene un espacio físico dónde arraigarse, ahí aprendemos a convivir, a respetar, a relacionarnos, a comunicarnos, a querernos y eso es una escuela de civilidad y no hay otro club que lo tenga en el país.

.

– SOBRE POLITICA –

¿Qué satisfacciones le ha dejado el servicio público?

Todas, si hay algo que realmente gratificante es el servicio a la comunidad. La política es una actividad noble pero sin duda que lo que se haga en función del servicio de los demás es fundamental, para mí ha sido mi vocación y me fue muy bien creo que lo único que puedo es agradecer a la sociedad las oportunidades que me dio.

.

¿Cómo ve al actual gobierno del estado?

Bien, con sus altibajos porque además la sociedad es distinta, la política cambió, los medios de comunicación juegan un papel mucho más determinante que antes, y aunque hay más recursos las necesidades son crecientes.

.

¿Cómo observa al Movimiento Ciudadano y a Enrique Alfaro?

Conozco a Enrique desde hace muchos años, su formación original es priista, el dejó el partido por razones personales, es un hombre inteligente, formado, con capacidad, creo que a veces el cansancio de la sociedad ante la insatisfacción de sus aspiraciones crea condiciones que pueden propiciar la alternancia pero esto está empezando.

El Movimiento Ciudadano es un ejercicio novedoso pero si el PRI se revisa y hace lo que debe hacer será una buena alternativa.

Lo que tenemos que buscar son las mejores alternativas para que el prestigio de nuestros militantes sea el punto de apoyo para las elecciones, no podemos depender de lo que pasó pero el futuro está en lo que seamos capaces de construir.

.

¿Al día de hoy a quien observa con potencial para competir con Alfaro?

Al menos está Arturo Zamora que es una persona que reúne condiciones, cualidades y que puede ser un candidato competitivo, hay algunos otros que podrán aspirar, pero el mayor perfil es el del senador Zamora. También están Paco Ayón, Miguel Castro quienes se pueden desarrollar

.

¿A nivel federal que observa para el 2018?

Hoy hubo cambios en el gabinete presidencial, no sabemos si el señor Videgaray fue relevado porque va a ser candidato al estado de México o no, la incorporación de Miranda al gabinete tiene una lectura en la que aparentemente Osorio saca la cabeza; Meade a Hacienda tiene una doble lectura fortalecer sus relaciones de poder o cerrar el ejercicio, pero lo único claro es que se están moviendo las aguas.

.

¿Cómo ve al gobierno de Peña Nieto?

Esto es como las corridas de toros, hasta que cierran la plaza hay resultados. Su aceptación no es buena, las reformas son buenas pero no han aterrizado totalmente. Incidentes como el del señor Trump lastiman a los mexicanos porque los pueblos tienen un sentido de nacionalismo y de sentido de pertenencia. Habemos muchos priistas que no vemos esa decisión con tranquilidad, pudo haber tenido razones que no conocemos.

.

¿Considera que la tercera es la vencida para López Obrador?

No, ni creo ni quiero. Cuando la obsesión se vuelve el motor de tu vida tu cabeza no está bien, no se puede pensar que las cosas tienen que ser porque tú las decides, me preocuparía que una personalidad como esa llegue a poner en riesgo un montón de relaciones. Esta es una sociedad con muchos conflictos, los problemas del desarrollo compartido no están resueltos pueden producirse efectos no deseados y la desestabilización estaría cerca. Existe y es un riesgo.

Este país está dividido, donde hay niveles de marginación más altos ese discurso es atractivo no en el Norte donde el discurso tiene menos aceptación, pero en las comunidades donde no se ha logrado resolver la pobreza claro que le apuestan.

.

¿Cuál es su opinión de Margarita Zavala?

Me parece el mismo caso de López Obrador nomás que al revés. Para ella es una obsesión, ella dice si mi marido ya fue porqué yo no, es una copia de la familia Clinton. No tengo nada contra las mujeres pero no puede ser por una obsesión, ella nunca ha ejercido el poder, es un tema más voluntarista que de experiencia; quiero un presidente que resuelva los problemas del país y no basta con que quiera ser presidente o presidenta.