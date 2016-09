Home » Jalisco Infraestructura hospitalaria, ausente en la Ley de Salud. Infraestructura hospitalaria, ausente en la Ley de Salud.

Esta es una de las principales conclusiones del ejercicio de análisis y propuestas.

Luis Fermín Anaya Medina

Guadalajara, Jalisco.

Es necesario que el sistema de salud de Jalisco sea articulado para aprovechar la infraestructura hospitalaria con que se cuenta y generar la que al día de hoy hace falta, así como incluirla en la ley en la materia, expuso la diputada Consuelo Robles Sierra, luego de la realización de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, denominada “Infraestructura Hospitalaria”.

La presidenta de esta comisión legislativa señaló esta como una de las principales conclusiones del ejercicio de análisis y propuestas, luego de que convocó a representantes de los servicios médicos municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de la Secretaría de Salud Jalisco, de los Hospitales Civiles de Guadalajara, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otros.

Durante las mesas de trabajo que organiza la Comisión de Salud, como trabajo previo a la formulación de una iniciativa para hacer una reforma integral a la Ley de Salud del Estado, una constante ha sido la falta de coordinación entre las distintas dependencias públicas, organismos y sector privado en la materia. En cuando a la infraestructura hospitalaria el análisis lamentablemente no es diferente.

“No nos hemos interesado en generar un sistema de salud articulado: qué tienen que hacer los servicios médicos municipales de salud y qué tienen que hacer los centros de salud. Debemos poner los recursos materiales y humanos donde realmente se necesitan, es una reingeniería real la que se requiere”.

La legisladora agregó que los centros de salud no tienen mantenimiento y que es tarea de las diferentes autoridades garantizar una buena infraestructura a donde deben llegar los distintos pacientes para recibir atención médica de calidad.

“Actualmente la ley no incluye un capítulo que hable de este tema, sin embargo, la ONU señala que los ciudadanos deben tener accesibilidad a un hospital con instalaciones dignas, modernas, de calidad y eso no lo encontramos; falta de mantenimiento preventivo”, expuso la legisladora, quien lamentó que no hay presupuesto suficiente para las distintas necesidades, pero además señaló que se deben eficientar los recursos y la transparencia.