Cuidados psicosexuales en la infancia

Hablar del desarrollo psicosexual en la infancia, siempre resulta ser un tema delicado. No siempre por no llegar a acuerdos sobre lo que es, más bien por las múltiples interpretaciones, ideologías y hasta creencias que se mezclan en este aspecto tan importante del desarrollo humano.

Pero vayamos por partes, ¿desde qué momento hablamos del desarrollo psicosexual en los niños? Pues desde la concepción misma, ya que este hecho marca el inicio de un desarrollo que no tendrá retorno y que culminará con el término de la vida del sujeto. Y es que desde que el feto está dentro de la madre, y considerando que ya tiene las características propias que definirán su género sexuado, o hasta que sea una sexualidad manifiesta al menos, el infante estará sujeto a las exigencias y expectativas de lo que se “espera que haga”.

Los niños recorren un gran camino para buscar su madurez psicosexual, y dicho camino –como todo trayecto- no está exento de peligros. Pero ¿a qué peligros nos referimos? Pues veamos. Peligros por parte de una mala crianza, o de aquellos por mala influencia de un tercero, o peligros por la no sana convivencia con un familiar o persona allegada, o incluso por presiones sociales que por no entender las expresiones y actitudes comportamentales, puedan afectar al individuo que se expresa psicosexualmente hablando.

Hoy en día muchos padres y madres están más preocupados por diversos aspectos de la vida infantil, que no se ocupan de cuidar este aspecto psicosexual de forma integral. Pero ¿Cómo y cuándo iniciar la protección? Si lo pensamos de manera natural, la información sobre el desarrollo psicosexual deberá iniciar desde que el niño está dentro del vientre, desde ese momento se debe referir a él o ella de manera respetuosa y mencionando las partes del cuerpo por su nombre y de manera natural. Para ilustrar a qué me refiero, les puedo narrar algunos casos que se presentan en el consultorio que ilustran el falso pudor e ignorancia del que presumen muchos padres y madres.

Pueden llegar con su hijo y refieren que se está tocando mucho “ahí”, y claro, como uno no está seguro dónde es ahí, tiene que preguntar hasta estar seguro, encontrando otra serie de palabras no específicas, tales como, “Pues ahí”, “su cosita”, “su dese”, “su colita”, “su parte”, “su esa cosa” y hasta que uno de manera firme y clara les señala ¡Pene! A lo que ellos se sorprenden o asustan, como si fuera malo mencionarlo tan claramente. Este ejemplo ilustra que desde la ignorancia o el temor a nombrar las cosas por su nombre, es que inicia la mala educación psicosexual con los niños.

Algunas recomendaciones

Pero hablemos de algunas recomendaciones puntuales para edades posteriores a las de la primera infancia. Cuando los niños tienen más de tres años, pueden verbalizar una serie de ideas y reflexiones que podemos tomar como sorpresivas los adultos, pero ya son capaces de entender algunos elementos básicos del autocuidado que pueden procurarse, claro está, siempre y cuando los padres les inculquen ellos.

Veamos algunos mensajes poderosos para el autocuidado infantil:

Siempre mencione que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo de manera que lo haga sentir incomodo, es decir, puede acudir al médico o algún especialista que se verá en la necesidad de auscultarlo, pero de ninguna manera tocarlo para hacerlo sentir incomodo, o que está pasando algo sobre lo cual no dio su consentimiento, y que le quede claro que esto incluye a los padres y cualquier miembro de su familia.

De igual manera el niño deberá saber que tiene derecho a estar informado sobre cualquier tema sexual y que de preferencia sus padres, maestros o algún familiar de su confianza pueden informarle al respecto, incluso que la información que él observe en medios electrónicos puede ser corroborada por alguna de estas personas.

Puede de la misma manera explicarle de acuerdo a su edad, sobre los riesgos de la vida sexual activa, y de cómo llegado el momento él determinara con quién se podrá involucrar cuidando y respetando a la otra persona en su integridad, creencias y cualquier aspecto que coloque alguna de las partes en condiciones inequitativa o desigual de poder sobre la otra persona. Dadas las circunstancias y la realidad de los múltiples casos de pederastia por parte de muchos ministros de culto, no estará de más hablar con sus hijos de este cuidado.

Finalmente, asuma la responsabilidad integral del cuidado psico-emocional de sus hijos, pues ellos son los que están de manera dependiente de usted. Los niños pueden generar una dinámica de autocuidado, pero necesitan las bases que usted instaure en ellos para que funcione de mejor manera. Recuerde que basta un momento y una mala experiencia para cambiar radicalmente el curso de una vida sana, platique y oriente a sus hijos de manera cotidiana, ellos lo entenderán y al final los estará protegiendo.