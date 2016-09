Home » Opinión Sobre la crisis que nos agobia. Sobre la crisis que nos agobia.

Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan, y no hacemos nada por contrarestarlos, se puede decir que merecemos lo que tenemos. – José Saramago

.

Por Héctor Pérez García

Analista turístico y gastronímico

Sibarita01@gmail.com

.

Esta columna no es de temas políticos, sin embargo por la importancia del tema lo tratamos en este espacio, dadas las circunstancias que nos agobian.

El reciente evento (Agosto 15, 2016), protagonizado en nuestra ciudad donde hicieron presencia –como invitados indeseables- representantes de organizaciones criminales debería de preocuparnos a los ciudadanos, más allá de lo que parece preocupar a las autoridades y a los gremios empresariales locales que exagerando su papel protagónico exigen y culpan. El aviso va mucho más allá de un simple incidente que indigna a los barones de la economía local que ve amenazada su confortable seguridad.

Puerto Vallarta dejó de ser un pueblo desde finales del siglo pasado: demográficamente hablando. Es ahora una ciudad por derecho y por hecho, con alrededor de 300 mil habitantes en su zona conurbada y una de las economías más boyantes del Estado de Jalisco, es uno de los centros urbanos, llamados ciudades medias, más importantes del país.

El sucedido del día 15 de agosto no ha sido el primero y desearíamos que fuese el último, pero las fuerzas del mal son superiores con frecuencia a los buenos deseos de los ciudadanos y las propias fuerzas del Estado. Para entenderlo es importante conocer los orígenes de la descomposición social que viene afectando al país desde hace muchas décadas. Ya lo dijo el poeta: Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.

.

LO QUE ESCRIBE UN COLUMNISTA DEL PERIODICO LA JORNADA

José A. Ortiz Pinchetti, economista por la Universidad Iberoamericana, político, ex priista y ahora lopezobradorista, publicó un interesante articulo en su carácter de columnista de algunos periódicos nacionales. En el mismo cita a uno de los hombres más preclaros de la historia reciente de México: don Daniel Cosío Villegas fundador entre otras cosas del Fondo de Cultura Económica.

Nos ocuparemos primero del personaje central pues don Daniel a quien Luis González y González cita en el volumen XVI de sus Obras Completas, como un historiador que mucho intentó mediante sus obras: “La Nueva Historia de México” y sobre todo con “La Crisis de México” para dar a conocer a la nación mexicana los peligros de sus políticas publicas influenciadas por los Estados Unidos.

.

DON DANIEL, PROFETA CERTERO E IGNORADO.

“A los profetas que anuncian los males que amenazan a su pueblo se les ignora, sobre todo si sus profecías se cumplen. Hace 70 años (1946), Daniel Cosío Villegas elaboró una profecía en un ensayo llamado “La Crisis de México”, advirtió el agotamiento de las metas de la Revolución, que él juzgaba certeras: el régimen presidencialista tenía un gran poder, pero no se utilizaba para transformar a México, ni impulsar la democracia política, ni mejorar la distribución del ingreso, ni fortalecer nuestra soberanía, sino para garantizar el autoritarismo y la impunidad. Advirtió que, de no rectificar, confiaríamos la solución de nuestros problemas a la sumisión a Estados Unidos (EU). La profecía se cumplió. Caímos en una especie de crisis permanente o en una decadencia lenta. No encontramos recursos propios para superarla y acudimos a EU en demanda de dinero, adiestramiento, consejo e incluso asumimos su tabla de valores tan distinta a nuestra cultura. Cosío afirmó que el sacrificio de la nacionalidad traería la pérdida de la seguridad, el dominio y la dicha de quien consigue labrar su propio destino. Esto es lo que ha sucedido y el origen de la pesadilla en que vivimos.

La protección que nuestros gobiernos han buscado en EU no nos ha traído ningún mejoramiento ni social ni económico. En los últimos 33 años el avance del PIB se ha anulado por el crecimiento de la población. La corrupción y la impunidad se han magnificado al punto que hasta el gobierno estadunidense dice preocuparse por la falta de respeto al estado de derecho y la corrupción generalizada (Knochenhauer, Trabaja EU contra la corrupción en México. El Financiero, 10/3/16). Se tomarán medidas intervencionistas y nosotros no diremos nada. También se cumplen 40 años de la muerte de Cosío que por sus aportaciones a México parece un miembro rezagado de la generación liberal que Justo Sierra llamó de gigantes. Cosío fue un liberal moderno y progresista, creía en la necesidad de la intervención del Estado en la economía, en que la democracia estuviera orientada a mejorar la distribución del ingreso y además fue patriota, aunque nunca xenófobo o antiestadunidense. A pesar de ello su crítica al macartismo le costó la cancelación de su visa estadunidense.

Hoy, si algún nuevo profeta vaticinara un colapso, nadie lo vería como un radical rencoroso, como se vio a don Daniel cuando publicó “La Crisis de México”. Somos testigos de la etapa final de la devastación de nuestro proyecto nacional. La descomposición y la violencia avanzan. Podríamos decir que el único rayo de esperanza está en las elecciones presidenciales de 2018. Para muchos, y para mí también, se trata de una última oportunidad”.

.

LO QUE ESCRIBE ESTE COLUMNISTA

El texto anterior es la tesis de un simpatizante de llevar a cabo cambios radicales a las políticas publicas del país en todos los aspectos, pero principalmente el socio-económico. La deuda externa de México alcanza ya el equivalente al 50.0 del PIB. Faltaría saber que dicen las clases acomodadas, tradicionalmente conservadoras, pues al pueblo ausente de información se queda con sus propias conclusiones, casi siempre resultado de lecturas de verdades a medias o mentiras completas.

Los mexicanos tenemos más de una década viendo como en la lucha, primero contra las drogas heroicas y luego contra los carteles, se matan mexicanos contra mexicanos sin que en la lucha se vislumbre un final pues los gobiernos han probado su ineficacia para ello. Mientras tanto millones de jóvenes sin oportunidades solo tienen dos salidas: o emigran a los Estados Unidos o se incorporan al crimen organizado, todo ello como una prueba del fracaso de las políticas publicas de gobiernos corruptos que simultáneamente solapan la impunidad. Nuestra pequeña comunidad no es ajena al mismo mal, la corrupción y la impunidad campean en connivencia entre empresarios y gobernantes de todos los niveles, por ello es exagerada la reacción protagonizada por algunos miembros de la llamada iniciativa privada.

“Cosío afirmó que el sacrificio de la nacionalidad traería la pérdida de la seguridad, el dominio y la dicha de quien consigue labrar su propio destino. Esto es lo que ha sucedido y el origen de la pesadilla en que vivimos”.

.

COMENTARIOS DE OTRO COLUMNISTA

Carlos Fernández Vega, columnista de La Jornada, publica en ese diario en agosto 29-16: excerta

“Un fantasma recorre Los Pinos: el de José López Portillo, con su cauda de corrupción, nepotismo, excesos y crisis de deuda. Con este personaje reventó el modelo de la Revolución, y quienes decidieron sustituirlo por uno más moderno de plano no aprendieron de la experiencia”.

“La historia de la deuda pública en México es de dispendio e irresponsabilidad por parte de los gobernantes en turno. Se observa una tendencia creciente de la deuda pública total desde 1982, pero ésta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos ocho años, hasta llegar en diciembre de 2015 a cerca de 7 billones 510 mil millones de pesos. La tendencia ha sido incesantemente creciente en todo el periodo. Sin embargo, se puede apreciar un cambio en la celeridad del endeudamiento, pues en el periodo 2008-2015 su saldo se triplicó con respecto a 2007; es decir, en siete años el país se endeudó en un monto 3.16 veces mayor que el acumulado en los 26 años anteriores (1982-2007): 5 billones 800 mil millones de pesos”.

.

UN LECTOR OPINA:

“Tienen razón en todos sus planteamientos, la deuda interna y externa de México, en los niveles más altos jamás vistos y todos impasibles.

Para el 2115, es decir, dentro de cien años, estaríamos terminando de pagar los intereses de las deudas y todavía nos quedaría por pagar el capital, así, cómo nos hablan las autoridades federales -EPN y Videgaray de que vamos por el camino correcto.

Cómo es que EPN nos “informará”, de lo acertado de las reformas estructurales, del buen manejo del tema de los derechos humanos, del avance en la economía, donde ahora hay menos pobres, Etc.

Cómo es que PEMEX anuncia hoy que pretende construir un museo de 16 mil millones de pesos, en la zona de Chapultepec, en la CDMX, cuando está en quiebra técnica. Cómo es que el INE pretende construir un nuevo edificio de 2,500 millones de pesos, cuando ya tiene uno, bastante bueno, por cierto y es una institución que no debería existir, cuyos consejeros tienen los sueldos y prestaciones más altas, entre otras dependencias más útiles, cuando el país está en quiebra económica y moral”.

.

CONTINÚA EL COLUMNISTA DE LA JORNADA

“Para nadie es una sorpresa la incapacidad histórica del gobierno mexicano para resolver integralmente los problemas estructurales del país. Sin embargo, ella se ha traducido en la creación de desequilibrios fiscales y económicos en general, que han desembocado en crisis que ha atentado contra el bienestar de la sociedad en su conjunto”.

“Un ejemplo de las consecuencias de esta incapacidad estructural es la crisis de la deuda que comenzó en 1982, pero ¿por qué este es un antecedente tan importante? Básicamente porque el inicio de este periodo crítico se fundó en tres razones: una subida de tasas de interés internacional, disminución de los precios del petróleo, y el sobre-endeudamiento del país; los primeros dos venidos del exterior y el último fabricado aquí mismo. El panorama actual es increíblemente similar al de hace más de 30 años, es por eso que vale la pena recordar”

“Es un hecho que una parte sustancial del gasto público en México es financiado con deuda, pero la forma en que se gasta determina las posibilidades de pago de dichos compromisos. Un principio básico de las finanzas públicas sanas reclama utilizar el endeudamiento en proyectos e inversiones que tengan la capacidad de amortizar los préstamos que fueron empleados en su implementación. Sin embargo, en promedio de 1990 a 2016 el gasto corriente (que representa en mayor medida sueldos y salarios, servicios personales y gastos de operación) fue 152 por ciento mayor que el gasto de capital”.

“La información disponible parece indicar que México está en la antesala de un nuevo episodio crítico; como tres décadas atrás, la coyuntura nacional e internacional parece coincidir con aquella época y la capacidad de recaudación de los tres órdenes de gobierno se encuentra imposibilitada para hacer frente al gasto presupuestado, los precios del petróleo bruscamente han bajado y no hay visos de recuperación, lo que deja en posición vulnerable a las finanzas públicas”

“Los tres primeros años del sexenio peña-nietista han traído un incremento de 39 por ciento en la deuda del sector público (50 por ciento en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda de deudas), y de continuar con ese ritmo el débito del sector público crecería hasta llegar a 10 billones 420 mil millones de pesos, lo cual traería un incremento absoluto cercano a 93 por ciento durante el mandato de EPN”.

“Difícilmente las cosas van a cambiar en los próximos años a pesar de su gravedad, pues las condiciones políticas se prestan para que el Congreso, con mayoría del partido en el poder, siga aprobando un mayor endeudamiento; un freno a esta situación podría venir del exterior por medio de la rebaja en las notas de los Entes calificadores, lo cual pondría en severos aprietos al conjunto de la economía, pues el tipo de cambio se vendría abajo y la salida de capitales no se haría esperar”

Esto último parece que ya comenzó a juzgar por declaraciones públicas de varias casas calificadoras internacionales. ¡Qué Dios nos agarre confesados!