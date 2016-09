Home » Local Ciudad Trabaja gobierno en garantizar respeto de los Derechos Humanos. Trabaja gobierno en garantizar respeto de los Derechos Humanos.

Hoy se firmará un convenio con la CEDH.

Durante la administración de Arturo Dávalos se ha dado respuesta al 90 por ciento de las quejas y recomendaciones emitidas en otros trienios.

.

Gerardo González

Puerto Vallarta

.

El respeto y protección a los derechos humanos, es una de las características del gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña que a un año de administración, ha abatido en un 90 por ciento el rezago que desde el 2008 prevalecía en la materia al dar respuesta puntual y satisfactoria, además del seguimiento debido a las diferentes quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales en su momento no fueron atendidas por las pasadas administraciones municipales.

El 10 por ciento restante de los casos, se continúa trabajando de la mano de la Comisión Estatal para su pronta resolución, señaló María Nicolasa García Reynoso, enlace de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

“El 90 por ciento de rezago en esta materia está en el archivo, significa que la Comisión emite el archivo por cumplimiento satisfactorio. Felicito al alcalde por su preocupación por este tema de los derechos humanos y que no le dio frío firmar convenios, esta es una administración que se abre al escrutinio de Gobernación, de la Comisión Estatal y del público en general; se ha visto la disposición, la voluntad política de avanzar y de atender este tema de los derechos humanos sobre todo, de los de los grupos vulnerables”, indicó.

García Reynoso, quien es activista desde hace varios años en el tema, afirmó que es la primera ocasión en que un gobierno municipal crea la figura de Enlace de Derechos Humanos, la cual da seguimiento puntual a este tema y está en constante comunicación con las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Secretaría de Gobernación.

“Todos los municipios deberían de tener un órgano así para que atienda todas las quejas que llegan al municipio, inmediatamente se le dé el seguimiento. Yo tengo 26 años de activista y este gobierno municipal es un ejemplo para muchos. He recorrido varios estados de la república y no me había encontrado con una administración que tenga una persona exclusivamente destinada para atender este tema de los derechos humanos, existe la comisión municipal pero exclusivamente para responder, dar seguimiento no”, detalló.

Precisó además que en los próximos días se estará firmando un convenio con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal, para la capacitación de todos aquellos servidores públicos que tienen trato directo con la ciudadanía, así como de los elementos de Seguridad Ciudadana, lo cual es un reflejo del interés que esta administración tiene de seguir fortaleciendo este importante tema.

RECUADRO SIN RECOMENDACIONES

En lo que va de la presente administración, no se ha emitido ninguna recomendación y únicamente se han atendido dos emitidas de forma general a los 125 municipios del estado.